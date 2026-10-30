Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Empregos e Carreira

CNU

Terceira edição do Enem dos Concursos pode ter até 3 mil vagas

Edital depende da aprovação do Projeto de Lei Orçamentária Anual

Agência Brasil

30/10/2026 - 23h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Quem pretende fazer concurso público em 2027 pode se preparar. Segundo o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), existe a expectativa de um novo Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) no próximo ano com até 3 mil vagas. 

A realização do certame, porém, depende da aprovação, pelo Congresso Nacional, do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) que permita espaço fiscal para preenchimento de novas vagas no serviço público.

Na nota enviada à Agencia Brasil, o MGI diz que considera o CNPU “uma política pública de renovação, modernização e democratização do acesso ao serviço público federal” e que a ideia é que ele se consolide como um processo permanente de seleção de servidores, com edições realizadas em ciclos regulares, idealmente a cada dois anos.

O CNPU foi criado em 2023 pelo governo federal e ficou conhecido como “Enem dos Concursos”. O objetivo foi centralizar os processos seletivos para contratação de servidores públicos em diversos órgãos do Poder Executivo federal e aumentar os locais de prova pelo país.

150 vagas

Câmara do Deputados terá concurso com salário de até R$ 30,8 mil e provas em MS

Serão mais de 150 vagas em 11 especialidades da carreira de analista legislativo; edital sai ainda neste mês

15/09/2026 15h00

Compartilhar
Concurso terá mais de 150 vagas para cargos na Câmara dos Deputados

Concurso terá mais de 150 vagas para cargos na Câmara dos Deputados Foto: Câmara dos Deputados

Continue Lendo...

A Câmara dos Deputados terá um novo concurso público, com mais de 150 vagas de nível superior, em 11 especialidades da carreira de analista legislativo. A confirmação foi feita nesta terça-feira (15) pelo presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB). As provas serão aplicadas em todas as capitais brasileiras.

As remunerações iniciais da carreira legislativa de nível superior chegam a R$ 30,8 mil.

O concurso público foi autorizado pela pela Mesa Diretora da Câmara em 2025 e, segundo Motta, já foi encaminhada a contratação do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) para a realização do terceiro edital.

A previsão é que o edital completo seja publicado ainda no mês de setembro.

As provas terão aplicação de âmbito nacional, com os exames teóricos e práticos realizados em todas as 26 capitais estaduais e no Distrito Federal. Em Mato Grosso do Sul, a aplicação será em Campo Grande.

Segundo o presidente da Câmara, a descentralização dos locais de prova visa assegurar ampla concorrência.

"Mais uma vez, faremos prova nos 27 estados da Federação, garantindo que todos aqueles que desejarem trabalhar na Câmara dos Deputados tenham a oportunidade de poder realizar as provas em todo o Brasil", disse.

O cronograma de inscrições, os conteúdos programáticos específicos e as datas das avaliações estão em fase de fechamento conjunto entre a equipe técnica da Casa e a banca examinadora. 

O concurso terá vagas para os seguintes cargos:

Comunicação Social

  • Divulgação Institucional
  • Jornalismo
  • Relações Públicas

Documentação e Informação Legislativa

  • Arquivista
  • Bibliotecário

Engenharia

  • Engenharia Civil
  • Engenharia Elétrica
  • Engenharia Eletrônica / Telecomunicações
  • Engenharia Mecânica

Museologia

  • Museólogo

Registro e Redação

  • Analistas e Técnicos de apanhamento taquigráfico e revisão de debates legislativos.

 

 

OPORTUNIDADE

UEMS oferece 1.383 vagas em 52 cursos para ingresso em 2027

Prova do vestibular ocorrerá em 22 de novembro

08/09/2026 09h15

Compartilhar
UEMS, em Campo Grande

UEMS, em Campo Grande MARCELO VICTOR

Continue Lendo...

Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) oferece 1.383 vagas, em 52 cursos presenciais, para ingresso em 2027.

Das 1.383 vagas, 1.043 são através do vestibular e 340 do Processo Seletivo Permanente.

A banca responsável pela prova é a Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (FAPEC).

VESTIBULAR

UEMS oferece 1.043 vagas em 52 cursos presenciais, através do vestibular, para ingresso em 2027.

