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CONCURSO PÚBLICO - MPMS

Com salário de R$ 33 mil, inscrição de concurso para promotor encerra no domingo (3)

Valor da taxa é de R$ 320,00 e pagamento deve ser feito até segunda-feira (4)

Naiara Camargo

Naiara Camargo

01/05/2026 - 16h00
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Inscrições de Concurso Público para o cargo de Promotor de Justiça substituto, do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), encerram neste domingo (3).

O prazo começou em 1° de abril. As inscrições devem ser feitas exclusivamente neste site. O valor da taxa é de R$ 320,00. O pagamento deve ser feito até 4 de maio.

A prova preambular será aplicada em 17 de maio em Campo Grande. O gabarito preliminar será divulgado em 19 de maio. As datas das demais provas/atividades serão divulgadas posteriormente.

São 5 vagas para ampla concorrência, 1 vaga para PcD e 2 vagas para negros. A convocação para as vagas informadas será feita de acordo com a necessidade e a conveniência do MPMS, dentro do prazo de validade do concurso, que é de dois anos.

O salário é de R$ 33.988,99. As fases do concurso são:

  • prova preambular
  • provas escritas
  • avaliação psicotécnica
  • investigação social sigilosa
  • provas orais
  • prova de títulos
  • exame de sanidade física e mental

O certame será aplicado pela Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (Fapec).

PROVA PREAMBULAR

A prova preambular será aplicada em 17 de maio em Campo Grande. Os locais e horários de prova serão divulgados, neste site, em 11 de maio.

A prova é de caráter eliminatório, terá duração de cinco horas e contém 100 questões objetivas de múltipla escolha.

O candidato deve chegar com 30 minutos de antecedência ao local de provas portando caneta esferográfica transparente, de tinta azul ou preta.

REQUISITOS

De acordo com o edital, os requisitos para participar do concurso são:

  • ser brasileiro
  • ter concluído o curso de bacharelado em Direito
  • estar quite com o serviço militar e com as obrigações eleitorais
  • estar em gozo dos direitos políticos
  • ter idoneidade moral atestada por 2 membros do Ministério Público, sem prejuízo das investigações a cargo da Comissão de Concurso
  • não registrar antecedentes criminais e cíveis incompatíveis com o exercício da função
  • contar com, no mínimo, três anos de efetivo exercício de atividade jurídica
  • gozar de boa saúde, física e mental
  • entre outros

O edital completo pode ser conferido neste site, entre as páginas 29 e 59. O conteúdo das provas pode ser acessado neste site, entre as páginas 51 e 59.

CONCURSO PÚBLICO

Mais de 21 mil candidatos fazem as provas da ALEMS neste domingo

São 80 vagas, sendo 35 para nível médio e 45 para nível superior

29/03/2026 09h30

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Foto: Luciana Nassar

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Concurso Público da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) ocorre neste domingo (29), de manhã e à tarde, exclusivamente em Campo Grande (MS).

Ao todo, 21.439 pessoas se inscreveram. São 80 vagas, sendo 35 para nível médio e 45 para nível superior. Portanto, a concorrência é de 268 candidatos por vaga.

As vagas são para as áreas de:

NÍVEL MÉDIO

  • administrativa
  • audiovisual
  • fotografia
  • informática
  • motorista
  • operação de áudio
  • polícia legislativa
  • refrigeração e climatização
  • tradução de libras

NÍVEL SUPERIOR

  • administrador
  • arquiteto
  • arquivista
  • assistente social
  • biblioteconomista
  • cerimonialista
  • contador
  • enfermeiro
  • engenheiro civil
  • engenheiro eletrônico e de telecomunicações
  • engenheiro mecânico
  • jornalista
  • museólogo
  • nutricionista
  • pedagogo psicólogo
  • publicitário e revisor/redator

Os candidatos fazem as provas de manhã, das 8h30min às 12h30min e à tarde, das 14h30min às 18h30min. É necessário chegar ao local de provas com 30 minutos de antecedência em cada turno.

O candidato deve portar documento oficial com foto e caneta esferográfica de tinta preta ou azul. A duração das provas é de 4 horas, com permanência mínima de 3 horas.

O salário-base para candidatos do ensino médio é de R$ 1.964,88, com remuneração inicial de 4.912,20. O salário-base para ensino superior é de R$ 3.212,26, com remuneração inicial de 8.030,65. A carga horária semanal é de 40 horas semanais.

