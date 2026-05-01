Com salário de R$ 33 mil, inscrição de concurso para promotor encerra no domingo (3)

Inscrições de Concurso Público para o cargo de Promotor de Justiça substituto, do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), encerram neste domingo (3).
O prazo começou em 1° de abril. As inscrições devem ser feitas exclusivamente neste site. O valor da taxa é de R$ 320,00. O pagamento deve ser feito até 4 de maio.
A prova preambular será aplicada em 17 de maio em Campo Grande. O gabarito preliminar será divulgado em 19 de maio. As datas das demais provas/atividades serão divulgadas posteriormente.
São 5 vagas para ampla concorrência, 1 vaga para PcD e 2 vagas para negros. A convocação para as vagas informadas será feita de acordo com a necessidade e a conveniência do MPMS, dentro do prazo de validade do concurso, que é de dois anos.
O salário é de R$ 33.988,99. As fases do concurso são:
- prova preambular
- provas escritas
- avaliação psicotécnica
- investigação social sigilosa
- provas orais
- prova de títulos
- exame de sanidade física e mental
O certame será aplicado pela Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (Fapec).
PROVA PREAMBULAR
A prova preambular será aplicada em 17 de maio em Campo Grande. Os locais e horários de prova serão divulgados, neste site, em 11 de maio.
A prova é de caráter eliminatório, terá duração de cinco horas e contém 100 questões objetivas de múltipla escolha.
O candidato deve chegar com 30 minutos de antecedência ao local de provas portando caneta esferográfica transparente, de tinta azul ou preta.
REQUISITOS
De acordo com o edital, os requisitos para participar do concurso são:
- ser brasileiro
- ter concluído o curso de bacharelado em Direito
- estar quite com o serviço militar e com as obrigações eleitorais
- estar em gozo dos direitos políticos
- ter idoneidade moral atestada por 2 membros do Ministério Público, sem prejuízo das investigações a cargo da Comissão de Concurso
- não registrar antecedentes criminais e cíveis incompatíveis com o exercício da função
- contar com, no mínimo, três anos de efetivo exercício de atividade jurídica
- gozar de boa saúde, física e mental
- entre outros
O edital completo pode ser conferido neste site, entre as páginas 29 e 59. O conteúdo das provas pode ser acessado neste site, entre as páginas 51 e 59.