Concurso da Caixa: edital iminente com Vagas de R$ 15,6 mil. Veja como se preparar

As inscrições estão programadas para começar na mesma data de publicação do edital, 7 de novembro

Denis Felipe

Denis Felipe

06/11/2025 - 09h11
Continue lendo...

A Caixa Econômica Federal (CEF) confirmou a abertura de um novo concurso público, com a publicação do edital prevista para esta sexta-feira, 7 de novembro.

A notícia, aguardada por milhares de concurseiros, marca uma nova fase de contratações na instituição, desta vez com foco em carreiras de Nível Superior e remunerações que podem alcançar a marca de R$ 15,6 mil, somados os benefícios.

Este certame, que visa preencher 184 vagas imediatas, é uma oportunidade estratégica para profissionais especializados.

Os cargos contemplados incluem Engenheiro Civil, Engenheiro Elétrico, Arquiteto e Médico do Trabalho. A remuneração inicial, altamente competitiva, é composta pelo salário-base e uma série de benefícios robustos, como auxílio-alimentação de R$ 1.014,42 e cesta-alimentação de R$ 799,38, além de 13ª cesta-alimentação.

As inscrições estão programadas para começar na mesma data de publicação do edital, 7 de novembro, e as provas objetivas e discursivas estão previstas para serem aplicadas em fevereiro de 2026.

A confirmação do concurso foi endossada pelo presidente da Caixa, Carlos Vieira, reforçando o compromisso da instituição com a renovação de seu quadro de pessoal.

O contexto histórico: a diferença do último concurso

Para os candidatos que buscam uma referência histórica, é fundamental traçar um paralelo com o último grande concurso da Caixa. O certame anterior ocorreu em 2021 e teve um foco significativamente diferente.

Enquanto o edital atual é direcionado a especialistas de Nível Superior, o concurso de 2021 concentrou a maior parte de suas 4.050 vagas no cargo de Técnico Bancário, que exige apenas Nível Médio.

Houve também vagas para a área de Tecnologia da Informação e Médico do Trabalho, mas o volume de oportunidades para Técnico Bancário dominou o cenário.

A diferença no nível de escolaridade e nas carreiras ofertadas implica que o conteúdo programático e o perfil das provas serão distintos. A prova de 2021, por exemplo, cobrou intensamente conhecimentos específicos de Atendimento, Vendas e Conhecimentos Bancários, essenciais para a função de Técnico.

Dicas de preparação: o que caiu e como estudar

Embora o conteúdo programático do novo edital para Nível Superior seja específico para as áreas de Engenharia, Arquitetura e Medicina do Trabalho, a experiência de concursos anteriores da Caixa e de outras instituições bancárias oferece valiosas dicas de preparação.

A principal recomendação dos especialistas é a leitura minuciosa do edital assim que for publicado. É neste documento que o candidato encontrará o detalhamento exato das disciplinas e o peso de cada uma na pontuação final.

Para a parte de Conhecimentos Básicos e para a metodologia de estudo, as seguintes dicas se destacam:

 


O novo concurso da Caixa representa uma das mais importantes janelas de oportunidade no serviço público federal para profissionais de Nível Superior. A chave para o sucesso reside na combinação de um estudo direcionado, focado nas especificidades do edital, e na disciplina de resolver exaustivamente questões de provas anteriores para dominar o estilo de cobrança da instituição.

Processo seletivo

Governo de MS divulga resultado e classificação para bombeiro temporário

Recurso contra o resultado deve ser formulado entre 8h desta terça-feira (16) e 23h59min de quarta-feira (17)

16/09/2025 11h45

Formatura de 168 novos soldados do CBMMS em novembro de 2024

Formatura de 168 novos soldados do CBMMS em novembro de 2024 Foto: Governo de MS

Governo de Mato Grosso do Sul divulgou resultado e classificação preliminar do Teste de Aptidão Física do Quadro de Praças Temporários do Bombeiro Militar (QPTBM).

Confira a lista completa de aptos e inaptos e a classificação geral, neste site, entre as páginas 115 e 215 do Diário Oficial Eletrônico (DOE-MS).

São 230 vagas em 30 municípios. Ao todo, 3.619 candidatos se inscreveram. O salário é de R$ 3.815,88. O militar poderá permanecer na corporação por até 7 anos, sendo que o contrato deve ser prorrogado de 1 em 1 ano, sucessivamente.

O candidato considerado “inapto” ou que não concordou com o resultado poderá formular recurso entre 8h desta terça-feira (16) e 23h59min de quarta-feira (17).

O recurso deve estar devidamente fundamentado e indicar de forma clara e objetiva as razões recursais para ser aceito. Além disso, deve ser escrito/digitado e enviado para o e-mail [email protected].

Confira o passo a passo para realizar o recurso:

  1. Acesse este site
  2. Clique em “Consultar Editais”
  3. Selecione “Processo Seletivo - SAD/SEJUSP/CBMMS/ QOETBM/2025”
  4. Clique no botão “Formulário de Recurso”
  5. Após baixar o documento “Formulário de Recurso”, preencha os dados e escreva/digite, de forma clara e objetiva os argumentos, fundamentos e as razões que justifiquem a revisão pretendida
  6. Coloque a data e assine o documento, manual ou digitalmente
  7. Acesse o endereço de e-mail [email protected] e anexe o documento em formato PDF, obrigatoriamente
  8. Envie o e-mail

PROCESSO SELETIVO BOMBEIRO TEMPORÁRIO 

Governo de Mato Grosso do Sul está contratando bombeiros temporários para compor o Quadro de Praças Temporários do Bombeiro Militar (QPTBM).

