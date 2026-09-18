Mato Grosso do Sul terá Dia D da empregabilidade para pessoas com deficiência

Feirão terá diversas vagas de emprego e outros serviços - Arquivo / Agência Brasil

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Na segunda-feira (21), Mato Grosso do Sul terá o Dia D da empregabilidade para pessoas com deficiência (PcD). A mobilização será realizada em 9 municípios, incluindo Campo Grande, com vagas exclusivas, orientação profissional, atualização de cadastro e atendimento de instituições parceiras.

Em Campo Grande, a ação será das 8h30 às 16h, na Praça Ary Coelho, com oferta de mais de 100 vagas de emprego. O espaço será preparado para atender Pessoas com Deficiência, trabalhadores reabilitados pelo INSS e também empresas interessadas em ampliar a inclusão no ambiente de trabalho.

Na Capital, o evento contará com:

Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD);

Cadastro e atualização no Sistema Nacional de Emprego (SINE);

Orientação profissional e apoio para elaboração de currículo;

Informações sobre cursos e programas de qualificação profissional;

Orientações trabalhistas e previdenciárias, com participação do INSS e do Ministério Público do Trabalho;

Divulgação de programas e serviços da Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos (SEAD);

Atendimento do Programa Cuidar de Quem Cuida;

Orientações e atendimento relacionados à Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (CIPTEA);

Informações sobre o Passe Livre Intermunicipal, destinado às pessoas que atendem aos critérios do programa;

Atendimento e orientações sobre o Programa Mais Social;

Divulgação de políticas públicas e serviços destinados à promoção da autonomia, inclusão e garantia de direitos das Pessoas com Deficiência.

A programação contará também com uma ampla rede de instituições parceiras.

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) e a Fundação Social do Trabalho (Funsat) atuarão na intermediação de pessoas, divulgação e encaminhamento para vagas de emprego, além de orientação sobre oportunidades de qualificação profissional.

A SEAD oferecerá orientações e atendimentos relacionados aos programas Cuidar de Quem Cuida, CIPTEA e Mais Social.

A Secretaria de Cidadania apoiará a mobilização, recepção, acolhimento e triagem dos participantes, inclusive com atendimento em Libras.

O SESI participará com ações voltadas à saúde do trabalhador e orientações sobre a caracterização e o enquadramento da deficiência para fins laborais, enquanto o Sest/Senat oferecerá serviços básicos de saúde, como aferição de pressão arterial e glicemia.

A universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) participará com a divulgação de serviços universitários e ações voltadas à aproximação de estudantes egressos com deficiência ao mercado de trabalho.

O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) contribuirá com orientações sobre inclusão, Lei de Cotas, fiscalização trabalhista e Domicílio Eletrônico Trabalhista (DET).

O INSS também está sendo articulado para integrar a programação, com previsão de orientações sobre BPC, Auxílio-Inclusão e reabilitação profissional.

A Associação de Pais e Amigos do Autista (AMA), a Pestalozzi e outras entidades parceiras apoiarão a mobilização e articulação do público.

No Dia D, também serão lançadas as oportunidades da plataforma online SouSesi, que divulga centenas de vagas de emprego para diferentes níveis de experiência, escolaridade e áreas de atuação em Mato Grosso do Sul.

A plataforma conta com a parceria da Funtrab, indústrias e empresas de diversos setores produtivos do Estado para reunir as posições de trabalho disponíveis na Capital e interior, incluindo vagas para PcDs. As oportunidades podem ser acessadas gratuitamente por meio do cadastro no site www.sousesi.sesims.com.br/oportunidades.

Interior

A mobilização integra as ações do Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, celebrado em 21 de setembro, e será realizada simultaneamente em oito municípios do interior, ampliando o acesso dos trabalhadores às oportunidades de emprego e aos serviços públicos.

Confira onde será realizado:

Campo Grande: 8h30 às 16h — Praça Ary Coelho.

Caarapó: 7h às 13h — Casa do Trabalhador, Avenida Presidente Vargas, 861, Centro.

Dourados: 8h30 às 11h30 — Casa do Trabalhador, Avenida Weimar Gonçalves Torres, 2548, Centro.

Ivinhema: 7h às 13h — Casa do Trabalhador, Avenida Panamá, 14, Centro.

Naviraí: 13h às 17h — Casa do Trabalhador, Avenida Campo Grande, 328, Centro.

Nova Alvorada do Sul: 8h às 12h — Casa do Trabalhador, Rua Antônio Carlos Barbosa, 1195, Centro.

Nova Andradina: 7h às 13h — Casa do Trabalhador, Rua Valter Hubacker, 1368, Centro.

Rio Brilhante: 8h às 13h — Casa do Trabalhador, Avenida Lourival Barbosa, 536, Centro.

Três Lagoas: 8h às 13h — Casa do Trabalhador, Rua Munir Tomé, 86, Centro.

No interior, o evento será nas Casas do Trabalhador doe cada município participantes, nos horários divulgados acima.

Para os candidatos a orientação é levar documentos pessoais, informações profissionais e, se possível, laudo médico atualizado.

Quem pode participar?

Podem participar Pessoas com Deficiência, trabalhadores reabilitados pelo INSS e empresas interessadas em contratação e inclusão profissional.

Para quem está em busca de uma oportunidade de trabalho, a recomendação é aproveitar o evento para atualizar o cadastro no SINE, levar informações sobre sua experiência profissional e, se possível, apresentar laudo médico atualizado, que poderá auxiliar na identificação das oportunidades compatíveis com o perfil do candidato.

O evento também será uma oportunidade para que as pessoas conheçam e tenham acesso a serviços e programas públicos que contribuem para a inclusão, a autonomia e a melhoria da qualidade de vida das Pessoas com Deficiência e suas famílias.