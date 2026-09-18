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Mato Grosso do Sul terá Dia D da empregabilidade para pessoas com deficiência

Mobilização será em nove municípios do Estado na próxima segunda-feira

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

18/09/2026 - 18h15
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Na segunda-feira (21), Mato Grosso do Sul terá o Dia D da empregabilidade para pessoas com deficiência (PcD). A mobilização será realizada em 9 municípios, incluindo Campo Grande, com vagas exclusivas, orientação profissional, atualização de cadastro e atendimento de instituições parceiras.

Em Campo Grande, a ação será das 8h30 às 16h, na Praça Ary Coelho, com oferta de mais de 100 vagas de emprego. O espaço será preparado para atender Pessoas com Deficiência, trabalhadores reabilitados pelo INSS e também empresas interessadas em ampliar a inclusão no ambiente de trabalho.

Na Capital, o evento contará com:

  • Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD);
  • Cadastro e atualização no Sistema Nacional de Emprego (SINE);
  • Orientação profissional e apoio para elaboração de currículo;
  • Informações sobre cursos e programas de qualificação profissional;
  • Orientações trabalhistas e previdenciárias, com participação do INSS e do Ministério Público do Trabalho;
  • Divulgação de programas e serviços da Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos (SEAD);
  • Atendimento do Programa Cuidar de Quem Cuida;
  • Orientações e atendimento relacionados à Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (CIPTEA);
  • Informações sobre o Passe Livre Intermunicipal, destinado às pessoas que atendem aos critérios do programa;
  • Atendimento e orientações sobre o Programa Mais Social;
  • Divulgação de políticas públicas e serviços destinados à promoção da autonomia, inclusão e garantia de direitos das Pessoas com Deficiência.

A programação contará também com uma ampla rede de instituições parceiras.

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) e a Fundação Social do Trabalho (Funsat) atuarão na intermediação de pessoas, divulgação e encaminhamento para vagas de emprego, além de orientação sobre oportunidades de qualificação profissional.

A SEAD oferecerá orientações e atendimentos relacionados aos programas Cuidar de Quem Cuida, CIPTEA e Mais Social.

A Secretaria de Cidadania apoiará a mobilização, recepção, acolhimento e triagem dos participantes, inclusive com atendimento em Libras.

O SESI participará com ações voltadas à saúde do trabalhador e orientações sobre a caracterização e o enquadramento da deficiência para fins laborais, enquanto o Sest/Senat oferecerá serviços básicos de saúde, como aferição de pressão arterial e glicemia.

A universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) participará com a divulgação de serviços universitários e ações voltadas à aproximação de estudantes egressos com deficiência ao mercado de trabalho.

O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) contribuirá com orientações sobre inclusão, Lei de Cotas, fiscalização trabalhista e Domicílio Eletrônico Trabalhista (DET).

O INSS também está sendo articulado para integrar a programação, com previsão de orientações sobre BPC, Auxílio-Inclusão e reabilitação profissional.

A Associação de Pais e Amigos do Autista (AMA), a Pestalozzi e outras entidades parceiras apoiarão a mobilização e articulação do público. 

No Dia D, também serão lançadas as oportunidades da plataforma online SouSesi, que divulga centenas de vagas de emprego para diferentes níveis de experiência, escolaridade e áreas de atuação em Mato Grosso do Sul.

A plataforma conta com a parceria da Funtrab, indústrias e empresas de diversos setores produtivos do Estado para reunir as posições de trabalho disponíveis na Capital e interior, incluindo vagas para PcDs. As oportunidades podem ser acessadas gratuitamente por meio do cadastro no site www.sousesi.sesims.com.br/oportunidades

Interior

A mobilização integra as ações do Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, celebrado em 21 de setembro, e será realizada simultaneamente em oito municípios do interior, ampliando o acesso dos trabalhadores às oportunidades de emprego e aos serviços públicos.

Confira onde será realizado:

  • Campo Grande: 8h30 às 16h — Praça Ary Coelho.
  • Caarapó: 7h às 13h — Casa do Trabalhador, Avenida Presidente Vargas, 861, Centro.
  • Dourados: 8h30 às 11h30 — Casa do Trabalhador, Avenida Weimar Gonçalves Torres, 2548, Centro.
  • Ivinhema: 7h às 13h — Casa do Trabalhador, Avenida Panamá, 14, Centro.
  • Naviraí: 13h às 17h — Casa do Trabalhador, Avenida Campo Grande, 328, Centro.
  • Nova Alvorada do Sul: 8h às 12h — Casa do Trabalhador, Rua Antônio Carlos Barbosa, 1195, Centro.
  • Nova Andradina: 7h às 13h — Casa do Trabalhador, Rua Valter Hubacker, 1368, Centro.
  • Rio Brilhante: 8h às 13h — Casa do Trabalhador, Avenida Lourival Barbosa, 536, Centro.
  • Três Lagoas: 8h às 13h — Casa do Trabalhador, Rua Munir Tomé, 86, Centro.

