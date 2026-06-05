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BENEFÍCIO SOCIAL

Em MS, 69 mil famílias superam pobreza e deixam o Bolsa Família

Famílias não dependem mais do programa pois saíram da pobreza por terem conseguido um emprego de carteira assinada ou por empreenderem

Naiara Camargo

Naiara Camargo

05/06/2026 - 09h45
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Dados divulgados pelo Governo Federal apontam que aproximadamente 69,5 mil famílias deixaram o Bolsa Família, entre março de 2023 e maio de 2026, em Mato Grosso do Sul.

As famílias não dependem mais do programa pois saíram da pobreza por terem conseguido um emprego de carteira assinada ou por empreenderem.

Os lares alcançaram a renda acima do limite exigido pela regra de proteção ou já cumpriram o prazo previsto para permanência nessa modalidade.

Em maio de 2026, mais de 2,4 mil famílias sul-mato-grossenses deixaram o programa social. Em todo o país, mais de 5,1 milhões de famílias deixaram o Bolsa Família neste período.

Campo Grande (623) foi o município com maior número de desligamentos no mês passado, seguido por Dourados (163), Ponta Porã (90), Três Lagoas (89), Corumbá (84), Naviraí (72), Sidrolândia (66), Aquidauana (58), Aparecida do Taboado (57) e Amambaí (55).

A regra de proteção, do Bolsa Família, garante uma transição segura para famílias que aumentam a renda. Mesmo após superar o limite de R$ 218 por pessoa da família, elas podem continuar recebendo 50% do benefício por até 12 meses, desde que a renda familiar per capita permaneça abaixo de R$ 706.

BOLSA FAMÍLIA

Bolsa Família é um programa social que proporciona renda à famílias em situação de pobreza e vulnerabilidade social.

O objetivo é garantir condições dignas de vida aos mais necessitados, reduzir a pobreza e a desigualdade social no país.

As famílias beneficiárias recebem valores mensais que variam conforme a composição e a renda familiar. Para manter o benefício, é necessário que crianças e adolescentes estejam matriculados na escola e com frequência escolar adequada, além de cumprirem o calendário de vacinação e acompanhamento de saúde.

O programa foi criado pelo Governo Federal em 2003 e desde então vem contribuindo para a redução da extrema pobreza e para a melhoria de indicadores sociais no País.

LOTERIA

Resultado da + Milionária de ontem, concurso 360, quarta-feira (03/06): veja o rateio

A + Milionária tem dois sorteios semanais, às quartas e sábados, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

04/06/2026 11h17

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Confira o resultado da +Milionária

Confira o resultado da +Milionária Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 360 da + Milionária na noite desta quarta-feira, 3 de maio de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$60 milhões.

Confira os detalhes das apostas ganhadoras:

  • 6 acertos + 2 trevos - Não houve acertador; 
  • 6 acertos + 1 ou nenhum trevo - Não houve acertador;
  • 5 acertos + 2 trevos - 3 apostas ganhadoras, (R$ 82.320,56 cada); 
  • 5 acertos + 1 ou nenhum trevo - 25 apostas ganhadoras, (R$ 4.390,43 cada);
  • 4 acertos + 2 trevos - 96 apostas ganhadoras, (R$ 1.225,00 cada);
  • 4 acertos + 1 ou nenhum trevo - 989 apostas ganhadoras, (R$ 118,90 cada); 
  • 3 acertos + 2 trevos - 1718 apostas ganhadoras, (R$ 50,00 cada); 
  • 3 acertos + 1 trevo - 11167 apostas ganhadoras, (R$ 24,00 cada); 
  • 2 acertos + 2 trevos - 12823 apostas ganhadoras, (R$ 12,00 cada); 
  • 2 acertos + 1 trevo - 82042 apostas ganhadoras, (R$ 6,00 cada).

Confira o resultado da + Milionária de ontem!

Os números da + Milionária 360 são:

  • 07 - 15 - 23 - 20 - 34 - 04
  • Trevos sorteados: 4 - 3

O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: + Milionária 361

Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 06 de junho, a partir das 20 horas, pelo concurso 361. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

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LOTERIAS

Resultado da Dupla-Sena de ontem, concurso 2965, quarta-feira (03/06): veja o rateio

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

04/06/2026 11h04

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Confira o rateio da Dupla-Sena

Confira o rateio da Dupla-Sena Foto: Arquivo

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2965 da Dupla Sena na noite desta quarta-feira, 3 de junho de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 2 milhões.

Premiação - 1º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores; 
  • 5 acertos - 13 apostas ganhadoras (R$ 4.275,27 cada);
  • 4 acertos - 556 apostas ganhadoras (R$ 114,24 cada); 
  • 3 acertos - 9.533 apostas ganhadoras (R$ 3,33 cada);

Premiação - 2º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores; 
  • 5 acertos - 35 apostas ganhadoras (R$ 2.041,65 cada);
  • 4 acertos - 607 apostas ganhadoras (R$ 104,64 cada);
  • 3 acertos - 10.843 apostas ganhadoras (R$ 2,92 cada). 

Confira o resultado da Dupla-Sena de ontem!

Os números da Dupla Sena 2965 são:

Primeiro sorteio

  • 47 - 07 - 42 - 40 - 08 - 21

Segundo sorteio

  •  02 - 44 - 34 - 09 - 37 - 17 

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Dupla Sena 2966

Como a Dupla Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 5 de junho, a partir das 21 horas, pelo concurso 2966. O valor da premiação está estimado em R$ 2,5 milhões.

Para participar dos sorteios da Dupla Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Como jogar na Dupla-Sena

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais: às segundas, quartas e sextas, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer.

Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com seis dezenas e preço de R$ 2,50, a probabilidade de acertar 6 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 15.890.700 segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 3.174, ainda segundo a Caixa.

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