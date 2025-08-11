Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

COMÉRCIO EXTERIOR

Em viagem comercial, MS busca ampliar mercado da celulose e de grãos junto a Índia

Secretário da Semadesc debate na Ásia as oportunidades e inovação para o mercado de celulose solúvel

Noysle Carvalho

11/08/2025 - 11h00
Em uma das agendas da viagem internacional, Mato Grosso do Sul teve como destaque a oportunidade de abertura de vendas de celulose solúvel, grãos e outros produtos regionais ao mercado indiano. A proposta foi apresentada na missão sul-mato-grossense pelo secretário Jaime Verruck, da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc).

O encerramento dessa primeira etapa da agenda internacional aconteceu na Índia, entre a quarta-feira (6) e sexta-feira (8), e trouxe bons resultados para a economia e inovação do Estado.

A ida a Ásia gerou 7 reuniões pautadas em interesses comerciais e visão de novos horizontes no mercado de produção. Além de Jaime Verruck, estavam presentes na comitiva outros 6 nomes importantes e da área que representam o MS nessa discussão.

O governador Eduardo Riedel; o presidente da Fiems, Sérgio Longen; o presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Gerson Claro; o diretor de Relações Internacionais da Fiems, Aurélio Rolim; o diretor superintendente do Sebrae-MS, Cláudio Mendonça e o presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae e vice-presidente da Famasul, Maurício Saito.

Além do incentivo à produção de celulose solúvel, foi ressaltado o interesse do grupo Mahindra e da Tata Group, em investir e levar tecnologia de automotores agrícolas para Mato Grosso do Sul. Também foi pautado pelas empresas e autoridades da Índia, a ampliação do comércio exterior, parcerias estratégicas nas áreas de agronegócio, ciência, tecnologia e educação.

O secretário, Jaime Verruck, afirmou que houve discussões aprofundadas sobre o mercado da celulose no estado, produto que a Índia se destaca como grande importador, agora com foco no início de produção de celulose solúvel.

“Este é um primeiro passo para ampliar mercados e aumentar a participação da economia sul-mato-grossense nas exportações, evidenciando como a integração entre ciência, tecnologia, agronegócio e inovação pode contribuir para o desenvolvimento do Estado”, comentou o secretário.

Após o encontro na Índia, o destino da missão internacional segue rumo ao Japão e Singapura. Com prioridade, no caso japonês, a abertura do mercado em terras japonesas de carne bovina e suína produzida no estado. 

“Identificamos aqui na Índia oportunidades para ampliar a exportação de produtos do nosso agro. Já em Singapura e Japão, o foco continua na bovinocultura e suinocultura”, afirmou o titular da Semadesc.

Segundo Jaime, o Japão possui severas restrições à compra de produtos de estados recentemente reconhecidos como livres de febre aftosa sem vacinação. Por isso, o governador, Eduardo Riedel, tratará diretamente com o governo japonês para colocar Mato Grosso do Sul nas mesmas condições de Santa Catarina e Paraná.

O estado é reconhecido nacionalmente pelo Ministério da Agricultura desde de Março de 2024, já os outros dois possuem esse reconhecimento a mais tempo, Paraná desde 2021 e Santa Catarina há 18 anos.

“É uma pauta essencial para conquistarmos novos mercados e fortalecermos a presença da nossa produção no cenário internacional”, ressaltou Verruck.

Relações comerciais de MS e Índia

O país ásiatico, já estava em contato com o estado sul-mato-grossense. Em 2024, ocupou a 10ª posição nos destinos de exportações de Mato Grosso do Sul, o estado era o terceiro maior mercado na Ásia. Com destaque para açúcares e melaços (59% do total), gorduras e óleos vegetais “soft” e celulose. As vendas somaram US$ 81,36 milhões.

No primeiro semestre de 2025, houve redução na participação do açúcar. Apesar disso, o Estado ampliou embarques de óleos vegetais e celulose, somando e consolidando oportunidades em setores estratégicos como o agronegócio e a bioindústria.

Do lado das importações, a Índia comercializou US$ 22,09 milhões com o Estado em 2024, fornecendo produtos como fios têxteis, fibras sintéticas e revestimentos de piso.
 

