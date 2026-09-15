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Empregos e Carreira

150 vagas

Câmara do Deputados terá concurso com salário de até R$ 30,8 mil e provas em MS

Serão mais de 150 vagas em 11 especialidades da carreira de analista legislativo; edital sai ainda neste mês

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

15/09/2026 - 15h00
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A Câmara dos Deputados terá um novo concurso público, com mais de 150 vagas de nível superior, em 11 especialidades da carreira de analista legislativo. A confirmação foi feita nesta terça-feira (15) pelo presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB). As provas serão aplicadas em todas as capitais brasileiras.

As remunerações iniciais da carreira legislativa de nível superior chegam a R$ 30,8 mil.

O concurso público foi autorizado pela pela Mesa Diretora da Câmara em 2025 e, segundo Motta, já foi encaminhada a contratação do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) para a realização do terceiro edital.

A previsão é que o edital completo seja publicado ainda no mês de setembro.

As provas terão aplicação de âmbito nacional, com os exames teóricos e práticos realizados em todas as 26 capitais estaduais e no Distrito Federal. Em Mato Grosso do Sul, a aplicação será em Campo Grande.

Segundo o presidente da Câmara, a descentralização dos locais de prova visa assegurar ampla concorrência.

"Mais uma vez, faremos prova nos 27 estados da Federação, garantindo que todos aqueles que desejarem trabalhar na Câmara dos Deputados tenham a oportunidade de poder realizar as provas em todo o Brasil", disse.

O cronograma de inscrições, os conteúdos programáticos específicos e as datas das avaliações estão em fase de fechamento conjunto entre a equipe técnica da Casa e a banca examinadora. 

O concurso terá vagas para os seguintes cargos:

Comunicação Social

  • Divulgação Institucional
  • Jornalismo
  • Relações Públicas

Documentação e Informação Legislativa

  • Arquivista
  • Bibliotecário

Engenharia

  • Engenharia Civil
  • Engenharia Elétrica
  • Engenharia Eletrônica / Telecomunicações
  • Engenharia Mecânica

Museologia

  • Museólogo

Registro e Redação

  • Analistas e Técnicos de apanhamento taquigráfico e revisão de debates legislativos.

 

 

otimização

Ferramenta gratuita promete resumir editais em minutos e chama atenção de concurseiros

Nova ferramenta com IA resume editais de concursos, destaca prazos, salários, vagas e disciplinas em poucos minutos

22/07/2026 09h30

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Quem já abriu um edital de concurso público sabe o desafio: são dezenas, às vezes centenas de páginas repletas de regras, cronogramas, requisitos e detalhes que podem fazer toda a diferença na preparação. Não por acaso, especialistas e professores costumam afirmar que a leitura atenta do edital é um dos fatores mais importantes para quem busca aprovação.

Pensando nisso, uma ferramenta online gratuita começou a ganhar espaço entre candidatos que desejam economizar tempo na fase inicial de análise dos documentos.

O Analisador de Edital, disponível no Calcula Brasil, utiliza inteligência artificial para identificar e organizar as principais informações de um edital de concurso.

A ferramenta pode ser acessada em: Analisador de Edital do Calcula Brasil

O que a ferramenta faz?

Em vez de obrigar o candidato a procurar manualmente informações espalhadas ao longo do documento, a plataforma reúne em um único relatório dados como:

  • cronograma completo;
  • cargos disponíveis;
  • salários;
  • quantidade de vagas;
  • requisitos para participação;
  • etapas do concurso;
  • disciplinas cobradas;
  • critérios de classificação;
  • pontos de atenção do edital.

A proposta é oferecer uma visão geral do documento em poucos minutos, permitindo que o candidato identifique rapidamente as informações mais relevantes antes de iniciar a leitura detalhada.

Editais estão cada vez mais complexos

Nos últimos anos, concursos públicos passaram a apresentar editais cada vez mais extensos, reunindo anexos, retificações e regras específicas para diferentes cargos.

Essa complexidade faz com que muitos candidatos deixem passar detalhes importantes, como datas de recursos, critérios de eliminação ou exigências para posse. Comunidades de concurseiros frequentemente destacam que erros simples acontecem justamente porque muitos deixam de consultar o edital com atenção.

IA chega também à preparação para concursos

O uso de inteligência artificial tem avançado rapidamente em diversas áreas, e o universo dos concursos públicos não ficou de fora.

