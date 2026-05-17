Concurso do MPMS ocorre neste domingo com mil inscritos

Concurso Público, para o cargo de Promotor de Justiça substituto do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), ocorre na manhã deste domingo (17), em Campo Grande.
A prova é aplicada exclusivamente na Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), localizada na avenida Tamandaré, na Capital. Ao todo, 1.364 candidatos fazem a prova preambular hoje (17), primeira fase do concurso.
O exame tem duração de cinco horas e contém 100 questões objetivas de múltipla escolha.
O portão foi aberto às 7h e fechado às 8h (horário de Mato Grosso do Sul). Não haverá segunda chamada da prova preambular.
O candidato pode entregar seu cartão-resposta e deixar definitivamente o local somente após decorridas duas horas de prova. Esta fase é de caráter eliminatório.
O salário é de R$ 33.988,99. São 5 vagas para ampla concorrência, 1 vaga para PcD e 2 vagas para negros. A convocação para as vagas informadas será feita de acordo com a necessidade e a conveniência do MPMS, dentro do prazo de validade do concurso, que é de dois anos.
As fases do concurso são:
- prova preambular
- provas escritas
- avaliação psicotécnica
- investigação social sigilosa
- provas orais
- prova de títulos
- exame de sanidade física e mental
REQUISITOS
De acordo com o edital, os requisitos para participar do concurso são:
- ser brasileiro
- ter concluído o curso de bacharelado em Direito
- estar quite com o serviço militar e com as obrigações eleitorais
- estar em gozo dos direitos políticos
- ter idoneidade moral atestada por 2 membros do Ministério Público, sem prejuízo das investigações a cargo da Comissão de Concurso
- não registrar antecedentes criminais e cíveis incompatíveis com o exercício da função
- contar com, no mínimo, três anos de efetivo exercício de atividade jurídica
- gozar de boa saúde, física e mental
- entre outros
O edital completo pode ser conferido neste site, entre as páginas 29 e 59.