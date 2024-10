Em setembro, 908 novas empresas foram abertas em MS

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

No mês de setembro, a Junta Comercial de Mato Grosso do Sul (Jucems) registrou a abertura de 908 novas empresas no estado, número que representa um aumento de 16,5% com relação às 779 empresas abertas no mesmo período do ano passado.

O número foi impulsionado pelas 665 novas empresas do setor de Serviços, que representam 73,2% do total de aberturas. Na sequência, figura o Comércio, que ganhou 216 novas empresas, e a Indústria, com 37.

Desde o início de 2024, o acumulado já é de 8.614 empresas abertas, sendo 6.135 do setor de Serviços, 2.143 do Comércio e 336 da Indústria.

“A Jucems vem mantendo o crescimento no número de abertura de empresas de forma contínua. Isso se deve ao ambiente propício provocado pela política de desenvolvimento do Estado”, lembrou o presidente da Jucems, Nivaldo Domingos da Rocha.

Com relação à distribuição regional, Campo Grande continua sendo o maior mercado empresarial do Estado, tendo registrado 400 novas empresas em setembro. Em seguida vem Dourados (118) e depois Três Lagoas (56).

Crescimento de 9,16% nos

primeiros oito meses do ano

Segundo a pesquisa da Junta Comercial de Mato Grosso do Sul (Jucems), o estado registrou a abertura de 7.706 empresas de janeiro a agosto deste ano, volume 9,16% superior ao mesmo período do ano passado, quando o Estado contabilizava 7.059 registros.

Com base no relatório da Jucems, divulgado pelo Governo do Estado, o setor de serviços lidera o resultado, com 5.480 estabelecimentos neste ano, seguido pelo comércio com 1.927 e indústria com 299 empresas.