O período de inscrições foi de 30 de maio a 1 de julho. O TAF foi realizado entre 14 de julho e 25 julho.

O salário é de R$ 3.815,88. O militar poderá permanecer na corporação por até 7 anos, sendo que o contrato deve ser prorrogado de 1 em 1 ano, sucessivamente.

As fases do processo seletivo foram:

  • Investigação Social
  • Avaliação Curricular
  • Teste de Aptidão Física (TAF)

O Processo Seletivo Simplificado está sob responsabilidade da Secretaria de Estado de Administração (SAD), em conjunto com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp-MS) e pelo Comando-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso do Sul (CBMMS), conduzido pela Coordenadoria de Processos Seletivos.

REQUISITOS

Os requisitos para participar do concurso são:

  • ter entre 18 e 40 anos
  • ter escolaridade de nível médio completo, ou seja, apresentar diploma ou certificado de conclusão do Ensino Médio
  • ser brasileiro, nato ou naturalizado
  • estar quite com as obrigações eleitorais
  • estar quite com as obrigações militares, para candidatos do sexo masculino
  • não possuir antecedentes de caráter policial ou criminal
  • não estar cumprindo pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos pela prática de crime comum ou militar
  • não ter tatuagens no corpo que tenham ligação com gangues, organizações criminosas ou de estímulo à violência e ao uso de drogas

MUNICÍPIOS

Veja os municípios contemplados e a respectiva quantidade de vagas disponíveis em cada um:

Formatura de 168 novos soldados do CBMMS em novembro de 2024

Formatura de 168 novos soldados do CBMMS em novembro de 2024

Empregos e Carreira

Com salários de R$ 32 mil, inscrições do concurso do TJMS terminam na quinta

Interessados em uma das 15 vagas para Juiz Substituto têm até às 16h da próxima quinta-feira (18) - pelo horário local - para se inscreverem no concurso do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul

15/09/2025 11h01

Fundação Getúlio Vargas ficará responsável pelas duas primeiras etapas desse 34º Concurso Público da magistratura, com todas as cinco fases previstas para acontecer em Campo Grande. 

Fundação Getúlio Vargas ficará responsável pelas duas primeiras etapas desse 34º Concurso Público da magistratura, com todas as cinco fases previstas para acontecer em Campo Grande.  Divulgação / TJMS

Interessados em uma das 15 vagas para Juiz Substituto, e nos respectivos salários de mais de R$32 mil, têm até às 16h da próxima quinta-feira (18) - pelo horário local - para se inscreverem no concurso do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS). 

Importante esclarecer que, para confirmar a inscrição no concurso, o candidato precisa realizar o pagamento da taxa de R$ 320, sendo que o boleto gerado no ato da inscrição precisa ser quitado até 19 de setembro, um dia após o encerramento do período de inscrições. 

Conforme abordado anteriormente no Correio do Estado, o certame para preencher 15 vagas imediatas e formação de cadastro reserva foi aberto em 18 de agosto, organizado de forma conjunta entre o Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul e pela Fundação Getulio Vargas (FGV). 

Justamente a Fundação Getúlio Vargas ficará responsável pelas duas primeiras etapas desse 34º Concurso Público da magistratura, com todas as fases previstas para acontecer em Campo Grande. 

Além disso, o 33° concurso para juízes teve resultados divulgados em outubro do ano passado, para o preenchimento de 15 vagas para Juiz Substituto. 

Em 2024 o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul também realizou concurso, para preencher 860 vagas e formar cadastro reserva entre os cargos de Analista Judiciário e Técnico de Nível Superior. 

No dia da aplicação das provas, 12 de maio do ano passado, porém, o concurso do TJMS registrou um alto índice de faltas, com mais de um quarto dos participantes não comparecendo (6.971 ausências registradas). 

Relembre

Cabe explicar também que, das 15 vagas totais, dez são voltadas para ampla concorrência, sendo uma para os candidatos que possuam alguma deficiência, três aos candidatos negros e uma para candidatos indígenas, com uma remuneração inicial de R$ 32.289,54.

Ao todo, o 34° concurso público da magistratura possui cinco etapas previstas para acontecer todas em Campo Grande e, com as duas primeiras etapas a cargo da FGV, a comissão organizadora do Tribunal de Justiça ficará encarregada das três últimas fases pós-prova. 

Também vale reforçar que, conforme a organização do concurso, a prova objetiva seletiva é composta por 100 questões de múltipla escolha.

A segunda etapa consiste na aplicação das provas escritas, (discursivas e sentenças), enquanto a terceira, de inscrição definitiva, contará com as seguintes fases: 

  1. Sindicância da vida pregressa e investigação social;
  2. Exame de sanidade física e mental;
  3. Exame psicotécnico.

Já a prova oral, também de caráter eliminatório semelhante às anteriores, será feita na quarta etapa, enquanto a quinta e última será voltada para avaliação de títulos. 

Entre os requisitos para preencher o cargo de Juiz Substituto, além de estar em dia com as obrigações eleitorais e militares (no caso de concorrentes masculinos) o candidato deve: 

  • Ser bacharel em Direito com diploma reconhecido 
  • Contar, no mínimo, com três anos de atividade jurídica após a graduação,  
  • Possuir idoneidade moral e não registrar antecedentes criminais;
  • Ter equilíbrio psicoemocional para o exercício do cargo, confirmado em exame psicotécnico;
  • Gozar de sanidade física e mental, comprovada em exame de saúde, entre outros. 

 

 

