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IBGE prorroga inscrições em processo seletivo com 32 vagas em MS

As remunerações vão de R$ 2.932,00, para os cargos de nível médio, e R$ 5.255,40, para os cargos de nível superior

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

16/07/2026 - 16h36
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O Instituto Brasileiro de Geogragia e Estatística (IBGE) prorrogou as inscrições do processo seletivo com 32 vagas em Mato Grosso do Sul para os cargos de Agente Censitário de Qualidade (ACQ) e Analista Censitário (AC). O interessados passam a ter até o dia 20 de julho para se inscrever na seleção.

O processo seletivo tem como objetivo de contratar profissionais para atuar nas operações do 12º Censo
Agropecuário e também no levantamento da População em Situação de Rua.

Em Mato Grosso do Sul, as 32 vagas são para Campo Grande, sendo nove para analista censitário de qualidade, que exige nível médio, e 23 para analista censitário, de nível superior.

As vagas são temporárias e as inscrições devem ser feitas no site do Instituto Avalia, organizador do certame. A taxa é de R$ 41,76 para ensimo médio e R$ 37 para nível superior.

As remunerações vão de R$ 2.932,00, para os cargos de nível médio, e R$ 5.255,40, para os cargos de nível superior.

Além dos salários, os servidores terão direito a benefícios como auxílio-alimentação de R$ 1.192,00, auxíliotransporte, auxílio pré-escolar, férias proporcionais e 13º salário proporcional, conforme a legislação vigente.

As vagas de Analista Censitário abrangem diversas áreas do conhecimento, entre elas Geoprocessamento, Agronomia, Ciências Sociais, Assistência Social, Tecnologia da Informação, Desenvolvimento de Sistemas, Jornalismo, Medicina, Engenharia e Estatística, entre outras especialidades previstas no edital.

Os profissionais atuarão em atividades administrativas, operacionais, de supervisão, de suporte tecnológico, de controle de qualidade e demais especialidades relacionadas à realização dos Censos. 

Apesar dos contratos serem temporários, o IBGE ressalta que, como os contratados devem atuar em mais de um Censo, os profissionais poderão se manter no instituto pelo período máximo de contratação, que é de 4 anos.

O resultado preliminar do deferimento das inscrições deve ser divulgado em 7 de agosto, com prazo para recursos nos dias 10 e 11 de agosto e publicação da relação definitiva em 18 de agosto.

As provas objetivas estão previstas para o dia 30 de agosto de 2026 e serão aplicadas em todas as capitais brasileiras.

Confira a distribuição de vagas para os cargos que exigem nível superior em Campo Grande:

segurança pública

Governo de MS anuncia novo curso de formação da Polícia Militar para 2027

Quantidade de vagas não foi divulgada

30/06/2026 17h10

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Riedel, em coletiva de imprensa realizada na tarde desta terça-feira (30), no Comando Geral da PMMS

Riedel, em coletiva de imprensa realizada na tarde desta terça-feira (30), no Comando Geral da PMMS GERSON OLIVEIRA

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Governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PP), anunciou um novo Curso de Formação de Soldado (CFSD) da Polícia Militar (PMMS) para o ano que vem.

A quantidade de vagas e requisitos do curso de formação não foram divulgados. Mais informações serão compartilhadas após as eleições 2026.

De acordo com Riedel, o CFSD está previsto para começar em 2027.

"É o nosso planejamento. Tem que abrir o curso de formação de soldado para 2027 e estamos trabalhando nesse planejamento até por conta da necessidade que a gente tem a frente no Estado. Tem uma questão da legislação eleitoral que a gente tem que entender essas datas. Mas a gente tem no planejamento abrir ainda esse ano para que a gente possa em 2027 ter esse curso ainda realizado", detalhou Riedel, em coletiva de imprensa realizada na tarde desta terça-feira (30).

O último concurso ocorreu em 2022, com duas turmas de Curso de Formação: a primeira em 2024 e a segunda em 2025, totalizando 914 novos policiais militares.

CONCURSO PMMS - 2022

Último concurso público da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul ocorreu em 2022.

Ao todo, eram 20 vagas para oficial e 500 para soldado. 10.320 candidatos se inscreveram, sendo 1.635 para o cargo de oficial e 8.685 para soldado.

Na época, o salário de aluno soldado (AL SD PM) era de R$ 2.453,00. Já o salário inicial para praça da Polícia Militar é de R$ 5.500,00.

Vale ressaltar que, em 2025, o Governo de MS chamou mais 500 soldados aprovados para a segunda turma.

O certame teve cinco fases:

  • Prova escrita objetiva – 4 de dezembro de 2022
  • Exame psicológico – 11 a 12 de fevereiro de 2023
  • Exame de saúde - 15 a 18 de abril de 2023
  • Teste físico – 1, 2, 3, 4 e 5 de agosto de 2023
  • Investigação social - 14 de fevereiro a 24 de fevereiro de 2023
  • Resultado final – 9 de novembro de 2023

O Curso de Formação teve duas turmas, sendo que a primeira se formou em setembro de 2024 e a segunda se formou em agosto de 2025.

oportunidade

IFMS tem inscrições abertas para cursos gratuitos de IA, drones e criação de aplicativos

Estudantes receberão auxílio de até R$ 600 durante o período dos cursos de curta duração, que variam de três a cinco meses

28/06/2026 17h30

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Divulgação/IFMS

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O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) está com inscrições abertas em processo seletivo de cursos presenciais de Formação Inicial e Continuada (FIC), ofertados por meio da linha de fomento Bolsa-Formação do Programa Pronatec Empreender. Os estudantes selecionados terão direito a auxílio para alimentação e transporte, no valor total de R$ 600 durante o curso.

Ao todo, são oferecidas 225 vagas gratuitas nos municípios de Campo Grande, Ponta Porã e Três Lagoas, sendo 75 vagas para cada campus. 

As oportunidades são para os cursos de: 

  • Negócios Inovadores Apoiados por Inteligência Artificial
  • Drones e Impressoras 3D: Operação e Manutenção
  • App Clicks – Construção Rápida de Apps para Mídias Digitais

Todos os cursos tem carga horária de 200 horas, com 25 vagas por turma.

Conforme o IFMS, a iniciativa busca desenvolver competências empreendedoras, fortalecer os ecossistemas locais de inovação e ampliar as oportunidades de inclusão produtiva para pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Podem participar trabalhadores, estudantes e beneficiários de políticas públicas em situação de vulnerabilidade social. Entre os requisitos gerais estão ter 18 anos ou mais e ensino fundamental completo.

O pagamento do auxílio para os estudantes selecionados será custeado pela Bolsa-Formação/Pronatec Empreender e depende da participação efetiva nas atividades, além da disponibilidade de recursos federais.

Inscrições

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até o dia 12 de julho pela Página do Candidato, da Central de Seleção. Após o cadastro, o candidato receberá um comprovante e um número de inscrição para acompanhamento do processo.

O processo seletivo será realizado por meio de sorteio eletrônico, previsto para 20 de julho.

O resultado final será divulgado em 22 de julho, com matrículas entre os dias 23 e 27 do mesmo mês. O início das aulas está previsto para agosto.

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