O certame é aplicado pela Fundação Carlos Chagas (FCC). O primeiro e último concurso foi realizado em 2016, há exatamente 10 anos, quando 18.040 candidatos se inscreveram.

O período de inscrição foi de 12 de janeiro a 2 de fevereiro de 2026. A taxa de inscrição para nível médio foi de R$ 140 e nível superior de R$ 180.

OPORTUNIDADE

UFMS abre 3,2 mil vagas para pessoas 60+ em 100 atividades gratuitas

Atividades oferecidas são informática, artesanatos, inglês, espanhol, caminhada, vôlei, violão, coral, entre outros

22/02/2026 16h29

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Aula de violão para idosos na UFMS

Aula de violão para idosos na UFMS Fotos: Arquivo Agecom

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Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) oferece 3.235 vagas, para pessoas com 60 anos ou mais, em mais de 100 atividades e 50 disciplinas de cursos de graduação.

O projeto faz parte das ações de ensino, extensão, cultura e esporte oferecidas pelo programa institucional de extensão Universidade Aberta à Pessoa Idosa (Unapi). O custo é zero, ou seja, as atividades são gratuitas.

As vagas são para os municípios de Campo Grande, Ponta Porã, Paranaíba, Chapadão do Sul, Naviraí, Corumbá, Três Lagoas, Coxim, Aquidauana e Nova Andradina.

Confira a data de inscrição em cada município:

  • Campo Grande: 19 a 27 de fevereiro
  • Aquidauana, Naviraí, Corumbá e Nova Andradina: 19 de fevereiro a 5 de março
  • Três Lagoas, Coxim, Chapadão do Sul e Paranaíba: 23 de fevereiro a 5 de março
  • Ponta Porã: 2 de março a 5 de março

As inscrições presenciais podem ser feitas em seus respectivos câmpus e as inscrições online podem ser realizadas nos sites da PROECE e UNAPI.

As atividades são:

  • Plantas medicinas e qualidade de vida
  • atividades artesanais
  • alfabetização e letramento de pessoas idosas
  • oficina de memória
  • jogos de socialização e estimulação cognitiva
  • danças populares brasileiras
  • oficina de integração corpo-mente
  • xadrez, políticas públicas para pessoas idosas
  • inglês
  • espanhol
  • envelhecimento e doenças crônicas
  • cursos de informática
  • condicionamento físico
  • tai chi chuan
  • caminhada
  • vôlei
  • violão
  • alongamento e mobilidade
  • coral
  • dança de salão
  • defesa pessoal e jiu-jitsu
  • contabilidade
  • física
  • ciências biológicas
  • educação financeira
  • práticas integrativas em saúde
  • farmacologia
  • inteligência artificial
  • direito tributário
  • rodas de conversa
  • fisiologia
  • empreendedorismo
  • leitura e produção de textos
  • tecnologia da informação
  • ateliê matemático
  • turismo e memória
  • administração rural
  • gestão de recursos naturais renováveis,
  • ecologia,
  • floricultura e paisagismo,
  • tecnologia de produtos agropecuários,
  • introdução a psicologia

A pró-reitora de Extensão, Cultura e Esporte Lia Brambila, afirmou que os idosos integrantes da Unapi melhoram a convivência e descobrem novos aprendizados.

“O feedback dos alunos participantes tem sido muito positivo e, muitas vezes, emocionante. Eles relatam aumento da autoestima, ampliação das relações sociais, melhoria na saúde emocional e redescoberta do prazer pelo aprendizado. Muitos destacam que a Unapi representa um novo ciclo de vida, marcado pelo pertencimento e pela convivência em ambiente universitário. Esse retorno demonstra que o impacto do programa vai além do conteúdo oferecido, alcançando dimensões sociais, afetivas e identitárias muito significativas”, disse.

De acordo com a coordenadora da Unapi, Camila Polisel, o perfil predominante observado no programa é:

  • Sexo: mulheres
  • Faixa etária mais frequente: 60-75 anos
  • Atividades preferidas: esportes e práticas corporais, informática e tecnologia, saúde e qualidade de vida

O objetico da UNAPI é promover o envelhecimento ativo e a inclusão social de pessoas com60 anos ou mais, através de oficinas educativas.

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