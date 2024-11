IFMS abre 1,4 mil vagas para cursos técnicos; confira

CAMPO GRANDE

Vagas são para vendedor, operador de caixa, atendente, fiscal de loja, recepcionista, esteticista e cosmetóloga

Movimento de pessoas no NSP ARQUIVO/CORREIO DO ESTADO

Shopping Norte Sul Plaza oferece 50 vagas de emprego, fixas e temporárias, com início imediato para este fim de ano.

As vagas são para vendedor, operador de caixa, atendente, fiscal de loja, recepcionista, esteticista e cosmetóloga.

As lojas com vagas em aberto são Damyller, Havaianas, Polo Wear, Ceci Shoes, Cia do Terno, Luigi, Democrata, Óticas Carol, Inovar Cosméticos, Hering, Morena Mulher, Quantum, Le Postiche, Roasted Potato, Sertão, Dolce Morena, Body Store, Acium, Casa do Celular, Zazuié, Finesse Store, McDonald’s, Espaço Laser, Stilo A, Fort Atacadista e no próprio Norte Sul Plaza (setor de limpeza).

Confira aqui detalhes sobre cada vaga. O Shopping Norte Sul Plaza está localizado na avenida Presidente Ernesto Geisel número 2.300, bairro Jockey Club, em Campo Grande.

200 VAGAS EM MINERADORA

A mineradora LHG Maning, em atuação no setor desde 2022, abriu 200 oportunidades de emprego em Mato Grosso do Sul, mais especificamente para atuar em Corumbá, para este mês de novembro.

As oportunidades são destinadas a operadores, mecânicos, advogados, médicos do trabalho, engenheiros, eletricistas, nutricionistas e supervisores. Os interessados devem se cadastrar na vaga através do site da mineradora e, como requisito, ter disponibilidade para trabalhar em Corumbá.

Além do salário, não informado previamente, a empresa garante outros benefícios, como: