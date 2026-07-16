IBGE prorroga inscrições em processo seletivo com 32 vagas em MS

Profissionais irão atuar nas operações do 12º Censo Agropecuário e também no levantamento da População em Situação de Rua - Foto: Helena Pontes / IBGE

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O Instituto Brasileiro de Geogragia e Estatística (IBGE) prorrogou as inscrições do processo seletivo com 32 vagas em Mato Grosso do Sul para os cargos de Agente Censitário de Qualidade (ACQ) e Analista Censitário (AC). O interessados passam a ter até o dia 20 de julho para se inscrever na seleção.

O processo seletivo tem como objetivo de contratar profissionais para atuar nas operações do 12º Censo

Agropecuário e também no levantamento da População em Situação de Rua.

Em Mato Grosso do Sul, as 32 vagas são para Campo Grande, sendo nove para analista censitário de qualidade, que exige nível médio, e 23 para analista censitário, de nível superior.

As vagas são temporárias e as inscrições devem ser feitas no site do Instituto Avalia, organizador do certame. A taxa é de R$ 41,76 para ensimo médio e R$ 37 para nível superior.

As remunerações vão de R$ 2.932,00, para os cargos de nível médio, e R$ 5.255,40, para os cargos de nível superior.

Além dos salários, os servidores terão direito a benefícios como auxílio-alimentação de R$ 1.192,00, auxíliotransporte, auxílio pré-escolar, férias proporcionais e 13º salário proporcional, conforme a legislação vigente.

As vagas de Analista Censitário abrangem diversas áreas do conhecimento, entre elas Geoprocessamento, Agronomia, Ciências Sociais, Assistência Social, Tecnologia da Informação, Desenvolvimento de Sistemas, Jornalismo, Medicina, Engenharia e Estatística, entre outras especialidades previstas no edital.

Os profissionais atuarão em atividades administrativas, operacionais, de supervisão, de suporte tecnológico, de controle de qualidade e demais especialidades relacionadas à realização dos Censos.

Apesar dos contratos serem temporários, o IBGE ressalta que, como os contratados devem atuar em mais de um Censo, os profissionais poderão se manter no instituto pelo período máximo de contratação, que é de 4 anos.

O resultado preliminar do deferimento das inscrições deve ser divulgado em 7 de agosto, com prazo para recursos nos dias 10 e 11 de agosto e publicação da relação definitiva em 18 de agosto.

As provas objetivas estão previstas para o dia 30 de agosto de 2026 e serão aplicadas em todas as capitais brasileiras.

Confira a distribuição de vagas para os cargos que exigem nível superior em Campo Grande: