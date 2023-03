Prefeitura promove "feira de empregabilidade" em Campo Grande

oportunidade

Os cursos são Engenharia de Controle e Automação e Agronomia; as vagas também se destinam para os municípios próximos

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) abriu processo seletivo com 80 vagas para cursos de graduação em Naviraí e Três Lagoas.

A seleção será feita pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu), com base nas notas obtidas pelos candidatos na edição 2022 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para ingresso no segundo semestre letivo.

São oferecidas 80 vagas para dois cursos de bacharelado: 40 para Agronomia, no Campus Naviraí; e outras 40 para Engenharia de Controle e Automação, no Campus Três Lagoas.

Para os candidatos ao curso ofertado em Naviraí, terão direito ao bônus local os candidatos residentes e domiciliados no município ou também em Eldorado, Iguatemi, Itaquiraí, Japorã, Juti ou Mundo Novo.

Já em Três Lagoas, terão direito os candidatos residentes e domiciliados no município, além de Água Clara, Aparecida do Taboado, Brasilândia, Cassilândia, Chapadão do Sul, Inocência, Paraíso das Águas, Paranaíba, Santa Rita do Pardo ou Selvíria.

Prazos

Inscrições devem ser feitas de 16 a 24 de fevereiro, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Poderão se inscrever os candidatos que participaram do Enem 2022 e que obtiveram nota acima de zero na prova de redação.

É de responsabilidade exclusiva do candidato observar os procedimentos e prazos estabelecidos no Sisu, bem como o cronograma do edital, além de verificar os documentos exigidos para a matrícula.

Para preenchimento da vaga, o candidato deve ainda possuir certificado de conclusão do Ensino Médio ou equivalente, com previsão de conclusão até 17 de julho de 2023.

A primeira chamada será publicada na página do Sisu no dia 1º de março e republicada na Central de Seleção.

O período para os candidatos convocados solicitarem matrícula será de 2 a 8 de março. No mesmo prazo, os candidatos não convocados poderão manifestar interesse à vaga por meio da lista de espera.

Havendo vagas disponíveis, uma segunda chamada para matrícula será divulgada no dia 9 de março. A previsão é que as aulas se iniciem em 24 de julho.

Mais vagas

Outra seleção para cursos de graduação encontra-se em andamento no IFMS, por meio do edital nº 03/2023.

São oferecidas 200 vagas para os campi Jardim, Nova Andradina e Ponta Porã, nos cursos de Agronomia (bacharelado), Análise e Desenvolvimento de Sistemas (tecnologia), Gestão do Agronegócio (tecnologia) e Computação (licenciatura). As inscrições seguem até 14 de fevereiro.

A seleção será baseada na nota do Enem, porém não pelo Sisu. A instituição utilizará como critério a nota total mais alta alcançada pelo candidato nas edições de 2013 a 2022 do Exame.