No interior, o evento será nas Casas do Trabalhador doe cada município participantes, nos horários divulgados acima.

Para os candidatos a orientação é levar documentos pessoais, informações profissionais e, se possível, laudo médico atualizado.

Quem pode participar?

Podem participar Pessoas com Deficiência, trabalhadores reabilitados pelo INSS e empresas interessadas em contratação e inclusão profissional.

Para quem está em busca de uma oportunidade de trabalho, a recomendação é aproveitar o evento para atualizar o cadastro no SINE, levar informações sobre sua experiência profissional e, se possível, apresentar laudo médico atualizado, que poderá auxiliar na identificação das oportunidades compatíveis com o perfil do candidato.

O evento também será uma oportunidade para que as pessoas conheçam e tenham acesso a serviços e programas públicos que contribuem para a inclusão, a autonomia e a melhoria da qualidade de vida das Pessoas com Deficiência e suas famílias.

MATO GROSSO DO SUL

Concurso para Juiz Substituto do TJMS têm 23 na disputa por 15 vagas

Aprovados na prática de sentenças seguem para a 3.ª etapa, de investigação social; exames de saúde e avaliação psicotécnica, antes de realizarem prova oral eliminatória

17/08/2026 10h59

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Certame busca preencher 15 vagas para o cargo de Juiz Substituto no TJMS, que conta com subsídio de R$32.289,54

Certame busca preencher 15 vagas para o cargo de Juiz Substituto no TJMS, que conta com subsídio de R$32.289,54 FOTO: Gerson Oliveira/Correio do Estado

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Conforme divulgado pelo Poder Judiciário do Mato Grosso do Sul, com o resultado definitivo da prova prática de sentenças, publicado na edição desta segunda-feira (17) do Diário da Justiça Eletrônico, restam agora 23 nomes na disputa pelas 15 vagas do 34° Concurso Público para provimento do cargo de Juiz Substituto.

Através de seu diário oficial, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul convoca aqueles candidatos que foram aprovados na segunda etapa, de provas escritas, para realizarem suas inscrições definitivas no 34° Concurso. Para esse requerimento fica estipulado o prazo de 02 a 23 de setembro.

Segue abaixo os nomes que constam no resultado definitivo na prova prática de sentenças: 

Certame busca preencher 15 vagas para o cargo de Juiz Substituto no TJMS, que conta com subsídio de R$32.289,54Reprodução/Diário da Justiça-TJMS

Esse certame, realizado em cinco etapas totais em Campo Grande, busca preencher 15 vagas para o cargo de Juiz Substituto, que conta com subsídio de R$32.289,54, bem como formação de cadastro reserva. 

Para finalmente chegar ao magistério, o candidato precisa ser bacharel em Direito com, no mínimo, três anos de atividade jurídica comprovada, atendendo também o que estabelecem os determinados editais. 

Das vagas totais, uma é voltada para candidatos com deficiência, três para negros e uma para indígenas, com as 10 restantes colocadas para ampla concorrência. 

Há um total de cinco etapas, com as duas primeiras sendo aplicadas pela Fundação Getúlio Vargas, enquanto as demais ficarão a cargo da comissão organizadora do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. 

Fique atento

Importante frisar que essa inscrição definitiva deverá ser efetivada através do portal eletrônico do TJMS e entregue na Secretaria da Magistratura, instruída com os documentos constantes no edital de abertura. 

Modelos de requerimento, declarações, etc, estarão disponíveis em formulário eletrônico na aba concursos magistratura do TJMS (acesse CLICANDO AQUI)

Ainda, no acesso ao formulário o candidato usará o próprio CPF para solicitar a criação da senha "por meio do link que será encaminhado automaticamente ao e-mail informado à Fundação Getúlio Vargas-FGV, no ato da inscrição preliminar", frisa o texto oficial. 

Passada esta etapa, a próxima fase trata-se da inscrição definitiva inclui a chamada sindicância da vida pregressa; investigação social, bem como os exames de saúde e avaliação psicotécnica. 

Depois disso está prevista a realização da prova oral, que têm caráter eliminatório e também classificatório, onde os candidatos devem passar pela banca examinadora. O certame termina na fase da avaliação de títulos apresentados pelos concorrentes.

Esse concurso têm validade de dois anos, que passam a contar a partir de quando o resultado final for homologado, havendo a possibilidade de prorrogação uma única vez por igual período. 
 

