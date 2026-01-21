Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Governa autoriza concurso público com quase 200 vagas para o Hospital Regional

Concurso será realizado na modalidade de provas e títulos, para o cargo de técnico de serviços hospitalares

21/01/2026 - 10h44
O Governo de Mato Grosso do Sul autorizou a realização de concurso público com 194 vagas para o Hospital Regional Maria Aparecida Pedrossian, em Campo Grande. O decreto com a autorização foi publicado no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (21).

As vagas são para o cargo de técnico de serviços hospitalares, na função de técnico de serviços hospitalares, na função de técnico de enfermagem, do quadro de pessoal da Fundação Serviços de Saúde (Funsau), instituição responsável pela gestão do Regional.

Conforme a publicação, a organização do concurso ficará sob responsabilidade da Secretaria Estadual de Administração (SAD), Secretaria Estadual de Saúde (SES) e Funsau, que serão responsáveis por definir as normas, os procedimentos, as etapas do concurso e os critérios de seleção, todos a serem detalhados em edital específico.

Este edital específico estabelecerá as atribuições da Comissão Organizadora e os requisitos legais para:

  • a investidura nos cargos, o prazo de validade do concurso, o número de vagas oferecidas por cargo e por área de especialização referentes à formação ou à escolaridade profissional exigida e a carga horária;
  • cada uma das fases do concurso, as modalidades das provas, seu conteúdo, a forma de avaliação e as demais questões de interesse dos candidatos.

O concurso será realizado na modalidade de provas e títulos, conforme previsto no decreto.

Para a diretora-presidente da Funsau, Marielle Alves Corrêa Esgalha, a autorização do concurso representa um avanço importante para o fortalecimento da assistência hospitalar no Estado.

“A ampliação do quadro de técnicos de enfermagem é fundamental para qualificar ainda mais o atendimento prestado no Hospital Regional de Mato Grosso do Sul. Essa autorização demonstra o compromisso do Governo do Estado com a valorização dos profissionais da saúde e com a melhoria contínua dos serviços oferecidos à população”, destaca.

O secretário estadual de Saúde, Maurício Simões Corrêa, ressalta que o concurso integra um planejamento mais amplo de fortalecimento da rede pública estadual.

“A autorização dessas vagas faz parte de uma estratégia de médio e longo prazo para garantir sustentabilidade ao sistema hospitalar, reduzir sobrecargas nas equipes e assegurar respostas mais eficientes às demandas assistenciais. O Hospital Regional é referência em alta complexidade e precisa de quadros dimensionados de forma adequada para manter a qualidade, a segurança e a continuidade do cuidado”, pontua.

Sisu oferece 3,2 mil vagas na UFMS

Vagas abrangem amis de 120 cursos ofertados em 10 campi

16/01/2026 16h30

Sede da UFMS em Campo Grande

Sede da UFMS em Campo Grande Marcelo Victor / Correio do Estado

Com a abertura do período de inscrição no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do Ministério da Educação (MEC), na segunda-feira (19), a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) irá ofertar 3.233 vagas em mais de 120 cursos distribuídos nos campi de Aquidauana, Campo Grande, Chapadão do Sul, Coxim, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã, Três Lagoas e do Pantanal.

Cursos ofertados

  • Administração
  • Agronomia
  • Arquitetura e Urbanismo
  • Artes visuais
  • Audiovisual
  • Ciência da Computação
  • Ciência dos Dados
  • Ciências Biológicas
  • Ciências Contábeis
  • Ciências Econômicas
  • Ciências Sociais
  • Direito
  • Educação física
  • Enfermagem
  • Engenharia ambiental
  • Engenharia civil
  • Engenharia de alimentos
  • Engenharia de computação
  • Engenharia de produção
  • Engenharia de software
  • Engenharia elétrica
  • Engenharia física
  • Engenharia florestal
  • Engenharia química
  • Farmácia
  • Filosofia
  • Física
  • Fisioterapia
  • Geografia
  • Gestão comercial
  • Gestão de recursos humanos
  • Gestão de serviços jurídicos e notariais
  • História
  • Inteligência Artificial
  • Jornalismo
  • Letras - português
  • Letras - português e espanhol
  • Letras - português e inglês
  • Matemática
  • Medicina
  • Medicina Veterinária
  • Mídias sociais digitais
  • Nutrição
  • Odontologia 
  • Pedagogia
  • Processos gerenciais
  • Psicologia
  • Química
  • Química Tecnológica
  • Relações Internacionais
  • Sistemas de Informação
  • Tecnologia da Informação
  • Turismo
  • Zootecnia

Como se inscrever

Para participar do Sisu, é preciso ter feito pelo menos uma das três últimas edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) - 2023, 2024 e 2025 - ter tirado nota acima de zero na prova de redação e não ter participado na condição de treineiro.

