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Empregos e Carreira

CONCURSO PÚBLICO

Mais de 21 mil candidatos fazem as provas da ALEMS neste domingo

São 80 vagas, sendo 35 para nível médio e 45 para nível superior

Naiara Camargo

Naiara Camargo

29/03/2026 - 09h30
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Concurso Público da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) ocorre neste domingo (29), de manhã e à tarde, exclusivamente em Campo Grande (MS).

Ao todo, 21.439 pessoas se inscreveram. São 80 vagas, sendo 35 para nível médio e 45 para nível superior. Portanto, a concorrência é de 268 candidatos por vaga.

As vagas são para as áreas de:

NÍVEL MÉDIO

  • administrativa
  • audiovisual
  • fotografia
  • informática
  • motorista
  • operação de áudio
  • polícia legislativa
  • refrigeração e climatização
  • tradução de libras

NÍVEL SUPERIOR

  • administrador
  • arquiteto
  • arquivista
  • assistente social
  • biblioteconomista
  • cerimonialista
  • contador
  • enfermeiro
  • engenheiro civil
  • engenheiro eletrônico e de telecomunicações
  • engenheiro mecânico
  • jornalista
  • museólogo
  • nutricionista
  • pedagogo psicólogo
  • publicitário e revisor/redator

Os candidatos fazem as provas de manhã, das 8h30min às 12h30min e à tarde, das 14h30min às 18h30min. É necessário chegar ao local de provas com 30 minutos de antecedência em cada turno.

O candidato deve portar documento oficial com foto e caneta esferográfica de tinta preta ou azul. A duração das provas é de 4 horas, com permanência mínima de 3 horas.

O salário-base para candidatos do ensino médio é de R$ 1.964,88, com remuneração inicial de 4.912,20. O salário-base para ensino superior é de R$ 3.212,26, com remuneração inicial de 8.030,65. A carga horária semanal é de 40 horas semanais.

O certame é aplicado pela Fundação Carlos Chagas (FCC). O primeiro e último concurso foi realizado em 2016, há exatamente 10 anos, quando 18.040 candidatos se inscreveram.

O período de inscrição foi de 12 de janeiro a 2 de fevereiro de 2026. A taxa de inscrição para nível médio foi de R$ 140 e nível superior de R$ 180.

CONCURSO PÚBLICO

Na Capital, 16 mil candidatos buscam vida nova com o concurso do TJMS

São 360 vagas, sendo 350 vagas para Analista Judiciário e 10 para Técnico de Nível Superior

25/01/2026 17h06

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Uniderp foi um dos locais de prova do concurso o TJ

Uniderp foi um dos locais de prova do concurso o TJ MARCELO VICTOR

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A prova do Concurso Público do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), realizado neste domingo (25), em Campo Grande (MS), mostrou-se um desafio para alguns dos mais de 16 mil candidatos que se inscreveram em busca de uma das 360 vagas. 

Entre os locais que sediam as provas estão, por exemplo, as universidades Uniderp, UCDB e Anhanguera. Ao todo, 16.236 candidatos se inscreveram, sendo 13.617 para Analista Judiciário e 2.619 para Técnico de Nível Superior (enfermeiro).

São 360 vagas, sendo 350 vagas para Analista Judiciário e 10 para Técnico de Nível Superior. Com isso, a concorrência é de 38 pessoas por vaga para Analista Judiciário e 261 pessoas por vaga para Técnico de Nível Superior.

Uniderp foi um dos locais de prova do concurso o TJHenrique da Silva Souza, de 26 anos, realizou o concurso. Foto: Marcelo Victor

Candidatos, entrevistados pelo Correio do Estado na tarde deste domingo (25), contaram que decidiram fazer a prova por conta do salário, que é de R$ 7.960,97, além de auxílio-alimentação de R$ 2.200,00 e auxílio-transporte de R$ 500,00.

Funcionário público municipal em Costa Rica (MS), Danilo Gonçalves, de 25 anos, foi um dos primeiros a sair do local de provas e fez o concurso para testar conhecimentos.

"Eu não costumo fazer muito concurso não, mas esse me atraiu. O que me chamou atenção foi a remuneração. Eu não me preparei muito para fazer esse concurso, mas decidi retestar meus conhecimentos. Foi uma prova com muitos textos extensos. Minha maior facilidade é Direito Penal, que é minha área", contou.

Henrique da Silva Souza, de 26 anos, se sentiu atraído pelo concurso do TJ por conta da remuneração.

"Trabalho em cartório. Faço cursinho em uma plataforma online. O cursinho me deu uma boa base e acho que me sai bem na prova. Mas tive dificuldades com questões de Português. A prova estava difícil. Tenho certeza que acertei 40% da prova", explicou.

