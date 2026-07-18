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PRORROGADO!

Com 958 vagas em MS, Fies prorroga inscrições; veja como se inscrever

Em Campo Grande, geralmente participam do Fies UCDB, Uniderp, Unigran e Instead

Naiara Camargo

Naiara Camargo

18/07/2026 - 08h15
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As inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) foram prorrogadas até às 22h59min de domingo (19).

São 958 vagas em Mato Grosso do Sul, para ingresso no segundo semestre de 2026, em universidades privadas.

Em Campo Grande, algumas universidades privadas costumam participar do Fies, como Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), Uniderp, Unigran e Instead.

No Brasil, são ofertadas75,5 mil vagasem 1.274 instituições privadas de ensino superior, distribuídas entre 28.741 cursos.

O Fies é um programa do governo federal que financia cursos de graduação em instituições privadas de ensino superior. O objetivo é oferecer acesso ao ensino superior a estudantes de baixa renda.

Veja o calendário e datas principais relativas ao Fies:

  • Inscrições: 14 a 19 de julho
  • Resultado: 30 de julho
  • Complementação das inscrições: 31 de julho a 4 de agosto
  • Lista de Espera: 7 a 24 de setembro

Os requisitos para se inscrever no Fies são:

  • Ter participado do ENEM a partir da edição de 2010
  • Não ter feito o ENEM na condição de "treineiro"
  • Ter obtido no ENEM média aritmética igual ou superior a 450 pontos e nota na redação superior a 0
  • Ter renda familiar mensal bruta per capita de até 3 salários mínimos

Saiba como se inscrever:

  1. Acesse este site
  2. Faça login com sua conta Gov.br
  3. Preencha seus dados pessoais e as informações: CPF, data de nascimento e renda dos integrantes
  4. Escolha o curso, a instituição de ensino e o turno desejados entre as opções disponíveis
  5. Confirme a inscrição e acompanhe o resultado nas datas previstas no edital

 

oportunidade

Hospital São Julião abre processo seletivo com salários a partir de R$ 1,6 mil

Há vagas para diversos níveis de escolaridade em 14 áreas de atuação; além do salário, são oferecidos benefícios

14/07/2026 14h32

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Hospital São Julião abriu processo seletivo para 14 cargos

Hospital São Julião abriu processo seletivo para 14 cargos Marcelo Victor / Correio do Estado

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O Hospital São Julião está com processo seletivo aberto para contratação imediata em pelo menos 14 áreas de atuação, para diversos níveis de escolaridade e salários a partir de R$ 1.621,00, mas que varia de acordo com o cargo.

As oportunidades contemplam os setores administrativo, assistencial, operacional e de gestão.

Há vagas para:

  • técnico de enfermagem
  • assistente administrativo
  • estagiário (a) de Fisioterapia (ensino superior)
  • auxiliar de faturamento
  • auxiliar de lavanderia
  • auxiliar de çimpeza
  • auxiliar de nutrição
  • gerente de nutrição hospitalar
  • farmacêutico hospitalar
  • assistente de atendimento
  • porteiro
  • motorista de ambulância
  • eletricista
  • recepcionista.

Para algumas funções, a jornada de trabalho é em escala de 12 horas por 36 horas. Todas as vagas também estão abertas para Pessoas com Deficiência (PCD).

Além de salários, o hospital oferece benefícios, que incluem auxílio-creche de R$ 100 para filhos de até 5 anos e 11 meses, vale-transporte para quem necessitar, convênio odontológico na Uniodonto por R$ 24,99 mensais por pessoa, estacionamento no local, refeição no hospital com desconto mensal de R$ 50. convênio com o SESC para acesso a atividades de lazer, cultura, esportes e turismo, além de parcerias com diversas instituições de ensino que garantem descontos em cursos de graduação e pós-graduação.

Os interessados devem encaminhar o currículo pelo WhatsApp (67) 33358-1546, informando a vaga pretendida.

Mutirão de contratação

Para agilizar o preenchimento das vagas operacionais, o hospital realizará, nesta quarta-feira (15), das 7h30 às 11h, um mutirão de contratação voltado exclusivamente para as funções de Auxiliar de Limpeza e Auxiliar de Lavanderia.

Os candidatos devem comparecer ao bloco Administrativo do Hospital São Julião, localizado na Rua Lino Villachá, 1.250, em Campo Grande, levando currículo atualizado.

segurança pública

Governo de MS anuncia novo curso de formação da Polícia Militar para 2027

Quantidade de vagas não foi divulgada

30/06/2026 17h10

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Riedel, em coletiva de imprensa realizada na tarde desta terça-feira (30), no Comando Geral da PMMS

Riedel, em coletiva de imprensa realizada na tarde desta terça-feira (30), no Comando Geral da PMMS GERSON OLIVEIRA

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Governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PP), anunciou um novo Curso de Formação de Soldado (CFSD) da Polícia Militar (PMMS) para o ano que vem.

A quantidade de vagas e requisitos do curso de formação não foram divulgados. Mais informações serão compartilhadas após as eleições 2026.

De acordo com Riedel, o CFSD está previsto para começar em 2027.

"É o nosso planejamento. Tem que abrir o curso de formação de soldado para 2027 e estamos trabalhando nesse planejamento até por conta da necessidade que a gente tem a frente no Estado. Tem uma questão da legislação eleitoral que a gente tem que entender essas datas. Mas a gente tem no planejamento abrir ainda esse ano para que a gente possa em 2027 ter esse curso ainda realizado", detalhou Riedel, em coletiva de imprensa realizada na tarde desta terça-feira (30).

O último concurso ocorreu em 2022, com duas turmas de Curso de Formação: a primeira em 2024 e a segunda em 2025, totalizando 914 novos policiais militares.

CONCURSO PMMS - 2022

Último concurso público da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul ocorreu em 2022.

Ao todo, eram 20 vagas para oficial e 500 para soldado. 10.320 candidatos se inscreveram, sendo 1.635 para o cargo de oficial e 8.685 para soldado.

Na época, o salário de aluno soldado (AL SD PM) era de R$ 2.453,00. Já o salário inicial para praça da Polícia Militar é de R$ 5.500,00.

Vale ressaltar que, em 2025, o Governo de MS chamou mais 500 soldados aprovados para a segunda turma.

O certame teve cinco fases:

  • Prova escrita objetiva – 4 de dezembro de 2022
  • Exame psicológico – 11 a 12 de fevereiro de 2023
  • Exame de saúde - 15 a 18 de abril de 2023
  • Teste físico – 1, 2, 3, 4 e 5 de agosto de 2023
  • Investigação social - 14 de fevereiro a 24 de fevereiro de 2023
  • Resultado final – 9 de novembro de 2023

O Curso de Formação teve duas turmas, sendo que a primeira se formou em setembro de 2024 e a segunda se formou em agosto de 2025.

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