Concurso do MPMS ocorre neste domingo com mil inscritos

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Concurso Público, para o cargo de Promotor de Justiça substituto do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), ocorre na manhã deste domingo (17), em Campo Grande.

A prova é aplicada exclusivamente na Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), localizada na avenida Tamandaré, na Capital. Ao todo, 1.364 candidatos fazem a prova preambular hoje (17), primeira fase do concurso.

O exame tem duração de cinco horas e contém 100 questões objetivas de múltipla escolha.

O portão foi aberto às 7h e fechado às 8h (horário de Mato Grosso do Sul). Não haverá segunda chamada da prova preambular.

O candidato pode entregar seu cartão-resposta e deixar definitivamente o local somente após decorridas duas horas de prova. Esta fase é de caráter eliminatório.

O salário é de R$ 33.988,99. São 5 vagas para ampla concorrência, 1 vaga para PcD e 2 vagas para negros. A convocação para as vagas informadas será feita de acordo com a necessidade e a conveniência do MPMS, dentro do prazo de validade do concurso, que é de dois anos.

As fases do concurso são:

prova preambular

provas escritas

avaliação psicotécnica

investigação social sigilosa

provas orais

prova de títulos

exame de sanidade física e mental

REQUISITOS

De acordo com o edital, os requisitos para participar do concurso são:

ser brasileiro

ter concluído o curso de bacharelado em Direito

estar quite com o serviço militar e com as obrigações eleitorais

estar em gozo dos direitos políticos

ter idoneidade moral atestada por 2 membros do Ministério Público, sem prejuízo das investigações a cargo da Comissão de Concurso

não registrar antecedentes criminais e cíveis incompatíveis com o exercício da função

contar com, no mínimo, três anos de efetivo exercício de atividade jurídica

gozar de boa saúde, física e mental

entre outros