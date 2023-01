IFMS está com inscrições abertas para 200 vagas em cursos de graduação

Nesta quarta-feira (4) o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) abriu inscrições para 200 vagas em cursos gratuitos de graduação nos municípios de Jardim, Nova Andradina e Ponta Porã, com ingresso no primeiro semestre de 2023.

As inscrições devem ser realizadas até 14 de fevereiro e podem se inscrever aqueles que participaram de, pelo menos, uma das edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) dos anos de 2013 a 2022, e que obtiveram nota acima de zero na prova de redação.

A divulgação da primeira chamada está prevista para 16 de fevereiro. Já a segunda chamada deve ser publicada em 8 de março. As matrículas estão previstas para acontecerem a partir de 13 de março.

As inscrições podem ser realizadas de forma gratuita, exclusivamente pela internet.

O preenchimento das vagas só poderá ser realizado pelos classificados e convocados pelo IFMS que possuam certificado de conclusão do Ensino Médio ou equivalente.

As vagas para cursos de graduação do IFMS com ingresso no segundo semestre de 2023 serão abertas nos próximos meses, algumas disponibilizadas via Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e outras para candidatos que participaram das últimas edições do Enem.

CURSOS

Em Jardim, está aberta 40 vagas para o curso de Licenciatura em Computação, no período noturno.

Já em Nova Andradina, são dois cursos oferecidos, Agronomia e Análise e Desenvolvimento de Sistemas, sendo a primeira opção em turno integral e a segunda para o noturno, ambos com 40 vagas.

Em Ponta Porã, os cursos são, Agronomia e Gestão de Agronegócio, o primeiro para turno integral e o segundo para o período noturno, ambos também com 40 vagas cada.