Nos últimos meses surgiram diversas plataformas que utilizam IA para resumir editais, gerar simulados, identificar conteúdos programáticos e destacar requisitos importantes dos documentos.

O Analisador de Edital segue essa tendência ao oferecer uma solução gratuita para quem deseja compreender rapidamente a estrutura de um concurso antes de organizar os estudos.

Como utilizar

O funcionamento é simples:

  • Acesse o Analisador de Edital;
  • Cole o texto do edital ou envie o documento, quando disponível;
  • Aguarde a análise automática;
  • Receba um resumo organizado com os principais pontos do concurso.

Apesar da praticidade, a recomendação continua sendo utilizar o relatório como apoio. A leitura integral do edital permanece indispensável para evitar interpretações equivocadas e conhecer todas as regras do certame.

IA também pesquisa o histórico do concurso

Além de resumir o edital, a ferramenta oferece um recurso que pode ajudar o candidato a entender melhor o cenário da seleção. Utilizando inteligência artificial com pesquisa em tempo real na web, ela reúne informações sobre edições anteriores do concurso.

Entre os dados apresentados estão:

  • anos em que o concurso foi realizado;
  • número de vagas oferecidas em cada edição;
  • notas de corte, quando disponíveis;
  • perfil da banca organizadora;
  • disciplinas mais cobradas nas provas;
  • dicas de estudo baseadas no histórico do certame.

As informações são acompanhadas das respectivas fontes, permitindo que o candidato confira a origem dos dados. Em testes realizados com o concurso da Polícia Federal, organizado pelo Cebraspe, a ferramenta identificou corretamente edições anteriores, quantidade de vagas, número de inscritos e outros dados relevantes para a preparação.

Simulados personalizados em poucos segundos

Outra funcionalidade disponível é a geração automática de simulados baseados no conteúdo programático do próprio edital.

Depois que o documento é analisado, o candidato pode solicitar um simulado personalizado e escolher:

  • 5, 10 ou 20 questões;
  • nível de dificuldade;
  • questões elaboradas no estilo da banca organizadora.

Ao concluir o teste, a plataforma apresenta imediatamente a pontuação obtida, o gabarito oficial e comentários explicando cada resposta, permitindo identificar os assuntos que precisam de maior atenção.

Segundo o desenvolvedor, a proposta é transformar o edital em uma ferramenta prática de estudos, reunindo análise, pesquisa histórica e exercícios em um único ambiente.

PRORROGADO!

Com 958 vagas em MS, Fies prorroga inscrições; veja como se inscrever

Em Campo Grande, geralmente participam do Fies UCDB, Uniderp, Unigran e Instead

18/07/2026 08h15

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Fachada da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB)

Fachada da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) Valdenir Rezende/Arquivo

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As inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) foram prorrogadas até às 22h59min de domingo (19).

São 958 vagas em Mato Grosso do Sul, para ingresso no segundo semestre de 2026, em universidades privadas.

Em Campo Grande, algumas universidades privadas costumam participar do Fies, como Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), Uniderp, Unigran e Instead.

No Brasil, são ofertadas75,5 mil vagasem 1.274 instituições privadas de ensino superior, distribuídas entre 28.741 cursos.

O Fies é um programa do governo federal que financia cursos de graduação em instituições privadas de ensino superior. O objetivo é oferecer acesso ao ensino superior a estudantes de baixa renda.

Veja o calendário e datas principais relativas ao Fies:

  • Inscrições: 14 a 19 de julho
  • Resultado: 30 de julho
  • Complementação das inscrições: 31 de julho a 4 de agosto
  • Lista de Espera: 7 a 24 de setembro

Os requisitos para se inscrever no Fies são:

  • Ter participado do ENEM a partir da edição de 2010
  • Não ter feito o ENEM na condição de "treineiro"
  • Ter obtido no ENEM média aritmética igual ou superior a 450 pontos e nota na redação superior a 0
  • Ter renda familiar mensal bruta per capita de até 3 salários mínimos

Saiba como se inscrever:

  1. Acesse este site
  2. Faça login com sua conta Gov.br
  3. Preencha seus dados pessoais e as informações: CPF, data de nascimento e renda dos integrantes
  4. Escolha o curso, a instituição de ensino e o turno desejados entre as opções disponíveis
  5. Confirme a inscrição e acompanhe o resultado nas datas previstas no edital

 

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