Advogada, Lorena Bonfim, 23 anos, é concurseira e já é a terceira prova do TJ que faz.

"Achei Língua Portuguesa bem pesado, também achei Constitucional bem chatinho. Eu vim de uma preparação de um concurso da Polícia Civil, então são editais bem diferentes em alguns pontos, então confundi algumas coisas', disse.

CONCURSO

Concurso do TJMS oferece 360 vagas, sendo 350 vagas para Analista Judiciário e 10 para Técnico de Nível Superior (enfermeiro).

O salário inicial é de R$ 7.960,97, além de auxílio-alimentação de R$ 2.200,00 e auxílio-transporte de R$ 500,00.

As inscrições foram de 29 de outubro a 27 de novembro de 2025. A taxa foi de R$ 150,00, com pagamento até 28 de novembro. A relação preliminar dos inscritos saiu em 11 de dezembro, e a lista definitiva, em 30 de dezembro de 2025.

A prova objetiva, única etapa da seleção, é aplicada no dia 25 de janeiro de 2026, das 13h às 16h30, em Campo Grande. A avaliação é de múltipla escolha, com caráter eliminatório e classificatório.

De acordo com o edital, 5% das vagas serão reservadas a pessoas com deficiência, 20% a candidatos negros e 3% a candidatos indígenas, conforme as normas estaduais e as resoluções do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

A heteroidentificação dos candidatos autodeclarados negros e indígenas ficará a cargo da FGV, enquanto a perícia médica dos candidatos com deficiência será feita pelo próprio TJMS.

Para participar, é preciso ter curso superior conforme a especialidade, além de idade mínima de 18 anos, nacionalidade brasileira e quitação com as obrigações eleitorais e militares.

Os aprovados serão convocados conforme a necessidade do tribunal, dentro do prazo de validade do concurso.

Empregos e Carreira

Governo autoriza concurso público com quase 200 vagas para o Hospital Regional

Concurso será realizado na modalidade de provas e títulos, para o cargo de técnico de serviços hospitalares

21/01/2026 10h44

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Concurso terá 194 para o Hospital Regional de Mato Grosso do Sul

Concurso terá 194 para o Hospital Regional de Mato Grosso do Sul Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

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O Governo de Mato Grosso do Sul autorizou a realização de concurso público com 194 vagas para o Hospital Regional em Campo Grande. O decreto com a autorização foi publicado no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (21).

As vagas são para o cargo de técnico de serviços hospitalares, na função de técnico de serviços hospitalares, na função de técnico de enfermagem, do quadro de pessoal da Fundação Serviços de Saúde (Funsau), instituição responsável pela gestão do Regional.

Conforme a publicação, a organização do concurso ficará sob responsabilidade da Secretaria Estadual de Administração (SAD), Secretaria Estadual de Saúde (SES) e Funsau, que serão responsáveis por definir as normas, os procedimentos, as etapas do concurso e os critérios de seleção, todos a serem detalhados em edital específico.

Este edital específico estabelecerá as atribuições da Comissão Organizadora e os requisitos legais para:

  • a investidura nos cargos, o prazo de validade do concurso, o número de vagas oferecidas por cargo e por área de especialização referentes à formação ou à escolaridade profissional exigida e a carga horária;
  • cada uma das fases do concurso, as modalidades das provas, seu conteúdo, a forma de avaliação e as demais questões de interesse dos candidatos.

O concurso será realizado na modalidade de provas e títulos, conforme previsto no decreto.

Para a diretora-presidente da Funsau, Marielle Alves Corrêa Esgalha, a autorização do concurso representa um avanço importante para o fortalecimento da assistência hospitalar no Estado.

“A ampliação do quadro de técnicos de enfermagem é fundamental para qualificar ainda mais o atendimento prestado no Hospital Regional de Mato Grosso do Sul. Essa autorização demonstra o compromisso do Governo do Estado com a valorização dos profissionais da saúde e com a melhoria contínua dos serviços oferecidos à população”, destaca.

O secretário estadual de Saúde, Maurício Simões Corrêa, ressalta que o concurso integra um planejamento mais amplo de fortalecimento da rede pública estadual.

“A autorização dessas vagas faz parte de uma estratégia de médio e longo prazo para garantir sustentabilidade ao sistema hospitalar, reduzir sobrecargas nas equipes e assegurar respostas mais eficientes às demandas assistenciais. O Hospital Regional é referência em alta complexidade e precisa de quadros dimensionados de forma adequada para manter a qualidade, a segurança e a continuidade do cuidado”, pontua.

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