Polícia Federal anuncia concurso com 192 vagas

Ao todo, 2.003 inscritos irão disputar 10 vagas (sete para ampla concorrência, uma para PcD e duas para negros) no órgão fiscalizador para Promotor de Justiça substituto com salário de R$ 32 mil

O Concurso para Promotor de Justiça substituto do Ministério Público do Mato Grosso do Sul (MPMS) que prevê salário de R$ 32 mil está chegando. A prova será aplicada neste domingo, dia 24 de novembro, às 14h, no mesmo local para todos os candidatos com inscrições deferidas, na Universidade Católica Dom Bosco (UCDB).

Como reportada pelo Correio do Estado na semana passada, 2.003 inscritos irão disputar 10 vagas (sete para ampla concorrência, uma para PcD e duas para negros/indígenas) no órgão fiscalizador para Promotor de Justiça substituto. Desses aproximadamente 2 mil interessados, 48 são Pcd (Pessoa com Deficiência), 228 negros e seis indígenas.

Com essa alta quantidade de inscritos e baixo número de vagas, cria-se um alto índice de candidatos por vagas. Para ampla concorrência, há 1.721 candidatos para sete vagas, ou seja, 245,8 candidatos/vaga. Para PcD, são 48 candidatos para uma vaga, automaticamente 48 candidatos/vaga. Por último, 228 negros e seis indígenas para duas vagas, ou seja, 117 candidatos/vaga.

Os portões da UCDB serão fechados às 14h e há previsão de duração de cerca de cinco horas, ou seja, encerrando às 19h. O ensalamento de cada inscrito pode ser verificado no Diário Oficial do MPE desta terça-feira (19).

Para a realização da prova, o candidato deverá comparecer com antecedência mínima de uma hora no local de prova, munido de caneta esferográfica transparente (tinta azul) e documento oficial de identificação com foto.

As inscrições estiveram abertas do dia 4 de outubro até dia 5 de novembro, quando foi prorrogada por mais cinco dias por parte do MPE. O certame é aplicado pela Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (FAPEC).

O Concurso Público será realizado em fases sucessivas. Confira as etapas na seguinte ordem:

Prova preambular; Provas escritas; Avaliação psicotécnica; Investigação social sigilosa; Provas orais; Prova de títulos; Exame de sanidade física e mental.

A prova escrita será realizada de 19 de janeiro a 25 de janeiro de 2025. Os outros exames (oral, psicológico, de títulos e mental) ainda não têm data.

Posse em setembro

Em setembro deste ano, os oito aprovados no último concurso público para Promotor de Justiça Substituto do MPMS tomaram posse de seus cargos, todos vindos de outras Unidades Federativas. A cerimônia do dia 13 de setembro, definitivamente, marcou o fim desse longo processo que envolveu 2.181 inscritos em busca dos altos e atrativos salários que o cargo pode oferecer. São eles:

João Augusto Arfeli Panucci - Presidente Venceslau (SP);

Laura Assagra Rodrigues Barbosa Pimenta - Ribeirão Preto (SP);

Gabriela Rabelo Vasconcelos - Rio de Janeiro (RJ);

Felipe Rocha Vasconcellos de Freitas Pinheiro - Rio de Janeiro (RJ);

Laura Alves Lagrota - Bicas (MG);

Guilermo Timm Rocha - Cuiabá (MT);

Vitoria de Fatima Herechuk - Campo Mourão (PR);

Felipe Blos Orsi - Campo Bom (RS);

Ainda que no antigo edital esteja prevista uma remuneração inicial de exatos R$ 27.363,98, os rendimentos líquidos de apenas um mês podem variar entre quarenta e cinco e R$ 105 mil, como já abordado pelo Correio do Estado à época da retomada do concurso.

*Colaborou Naiara Camargo e Léo Ribeiro

