Com 958 vagas em MS, Fies prorroga inscrições; veja como se inscrever

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Há vagas para diversos níveis de escolaridade em 14 áreas de atuação; além do salário, são oferecidos benefícios

O Hospital São Julião está com processo seletivo aberto para contratação imediata em pelo menos 14 áreas de atuação, para diversos níveis de escolaridade e salários a partir de R$ 1.621,00, mas que varia de acordo com o cargo.

As oportunidades contemplam os setores administrativo, assistencial, operacional e de gestão.

Há vagas para:

técnico de enfermagem

assistente administrativo

estagiário (a) de Fisioterapia (ensino superior)

auxiliar de faturamento

auxiliar de lavanderia

auxiliar de çimpeza

auxiliar de nutrição

gerente de nutrição hospitalar

farmacêutico hospitalar

assistente de atendimento

porteiro

motorista de ambulância

eletricista

recepcionista.

Para algumas funções, a jornada de trabalho é em escala de 12 horas por 36 horas. Todas as vagas também estão abertas para Pessoas com Deficiência (PCD).

Além de salários, o hospital oferece benefícios, que incluem auxílio-creche de R$ 100 para filhos de até 5 anos e 11 meses, vale-transporte para quem necessitar, convênio odontológico na Uniodonto por R$ 24,99 mensais por pessoa, estacionamento no local, refeição no hospital com desconto mensal de R$ 50. convênio com o SESC para acesso a atividades de lazer, cultura, esportes e turismo, além de parcerias com diversas instituições de ensino que garantem descontos em cursos de graduação e pós-graduação.

Os interessados devem encaminhar o currículo pelo WhatsApp (67) 33358-1546, informando a vaga pretendida.

Mutirão de contratação

Para agilizar o preenchimento das vagas operacionais, o hospital realizará, nesta quarta-feira (15), das 7h30 às 11h, um mutirão de contratação voltado exclusivamente para as funções de Auxiliar de Limpeza e Auxiliar de Lavanderia.

Os candidatos devem comparecer ao bloco Administrativo do Hospital São Julião, localizado na Rua Lino Villachá, 1.250, em Campo Grande, levando currículo atualizado.