Quase

Dois apostadores de Mato Grosso do Sul ganham R$ 32,5 mil na Mega-Sena

Apostas que ficaram a uma dezena de fazer a sena foram feitas em Campo Grande e Dourados; Confira se você foi o sortudo

10/08/2025 15h31

Apostadores de MS fizeram e quina da Mega-Sena

Apostadores de MS fizeram e quina da Mega-Sena

Dois apostadores de Mato Grosso do Sul acertaram cinco dezenas da Mega-Sena e ganharam o prêmio de R$ 32.574,43 cada. Eles ficaram a um número de fazer a sena, que não teve acertadores e acumulou em R$ 40 milhões para o próximo sorteio.

As apostas de Mato Grosso do Sul que faturaram a quina foram feitas em Campo Grande e Dourados. Ambos fizeram um jogo simples, de seis dezenas, no valor de R$ 5, de forma presencial em lotéricas.

O sorteio do concurso 2899 foi na noite de sábado (09). Os números sorteados foram: 10 - 22 - 28 - 42 - 44 - 51.

Em todo o Brasil, foram 56 apostas ganhadoras da quina, enquanto outros 3.375 apostadores fizeram a quadra e vão levar R$ 890,92 cada.

Os números da Mega-Sena 2899 são:

  • 28 - 44 - 22 - 42 - 10 - 51

O sorteio foi transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pôde ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Mega-Sena 2900

Como a Mega Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 12 de agosto, a partir das 20 horas, pelo concurso 2900. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Mega-Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 5,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 6 dentre as 60 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

Como jogar na Mega-Sena

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

GLP

Medida do Governo Federal deve ampliar gás de cozinha acessível a 17 milhões de famílias

A medida provisória está em fase final de adaptação e deve entrar em vigor ainda este ano. Em MS, mais de 50 mil famílias são contempladas

10/08/2025 11h05

Auxílio-Gás contempla mais de 50 mil famílias de MS

Auxílio-Gás contempla mais de 50 mil famílias de MS Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

O governo federal está prestes a oficializar uma Medida Provisória que deve garantir o fornecimento gratuito de gás de cozinha. A medida visa atingir, pelo menos, 17 milhões de famílias de baixa renda do País, com o programa Gás para Todos. De acordo com o Ministério de Minas e Energia (MME), a proposta está “em fase final de elaboração”. 

O programa, que deve integrar o já existente Auxílio-Gás busca alterar a forma como as famílias terão acesso à gratuidade, substituindo o pagamento em dinheiro por desconto nas compras com empresas credenciadas. 

Durante a inauguração da Usina Termelétrica GNA II, no Porto de Açu, no Rio de Janeiro, no mês passado, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou a inflação abusiva dos preços. 

“A Petrobras vende o botijão de 13 quilos por R$37. Mas o consumidor acaba pagando até R$140. Isso não pode continuar. Vamos garantir que 17 milhões de famílias não precisem pagar por esse botijão para cozinhar o feijão e o arroz”, afirmou. 

O MME ressaltou que o programa tem forte propósito social e energético. No campo social, promete melhorar a qualidade de vida das famílias mais vulneráveis ao diminuir a dependência de lenha, por exemplo. 

“Trata de melhorar as condições de vida da população mais carente, além de contribuir para a saúde pública, ao substituir o uso da lenha por uma fonte de energia mais limpa, protegendo principalmente mulheres e crianças da exposição à fumaça tóxica”, informou a pasta. 

No âmbito energético, a iniciativa busca reduzir a pobreza energética por meio da entrega direta do botijão de gás, reduzindo o impacto nos custos do orçamento familiar. 

Auxílio-Gás em MS

Em Campo Grande, o valor do botijão de 13 quilos gira em torno de R$115 a R$125 nas revendas, podendo chegar a R$150 para entrega em domicílio. 

Isso se deu por conta do reajuste em vigor a partir de maio deste ano após mudanças na política de preços da Petrobras que, desde novembro do ano passado, passou a realizar leilões de parte da oferta do gás GLP, o que, de acordo com a Ultragaz, inviabilizou a absorção dos novos custos. 

No entanto, segue em vigor no Estado o Auxílio-Gás federal, programa federal desenvolvido com a mesma proposta do anunciado pelo MME. 

Em 2024, quando chegou aos lares sul-mato-grossenses, 50.326 famílias foram contempladas com o benefício, que paga R$104 através do Programa Auxílio Gás dos Brasileiros (PAGB). 

O valor corresponde ao valor integral de um botijão calculado a partir da média nacional pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Ao todo, no Brasil, são 5,52 milhões de famílias beneficiadas. 
 

*Com informações da Agência Brasil

Dois apostadores de Mato Grosso do Sul ganham R$ 32,5 mil na Mega-Sena
