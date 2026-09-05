Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

relações internacionais

Embargo da UE ameaça avanço da carne de MS no mercado europeu

Exportações cresceram 22,5% em valor e 16,2% em volume de janeiro a julho; CNA cobra reação do governo federal

Súzan Benites

Súzan Benites

05/09/2026 - 07h45
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A suspensão da entrada de produtos brasileiros de origem animal na União Europeia (UE) ameaça interromper o avanço das exportações de carne bovina de Mato Grosso do Sul para o bloco.

Dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic), consultados pelo Correio do Estado, mostram que as vendas de carne bovina sul-mato-grossense para os países europeus cresceram 22,5% em valor e 16,2% em volume entre janeiro e julho deste ano, na comparação com o mesmo período de 2025.

Nos sete primeiros meses deste ano, MS exportou US$ 59,5 milhões em carnes bovinas desossadas congeladas e frescas ou refrigeradas para a União Europeia. No mesmo período de 2025, o valor havia sido de US$ 48,6 milhões.

Em volume, os embarques passaram de 5,54 mil toneladas para 6,44 mil toneladas, crescimento de aproximadamente 900 toneladas em um ano.

O resultado vinha sendo positivo justamente antes da entrada em vigor da suspensão europeia, iniciada na quinta-feira. A medida pode atingir frigoríficos, produtores rurais e outros segmentos ligados à cadeia da carne no Estado.

No acumulado de 2025, considerando as principais categorias de carne bovina e outros produtos bovinos registrados no levantamento do Mdic, Mato Grosso do Sul exportou US$ 126,4 milhões, correspondentes a 14,5 mil toneladas para a União Europeia.

A maior expansão neste ano ocorreu nas exportações de carne bovina desossada congelada. Entre janeiro e julho de 2025, MS havia vendido US$ 27,1 milhões, equivalentes a 3,57 mil toneladas, para o mercado europeu.

No mesmo período deste ano, foram US$ 34,1 milhões e 4,26 mil toneladas, crescimento de 25,9% no valor e de 19,5% no volume.

Nas carnes bovinas desossadas frescas ou refrigeradas, as exportações passaram de US$ 21,45 milhões e 1,98 mil toneladas nos primeiros sete meses de 2025 para US$ 25,35 milhões e 2,18 mil toneladas no mesmo período deste ano. O avanço foi de 18,2% em valor e 10,3% em volume.

A evolução dos dados evidencia a importância do mercado europeu para a pecuária sul-mato-grossense. A suspensão ocorre em um momento em que o Estado ampliava tanto a receita obtida com os embarques quanto a quantidade de carne enviada ao bloco.

REAÇÃO

Diante do bloqueio, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) acionou o Ministério das Relações Exteriores e o presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CRE) do Senado, Nelsinho Trad.

Em ofício enviado ao ministro Mauro Vieira, o presidente da CNA, João Martins, pediu que o governo avalie o acionamento do mecanismo de reequilíbrio de concessões, previsto para situações em que medidas unilaterais possam alterar as condições comerciais acordadas entre as partes.

A entidade afirma que a suspensão europeia pode provocar prejuízos imediatos às cadeias produtivas brasileiras e criar uma distorção no acesso dos produtos nacionais ao mercado europeu.

“Diante da gravidade e urgência da situação, a CNA solicita a Vossa Excelência a avaliação formal quanto à viabilidade e oportunidade de acionamento do mecanismo de reequilíbrio de concessões previsto no acordo”, solicitou Martins no documento encaminhado ao Itamaraty.

A CNA também pediu ao Senado a realização de uma audiência pública com representantes dos Ministérios das Relações Exteriores, da Agricultura e Pecuária e do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.

A intenção é discutir os impactos econômicos do bloqueio e as alternativas de defesa comercial que poderão ser adotadas pelo Brasil.

A entidade pediu ainda que a CRE promova uma reunião com representantes da União Europeia e das missões diplomáticas dos países integrantes do bloco para buscar esclarecimentos e possíveis soluções para a retomada do comércio.

Para Martins, a participação do Senado é necessária diante dos possíveis prejuízos aos produtores brasileiros.

“A pronta intervenção do Senado Federal é indispensável para garantir a competitividade do produtor rural brasileiro e restabelecer o equilíbrio nas relações bilaterais com a União Europeia”, afirmou.

SENADO

Ao Correio do Estado, o senador Nelsinho Trad afirmou que a Comissão de Relações Exteriores já vinha acompanhando o problema antes mesmo da entrada em vigor do bloqueio. 

Segundo ele, no dia 4 de agosto, o grupo de trabalho que acompanha o Acordo Mercosul-União Europeia realizou uma reunião dedicada às novas restrições europeias aos produtos de origem animal. O encontro contou com a participação da CNA, além de representantes do governo e do setor produtivo.

“A Comissão de Relações Exteriores já se antecipou ao problema”, disse Nelsinho Trad.

Na ocasião, ficou encaminhada uma reunião com o novo embaixador da União Europeia no Brasil, assim que ele estiver no pleno exercício de suas funções.

“O objetivo é levar diretamente à representação europeia as preocupações do setor e buscar uma solução baseada em critérios técnicos e científicos”.

Trad explica que o novo ofício encaminhado pela CNA reforça uma preocupação que já vinha sendo tratada pelo grupo de trabalho.

“A CRE continuará atuando como espaço de articulação entre o setor produtivo, o governo brasileiro e as autoridades europeias”.

ANTIMICROBIANOS

A suspensão europeia está relacionada às normas do bloco sobre o uso de antimicrobianos na produção animal. Para a CNA, porém, a decisão desconsidera os mecanismos brasileiros de defesa e inspeção sanitária.

