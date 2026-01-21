Governa autoriza concurso público com quase 200 vagas para o Hospital Regional

O Governo de Mato Grosso do Sul autorizou a realização de concurso público com 194 vagas para o Hospital Regional Maria Aparecida Pedrossian, em Campo Grande. O decreto com a autorização foi publicado no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (21).
As vagas são para o cargo de técnico de serviços hospitalares, na função de técnico de serviços hospitalares, na função de técnico de enfermagem, do quadro de pessoal da Fundação Serviços de Saúde (Funsau), instituição responsável pela gestão do Regional.
Conforme a publicação, a organização do concurso ficará sob responsabilidade da Secretaria Estadual de Administração (SAD), Secretaria Estadual de Saúde (SES) e Funsau, que serão responsáveis por definir as normas, os procedimentos, as etapas do concurso e os critérios de seleção, todos a serem detalhados em edital específico.
Este edital específico estabelecerá as atribuições da Comissão Organizadora e os requisitos legais para:
- a investidura nos cargos, o prazo de validade do concurso, o número de vagas oferecidas por cargo e por área de especialização referentes à formação ou à escolaridade profissional exigida e a carga horária;
- cada uma das fases do concurso, as modalidades das provas, seu conteúdo, a forma de avaliação e as demais questões de interesse dos candidatos.
O concurso será realizado na modalidade de provas e títulos, conforme previsto no decreto.
Para a diretora-presidente da Funsau, Marielle Alves Corrêa Esgalha, a autorização do concurso representa um avanço importante para o fortalecimento da assistência hospitalar no Estado.
“A ampliação do quadro de técnicos de enfermagem é fundamental para qualificar ainda mais o atendimento prestado no Hospital Regional de Mato Grosso do Sul. Essa autorização demonstra o compromisso do Governo do Estado com a valorização dos profissionais da saúde e com a melhoria contínua dos serviços oferecidos à população”, destaca.
O secretário estadual de Saúde, Maurício Simões Corrêa, ressalta que o concurso integra um planejamento mais amplo de fortalecimento da rede pública estadual.
“A autorização dessas vagas faz parte de uma estratégia de médio e longo prazo para garantir sustentabilidade ao sistema hospitalar, reduzir sobrecargas nas equipes e assegurar respostas mais eficientes às demandas assistenciais. O Hospital Regional é referência em alta complexidade e precisa de quadros dimensionados de forma adequada para manter a qualidade, a segurança e a continuidade do cuidado”, pontua.