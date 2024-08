Com salário de R$68 mil Iphan abre seleção para consultor de obras

ESTÁGIO

Inscrições estão abertas para 15 cursos diferentes, com atuação em Campo Grande

As inscrições para o processo seletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), estão abertas. A oportunidade será oferecida para 15 cursos com atuação em Campo Grande, no entanto, o edital não informou a quantidade de vagas que serão abertas aos acadêmicos.

Para aqueles que forem selecionados e convocados, será oferecida uma bolsa-auxílio no valor de R$855,50 por mês, e auxílio-transporte no valor mensal de R$209, totalizando o recebimento de R$1.064,00.

Vale lembrar que a bolsa auxílio e o auxílio-transporte serão pagos com base na frequência mensal do estagiário. A jornada de atividade em estágio será de 25h semanais, distribuídas em 5 horas diárias, sendo compatível com o horário escolar.

As oportunidades são para os cursos de:

Administração;

Arquitetura;

Ciências Contábeis;

Comunicação Social (Publicidade e Propaganda);

Comunicação Social (Jornalismo);

Direito;

Enfermagem;

Engenharia Civil;

Engenharia Elétrica;

Farmácia;

História;

Medicina;

Psicologia;

Serviço Social;

Tecnologia da Informação.

As inscrições seguem abertas até o dia 28 de agosto e devem ser feitas no site oficial da Universidade Patativa (clique aqui). Para candidatos com deficiência, pardos, negros e indígenas será reservado 10%, 30% e 3% das vagas de todas as áreas.

A prova objetiva será aplicada de forma online no dia 1° de setembro e será composta por 30 questões, com temas gerais de Língua Portuguesa e Legislação + o conhecimento específico de cada área. Já o gabarito e classificação preliminar devem ser publicados no dia 2 de setembro.