A entidade sustenta que o Brasil tem sistemas de controle capazes de garantir a segurança dos produtos de origem animal e avalia que a decisão europeia pode representar perda de benefícios comerciais esperados pelo País.

O governo brasileiro poderá recorrer a mecanismos de reciprocidade caso a exclusão seja mantida.

Além do bloqueio sanitário, Brasil e os demais países do Mercosul enfrentam uma divergência sobre a divisão da cota de 99 mil toneladas anuais de carne bovina destinada à União Europeia com tarifa reduzida de 7,5%.

O Paraguai defende uma divisão igualitária de 25% para cada integrante do bloco. Brasil, Argentina e Uruguai têm posição mais próxima da participação histórica de cada país no mercado europeu.

A definição da cota é mais um fator de atenção para a cadeia da carne de Mato Grosso do Sul, que vinha ampliando os embarques para o mercado europeu neste ano.

(Colaborou Daniel Pedra)

LOTERIAS

Resultado da Dupla-Sena de ontem, concurso 3005, sexta-feira (04/09): veja o rateio

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso.

05/09/2026 08h15

Compartilhar
Confira o rateio da Dupla-Sena

Confira o rateio da Dupla-Sena Foto: Arquivo

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3005 da Dupla Sena na noite desta sexta-feira, 4 de setembro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 3 milhões.

Premiação - 1º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 9 apostas ganhadoras (R$ 7.063,27)
  • 4 acertos - 736 apostas ganhadoras (R$ 98,71)
  • 3 acertos - 13.097 apostas ganhadoras (R$ 2,77)

Premiação - 2º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 3 apostas ganhadoras (R$ 19.070,83)
  • 4 acertos - 489 apostas ganhadoras (R$ 148,57)
  • 3 acertos - 10.605 apostas ganhadoras (R$ 3,42)

Confira o resultado da Dupla-Sena de ontem!

Os números da Dupla Sena 3005 são:

Primeiro sorteio

  • 25 - 09 - 21 - 24 - 33 - 18

Segundo sorteio

  • 05 - 40 - 09 - 36 - 07 - 46 

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Dupla Sena 3006

Como a Dupla Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na segunda-feira, 7 de setembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 3006. O valor da premiação está estimado em R$ 3,5 milhões.

Para participar dos sorteios da Dupla Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Como jogar na Dupla-Sena

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais: às segundas, quartas e sextas, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer.

Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com seis dezenas e preço de R$ 2,50, a probabilidade de acertar 6 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 15.890.700 segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 3.174, ainda segundo a Caixa.

Assine o Correio do Estado

LOTERIAS

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2972, sexta-feira (04/09): veja o rateio

A Lotomania tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

05/09/2026 08h14

Compartilhar
Confira o rateio da Lotomania

Confira o rateio da Lotomania Foto: Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2972 da Lotomania na noite desta sexta-feira, 4 de setembro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 3 milhões.

Premiação

  • 20 acertos - Não houve acertador
  • 19 acertos - 3 apostas ganhadoras (R$ 89.087,43)
  • 18 acertos - 47 apostas ganhadoras (R$ 3.554,02)
  • 17 acertos - 486 apostas ganhadoras (R$ 343,70)
  • 16 acertos - 2868 apostas ganhadoras (R$ 58,24)
  • 15 acertos - 13135 apostas ganhadoras (R$ 12,71)
  • 0 acertos - Não houve acertador

Confira o resultado da Lotomania de ontem!

Os números da Lotomania 2972 são:

  • 31 - 97 - 76 - 77 - 10 - 35 - 52 - 94 - 17 - 45 - 41 - 21 - 16 - 84 - 89 - 06 - 33 - 38 - 92 - 51

O sorteio da Lotomania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Lotomania 2973

Como a Lotomania três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na segunda-feira, 7 de setembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 2973. O valor da premiação está estimado em R$ 5 milhões.

Para participar dos sorteios da Lotomania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples. 

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

Como jogar na Lotomania

Os sorteios da Lotomania são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

O preço da aposta é único e custa  R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

A aposta é única, com 50 dezenas, e a probabilidade de acertar 20 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 11.372.635 segundo a Caixa.

Para 0 números, que a Lotomania também premia, a probabilidade é a mesma, de 1 em 11.372.635.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3779, quinta-feira (03/09): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3779, quinta-feira (03/09): veja o rateio

2

Policial se afunda em dívida de R$ 4,6 milhões em apostas esportivas
doença

/ 1 dia

Policial se afunda em dívida de R$ 4,6 milhões em apostas esportivas

3

Paralisação na Arauco entra no segundo dia e segue sem acordo em MS
Negociação Trabalhista

/ 2 dias

Paralisação na Arauco entra no segundo dia e segue sem acordo em MS

4

Estrutura de supermercado desaba e duas pessoas morrem em Campo Grande
aero rancho

/ 21 horas

Estrutura de supermercado desaba e duas pessoas morrem em Campo Grande

5

Escola da Capital cansa do calor e compra ar-condicionado por conta própria
Calor nas salas

/ 1 dia

Escola da Capital cansa do calor e compra ar-condicionado por conta própria

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Profissional de Educação Física: Planejamento previdenciário é importante para a aposentadoria
direito previdenciário

/ 1 dia

Profissional de Educação Física: Planejamento previdenciário é importante para a aposentadoria
El Niño e Seguro Rural: você está preparado para perder tudo?
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

El Niño e Seguro Rural: você está preparado para perder tudo?
Toda empresa deveria se preparar para continuar sem o fundador
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

Toda empresa deveria se preparar para continuar sem o fundador
INSS nega mais benefícios em 2026: o que esses números revelam e como evitar um pedido mal formulado
direito previdenciário

/ 28/08/2026

INSS nega mais benefícios em 2026: o que esses números revelam e como evitar um pedido mal formulado