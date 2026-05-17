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Promotor de justiça

Concurso do MPMS ocorre neste domingo com mil inscritos

Prova é aplicada exclusivamente na UCDB, em Campo Grande (MS)

Naiara Camargo

Naiara Camargo

17/05/2026 - 09h45
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Concurso Público, para o cargo de Promotor de Justiça substituto do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), ocorre na manhã deste domingo (17), em Campo Grande.

A prova é aplicada exclusivamente na Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), localizada na avenida Tamandaré, na Capital. Ao todo, 1.364 candidatos fazem a prova preambular hoje (17), primeira fase do concurso.

O exame tem duração de cinco horas e contém 100 questões objetivas de múltipla escolha.

O portão foi aberto às 7h e fechado às 8h (horário de Mato Grosso do Sul). Não haverá segunda chamada da prova preambular.

O candidato pode entregar seu cartão-resposta e deixar definitivamente o local somente após decorridas duas horas de prova. Esta fase é de caráter eliminatório.

O salário é de R$ 33.988,99. São 5 vagas para ampla concorrência, 1 vaga para PcD e 2 vagas para negros. A convocação para as vagas informadas será feita de acordo com a necessidade e a conveniência do MPMS, dentro do prazo de validade do concurso, que é de dois anos.

As fases do concurso são:

  • prova preambular
  • provas escritas
  • avaliação psicotécnica
  • investigação social sigilosa
  • provas orais
  • prova de títulos
  • exame de sanidade física e mental

REQUISITOS

De acordo com o edital, os requisitos para participar do concurso são:

  • ser brasileiro
  • ter concluído o curso de bacharelado em Direito
  • estar quite com o serviço militar e com as obrigações eleitorais
  • estar em gozo dos direitos políticos
  • ter idoneidade moral atestada por 2 membros do Ministério Público, sem prejuízo das investigações a cargo da Comissão de Concurso
  • não registrar antecedentes criminais e cíveis incompatíveis com o exercício da função
  • contar com, no mínimo, três anos de efetivo exercício de atividade jurídica
  • gozar de boa saúde, física e mental
  • entre outros

O edital completo pode ser conferido neste site, entre as páginas 29 e 59. 

CONCURSO PÚBLICO

Com salários de R$ 33 mil, MP abre inscrição de concurso para promotor

Inscrições vão de 1° de abril a 3 de maio; prova preambular será aplicada em 17 de maio

01/04/2026 09h35

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Fachada do Ministério Público

Fachada do Ministério Público DIVULGAÇÃO MPMS

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Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) abriu inscrições de Concurso Público para cargo de Promotor de Justiça substituto.

As inscrições vão de 1° de abril a 3 de maio e devem ser feitas exclusivamente neste site. O valor da taxa de inscrição é de R$ 320,00 e o pagamento deve ser feito de 1° de abril a 4 de maio.

A prova preambular será aplicada em 17 de maio em Campo Grande. O gabarito preliminar será divulgado em 19 de maio. As datas das demais provas/atividades serão divulgadas posteriormente.

São 5 vagas para ampla concorrência, 1 vaga para PcD e 2 vagas para negros. A convocação para as vagas informadas será feita de acordo com a necessidade e a conveniência do MPMS, dentro do prazo de validade do concurso, que é de dois anos.

O salário é de R$ 33.988,99. As fases do concurso são:

  • prova preambular
  • provas escritas
  • avaliação psicotécnica
  • investigação social sigilosa
  • provas orais
  • prova de títulos
  • exame de sanidade física e mental
Fachada do Ministério Público

O certame será aplicado pela Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (Fapec).

PROVA PREAMBULAR

A prova preambular será aplicada em 17 de maio em Campo Grande. Os locais e horários de prova serão divulgados, neste site, em 11 de maio.

A prova é de caráter eliminatório, terá duração de cinco horas e contém 100 questões objetivas de múltipla escolha.

O candidato deve chegar com 30 minutos de antecedência ao local de provas portando caneta esferográfica transparente, de tinta azul ou preta.

REQUISITOS

De acordo com o edital, os requisitos para participar do concurso são:

  • ser brasileiro
  • ter concluído o curso de bacharelado em Direito
  • estar quite com o serviço militar e com as obrigações eleitorais
  • estar em gozo dos direitos políticos
  • ter idoneidade moral atestada por 2 membros do Ministério Público, sem prejuízo das investigações a cargo da Comissão de Concurso
  • não registrar antecedentes criminais e cíveis incompatíveis com o exercício da função
  • contar com, no mínimo, três anos de efetivo exercício de atividade jurídica
  • gozar de boa saúde, física e mental
  • entre outros

O edital completo pode ser conferido neste site, entre as páginas 29 e 59. O conteúdo das provas pode ser acessado neste site, entre as páginas 51 e 59.

CONCURSO PÚBLICO

Mais de 21 mil candidatos fazem as provas da ALEMS neste domingo

São 80 vagas, sendo 35 para nível médio e 45 para nível superior

29/03/2026 09h30

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Foto: Luciana Nassar

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Concurso Público da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) ocorre neste domingo (29), de manhã e à tarde, exclusivamente em Campo Grande (MS).

Ao todo, 21.439 pessoas se inscreveram. São 80 vagas, sendo 35 para nível médio e 45 para nível superior. Portanto, a concorrência é de 268 candidatos por vaga.

As vagas são para as áreas de:

NÍVEL MÉDIO

  • administrativa
  • audiovisual
  • fotografia
  • informática
  • motorista
  • operação de áudio
  • polícia legislativa
  • refrigeração e climatização
  • tradução de libras

NÍVEL SUPERIOR

  • administrador
  • arquiteto
  • arquivista
  • assistente social
  • biblioteconomista
  • cerimonialista
  • contador
  • enfermeiro
  • engenheiro civil
  • engenheiro eletrônico e de telecomunicações
  • engenheiro mecânico
  • jornalista
  • museólogo
  • nutricionista
  • pedagogo psicólogo
  • publicitário e revisor/redator

Os candidatos fazem as provas de manhã, das 8h30min às 12h30min e à tarde, das 14h30min às 18h30min. É necessário chegar ao local de provas com 30 minutos de antecedência em cada turno.

O candidato deve portar documento oficial com foto e caneta esferográfica de tinta preta ou azul. A duração das provas é de 4 horas, com permanência mínima de 3 horas.

O salário-base para candidatos do ensino médio é de R$ 1.964,88, com remuneração inicial de 4.912,20. O salário-base para ensino superior é de R$ 3.212,26, com remuneração inicial de 8.030,65. A carga horária semanal é de 40 horas semanais.

O certame é aplicado pela Fundação Carlos Chagas (FCC). O primeiro e último concurso foi realizado em 2016, há exatamente 10 anos, quando 18.040 candidatos se inscreveram.

O período de inscrição foi de 12 de janeiro a 2 de fevereiro de 2026. A taxa de inscrição para nível médio foi de R$ 140 e nível superior de R$ 180.

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