Em MS, 69 mil famílias superam pobreza e deixam o Bolsa Família - DIVULGAÇÃO

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Dados divulgados pelo Governo Federal apontam que aproximadamente 69,5 mil famílias deixaram o Bolsa Família, entre março de 2023 e maio de 2026, em Mato Grosso do Sul.

As famílias não dependem mais do programa pois saíram da pobreza por terem conseguido um emprego de carteira assinada ou por empreenderem.

Os lares alcançaram a renda acima do limite exigido pela regra de proteção ou já cumpriram o prazo previsto para permanência nessa modalidade.

Em maio de 2026, mais de 2,4 mil famílias sul-mato-grossenses deixaram o programa social. Em todo o país, mais de 5,1 milhões de famílias deixaram o Bolsa Família neste período.

Campo Grande (623) foi o município com maior número de desligamentos no mês passado, seguido por Dourados (163), Ponta Porã (90), Três Lagoas (89), Corumbá (84), Naviraí (72), Sidrolândia (66), Aquidauana (58), Aparecida do Taboado (57) e Amambaí (55).

A regra de proteção, do Bolsa Família, garante uma transição segura para famílias que aumentam a renda. Mesmo após superar o limite de R$ 218 por pessoa da família, elas podem continuar recebendo 50% do benefício por até 12 meses, desde que a renda familiar per capita permaneça abaixo de R$ 706.

BOLSA FAMÍLIA

Bolsa Família é um programa social que proporciona renda à famílias em situação de pobreza e vulnerabilidade social.

O objetivo é garantir condições dignas de vida aos mais necessitados, reduzir a pobreza e a desigualdade social no país.

As famílias beneficiárias recebem valores mensais que variam conforme a composição e a renda familiar. Para manter o benefício, é necessário que crianças e adolescentes estejam matriculados na escola e com frequência escolar adequada, além de cumprirem o calendário de vacinação e acompanhamento de saúde.

O programa foi criado pelo Governo Federal em 2003 e desde então vem contribuindo para a redução da extrema pobreza e para a melhoria de indicadores sociais no País.