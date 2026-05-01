Com salário de R$ 33 mil, inscrição de concurso para promotor encerra no domingo (3)

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Inscrições de Concurso Público para o cargo de Promotor de Justiça substituto, do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), encerram neste domingo (3).

O prazo começou em 1° de abril. As inscrições devem ser feitas exclusivamente neste site . O valor da taxa é de R$ 320,00. O pagamento deve ser feito até 4 de maio.

A prova preambular será aplicada em 17 de maio em Campo Grande. O gabarito preliminar será divulgado em 19 de maio. As datas das demais provas/atividades serão divulgadas posteriormente.

São 5 vagas para ampla concorrência, 1 vaga para PcD e 2 vagas para negros. A convocação para as vagas informadas será feita de acordo com a necessidade e a conveniência do MPMS, dentro do prazo de validade do concurso, que é de dois anos.

O salário é de R$ 33.988,99. As fases do concurso são:

prova preambular

provas escritas

avaliação psicotécnica

investigação social sigilosa

provas orais

prova de títulos

exame de sanidade física e mental

O certame será aplicado pela Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (Fapec).

PROVA PREAMBULAR

A prova preambular será aplicada em 17 de maio em Campo Grande. Os locais e horários de prova serão divulgados, neste site , em 11 de maio.

A prova é de caráter eliminatório, terá duração de cinco horas e contém 100 questões objetivas de múltipla escolha.

O candidato deve chegar com 30 minutos de antecedência ao local de provas portando caneta esferográfica transparente, de tinta azul ou preta.

REQUISITOS

De acordo com o edital, os requisitos para participar do concurso são:

ser brasileiro

ter concluído o curso de bacharelado em Direito

estar quite com o serviço militar e com as obrigações eleitorais

estar em gozo dos direitos políticos

ter idoneidade moral atestada por 2 membros do Ministério Público, sem prejuízo das investigações a cargo da Comissão de Concurso

não registrar antecedentes criminais e cíveis incompatíveis com o exercício da função

contar com, no mínimo, três anos de efetivo exercício de atividade jurídica

gozar de boa saúde, física e mental

entre outros