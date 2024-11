Balcão de empregos tem vagas para menor aprendiz em Campo Grande

Campo Grande

São 50 lojas com vagas para vendedores, auxiliares de cozinha, entre outros; não perca a oportunidade!

Com a aproximação do final do ano e a movimentação da economia do comércio, cerca de 160 vagas de trabalho estão sendo ofertadas em 50 lojas do Shopping Campo Grande.

O início está previsto para novembro, para que os funcionários selecionados passem por capacitação e, desse modo, assegurem o padrão de atendimento de qualidade que é um objetivo do shopping.

“Alguns lojistas já se anteciparam, porque assim podemos treinar nossos times. O treinamento é, inclusive, um dos pilares que baliza nossos trabalhos na Associação de Lojistas do Shopping Campo Grande”, detalha Aline Queiroz.

Lista de vagas

atendentes;

caixas;

vendedores;

auxiliares de vendas;

cozinheiros;

auxiliares de cozinha;

serviços gerais, entre outras.

Interessados devem enviar os currículos para o e-mail da Associação de Lojistas do Shopping Campo Grande ([email protected]).

Festas de fim de ano

Nesta época do ano, em que cai na conta o 13º salário e as férias, o número de compras no comércio aumenta, o que faz com que os lojistas precisem expandir a equipe de trabalho.

Isso torna propícia a oportunidade para quem busca retornar ou iniciar no mercado de trabalho. Importante ressaltar que, eventualmente, dependendo da dedicação do funcionário, a contratação pode se estender para o próximo ano.

Dados

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande estima que a cidade deve abrir 12 mil vagas temporárias somente neste período de fim de ano.

Desses, 34% dos trabalhadores devem ser efetivados em 2025.

“É uma ótima oportunidade para quem busca seu primeiro emprego ou uma recolocação no mercado de trabalho, com vagas variadas. Além disso, dependendo do desempenho do profissional, muitas lojas acabam absorvendo o contratado para seu quadro fixo de colaboradores. Nas próximas semanas, a demanda pode aumentar e novas vagas serem disponibilizadas”, relata a gerente de Marketing, Gabriella Alves.