Inscrições poderão ser feitas entre os dias 19 e 23 de fevereiro.

O acesso ao sistema de inscrição do Sisu é realizado com Login Único do governo federal, mediante uma conta gov.br, mas as inscrições do Sisu devem ser feitas pela página do processo de seleção.

O candidato deve escolher até duas opções de curso, sendo possível alterar as opções até o fim do prazo de inscrição.  

Caso o candidato tenha realizado mais de uma entre as três últimas edições do Enem, será considerada, para cada curso, aquela edição que mais favorece o candidato, com base na média ponderada das notas do Enem de cada edição.

Os candidatos com os melhores desempenhos são classificados de acordo com as opções de curso escolhidas, o número de vagas disponíveis, as modalidades de concorrência selecionadas e os pesos definidos para cada curso pela instituição.

Cada candidato pode se inscrever em todas as modalidades que correspondam ao seu perfil, devendo ficar atento à comprovação, junto à instituição, das informações da modalidade em que for selecionado, no momento da matrícula.

O resultado do Sisu está previsto para ser divulgado no dia 29 de janeiro.

Os estudantes que forem aprovados deverão fazer a matrícula nas instituições de ensino a partir do dia 2 de fevereiro.

Aqueles que não forem selecionados poderão ainda participar da lista de espera. 

A consulta as vagas ficará disponível na página eletrônica do Sisu até o final do processo seletivo. 

Na consulta é possível visualizar as vagas ofertadas por modalidade de concorrência, cursos e turnos, instituições e localização dos cursos.

EDUCAÇÃO

Resultado do Enem é divulgado e nota concorre a 6,4 mil vagas em MS

Inscrições do Sisu ocorrem de 19 a 23 de janeiro e candidato poderá se inscrever em até duas opções de curso

16/01/2026 08h25

UEMS, em Campo Grande

UEMS, em Campo Grande Bruno Henrique/ARQUIVO/CORREIO DO ESTADO

Resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) foi divulgado nesta sexta-feira (16) e estudantes já podem conferir suas notas.

A nota pode ser usada no Sistema de Seleção Unificado (Sisu), que, neste ano, oferece 6.434 vagas em Mato Grosso do Sul.

Desse número, 960 são ofertadas pelo Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), 1.284 pela Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), 3.233 pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e 957 pela Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD).

UEMS, em Campo GrandePágina do ENEM para conferir o resultado

As inscrições do Sisu ocorrem de 19 a 23 de janeiro e devem ser feitas neste site. O candidato poderá se inscrever em até duas opções de curso, podendo alterá-los durante o período de inscrição.

O resultado da primeira chamada será divulgado em 29 de janeiro e as matrículas começam a partir de 2 de fevereiro.

O candidato que não foi selecionado na chamada regular pode manifestar interesse na lista de espera entre 29 de janeiro e 2 de fevereiro.

O Sisu é um programa do Ministério da Educação (MEC) que reúne vagas em universidades federais brasileiras, por meio da concorrência de notas do Enem.

Neste ano, podem participar do Sisu candidatos que tenham realizado o Enem em 2023, 2024 e 2025, pois o sistema irá selecionar automaticamente a melhor nota do candidato.

Para concorrer as vagas, é necessário:

  • Ter concluído o Ensino Médio
  • Obter nota maior que zero na redação
  • Não ter participado como treineiro

ENEM 2025

As provas do ENEM ocorreram em dois domingos, 9 e 16 de novembro de 2025. A primeira prova foi de Redação; Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias, com duração de 5 horas e meia.

A segunda prova foi de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias. A duração é de 5 horas.

O exame possui 180 questões de múltipla escolha e uma redação. As matérias cobradas na prova são português, literatura, matemática, química, física, biologia, história, geografia, sociologia, filosofia, artes e inglês ou espanhol.

O valor da taxa de inscrição foi de R$ 85,00 para quem não pediu isenção. O período de inscrição foi de 26 de maio a 13 de junho de 2025.

Ao todo, 57.941 pessoas se inscreveram no ENEM, em 2025, em 41 municípios de Mato Grosso do Sul. O número representou 1,2% dos inscritos do Brasil (4,8 milhões). A taxa de abstenção no ano passado foi de 27%. Mulheres (60,15%) representaram a maioria dos inscritos, enquanto homens (39,85%) a minoria.