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otimização

Ferramenta gratuita promete resumir editais em minutos e chama atenção de concurseiros

Nova ferramenta com IA resume editais de concursos, destaca prazos, salários, vagas e disciplinas em poucos minutos

22/07/2026 09h30

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Quem já abriu um edital de concurso público sabe o desafio: são dezenas, às vezes centenas de páginas repletas de regras, cronogramas, requisitos e detalhes que podem fazer toda a diferença na preparação. Não por acaso, especialistas e professores costumam afirmar que a leitura atenta do edital é um dos fatores mais importantes para quem busca aprovação.

Pensando nisso, uma ferramenta online gratuita começou a ganhar espaço entre candidatos que desejam economizar tempo na fase inicial de análise dos documentos.

O Analisador de Edital, disponível no Calcula Brasil, utiliza inteligência artificial para identificar e organizar as principais informações de um edital de concurso.

A ferramenta pode ser acessada em: Analisador de Edital do Calcula Brasil

O que a ferramenta faz?

Em vez de obrigar o candidato a procurar manualmente informações espalhadas ao longo do documento, a plataforma reúne em um único relatório dados como:

  • cronograma completo;
  • cargos disponíveis;
  • salários;
  • quantidade de vagas;
  • requisitos para participação;
  • etapas do concurso;
  • disciplinas cobradas;
  • critérios de classificação;
  • pontos de atenção do edital.

A proposta é oferecer uma visão geral do documento em poucos minutos, permitindo que o candidato identifique rapidamente as informações mais relevantes antes de iniciar a leitura detalhada.

Editais estão cada vez mais complexos

Nos últimos anos, concursos públicos passaram a apresentar editais cada vez mais extensos, reunindo anexos, retificações e regras específicas para diferentes cargos.

Essa complexidade faz com que muitos candidatos deixem passar detalhes importantes, como datas de recursos, critérios de eliminação ou exigências para posse. Comunidades de concurseiros frequentemente destacam que erros simples acontecem justamente porque muitos deixam de consultar o edital com atenção.

IA chega também à preparação para concursos

O uso de inteligência artificial tem avançado rapidamente em diversas áreas, e o universo dos concursos públicos não ficou de fora.

Nos últimos meses surgiram diversas plataformas que utilizam IA para resumir editais, gerar simulados, identificar conteúdos programáticos e destacar requisitos importantes dos documentos.

O Analisador de Edital segue essa tendência ao oferecer uma solução gratuita para quem deseja compreender rapidamente a estrutura de um concurso antes de organizar os estudos.

Como utilizar

O funcionamento é simples:

  • Acesse o Analisador de Edital;
  • Cole o texto do edital ou envie o documento, quando disponível;
  • Aguarde a análise automática;
  • Receba um resumo organizado com os principais pontos do concurso.

Apesar da praticidade, a recomendação continua sendo utilizar o relatório como apoio. A leitura integral do edital permanece indispensável para evitar interpretações equivocadas e conhecer todas as regras do certame.

IA também pesquisa o histórico do concurso

Além de resumir o edital, a ferramenta oferece um recurso que pode ajudar o candidato a entender melhor o cenário da seleção. Utilizando inteligência artificial com pesquisa em tempo real na web, ela reúne informações sobre edições anteriores do concurso.

Entre os dados apresentados estão:

  • anos em que o concurso foi realizado;
  • número de vagas oferecidas em cada edição;
  • notas de corte, quando disponíveis;
  • perfil da banca organizadora;
  • disciplinas mais cobradas nas provas;
  • dicas de estudo baseadas no histórico do certame.

As informações são acompanhadas das respectivas fontes, permitindo que o candidato confira a origem dos dados. Em testes realizados com o concurso da Polícia Federal, organizado pelo Cebraspe, a ferramenta identificou corretamente edições anteriores, quantidade de vagas, número de inscritos e outros dados relevantes para a preparação.

Simulados personalizados em poucos segundos

Outra funcionalidade disponível é a geração automática de simulados baseados no conteúdo programático do próprio edital.

Depois que o documento é analisado, o candidato pode solicitar um simulado personalizado e escolher:

  • 5, 10 ou 20 questões;
  • nível de dificuldade;
  • questões elaboradas no estilo da banca organizadora.

Ao concluir o teste, a plataforma apresenta imediatamente a pontuação obtida, o gabarito oficial e comentários explicando cada resposta, permitindo identificar os assuntos que precisam de maior atenção.

Segundo o desenvolvedor, a proposta é transformar o edital em uma ferramenta prática de estudos, reunindo análise, pesquisa histórica e exercícios em um único ambiente.

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