Das 1.043 vagas, 556 são para ampla concorrência, 207 para negros, 114 para indígenas, 114 para residentes em Mato Grosso do Sul há mais de 10 anos e 52 para pessoas com deficiência ou transtornos globais do desenvolvimento (PCD).

As inscrições são gratuitas, estão abertas até 5 de novembro e podem ser feitas aqui.

A prova ocorrerá em 22 de novembro em Amambai, Aquidauana, Bataguassu, Campo Grande, Cassilândia, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Dourados, Glória de Dourados, Ivinhema, Jardim, Maracaju, Mundo Novo, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas.

O exame terá 60 questões objetivas de múltipla escolha sobre as áreas do conhecimento de Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza, Ciências Humanas e prova de Redação.

O resultado final será divulgado em 22 de janeiro de 2027. Convocações para matrícula ocorrerão a partir de fevereiro de 2027.

Veja a lista de cursos oferecidos pelo vestibular:

AQUIDAUANA

  • Agronomia – Bacharelado — Integral — 26 vagas
  • Direito – Bacharelado — Noturno — 26 vagas
  • Engenharia Florestal – Bacharelado — Integral — 26 vagas
  • Zootecnia – Bacharelado — Integral — 20 vagas

BATAGUASSU

  • Direito – Bacharelado — Noturno — 26 vagas

CAMPO GRANDE – MORENINHAS

  • Administração Pública – Bacharelado — Noturno — 18 vagas
  • Direito – Bacharelado — Noturno — 18 vagas
  • História – Licenciatura — Noturno — 20 vagas

CAMPO GRANDE – SANTO AMARO

  • Ciências Biológicas – Bacharelado — Matutino — 20 vagas
  • Dança – Licenciatura — Vespertino — 14 vagas
  • Fonoaudiologia – Bacharelado — Matutino — 16 vagas
  • Geografia – Bacharelado — Noturno — 16 vagas
  • Geografia – Licenciatura — Noturno — 16 vagas
  • Letras Português/Espanhol – Licenciatura — Noturno — 20 vagas
  • Letras Português/Inglês – Licenciatura — Noturno — 20 vagas
  • Medicina – Bacharelado — Integral — 25 vagas
  • Pedagogia – Licenciatura — Noturno — 26 vagas
  • Psicologia – Bacharelado — Matutino — 20 vagas
  • Teatro – Licenciatura — Vespertino — 14 vagas
  • Terapia Ocupacional – Bacharelado — Matutino — 16 vagas
  • Turismo – Bacharelado — Matutino — 20 vagas

CASSILÂNDIA

  • Agronomia – Bacharelado — Integral — 26 vagas
  • Letras Português/Inglês – Licenciatura — Noturno — 20 vagas
  • Matemática – Licenciatura — Noturno — 20 vagas
  • Silvicultura – Tecnologia — Noturno — 16 vagas

COXIM

  • Psicologia – Bacharelado — Noturno — 20 vagas

DOURADOS

  • Ciência da Computação – Bacharelado — Integral — 20 vagas
  • Ciências Biológicas – Licenciatura — Noturno — 14 vagas
  • Direito – Bacharelado — Matutino — 26 vagas
  • Enfermagem – Bacharelado — Integral — 26 vagas
  • Pedagogia – Licenciatura — Vespertino — 20 vagas
  • Sistemas de Informação – Bacharelado — Noturno — 20 vagas
  • Turismo – Bacharelado — Noturno — 20 vagas

JARDIM

  • Direito – Bacharelado — Noturno — 20 vagas

MARACAJU

  • Administração – Bacharelado — Noturno — 20 vagas
  • Agronomia – Bacharelado — Integral — 20 vagas
  • Pedagogia – Licenciatura — Noturno — 20 vagas

MUNDO NOVO

  • Agronomia – Bacharelado — Integral — 20 vagas

NAVIRAÍ

  • Direito – Bacharelado — Noturno — 26 vagas
  • Engenharia de Alimentos – Bacharelado — Noturno — 20 vagas
  • Química – Licenciatura — Noturno — 10 vagas
  • Química Tecnológica e Agroquímica – Bacharelado — Noturno — 14 vagas

NOVA ANDRADINA

  • Engenharia Civil – Bacharelado — Noturno — 20 vagas
  • Matemática – Licenciatura — Noturno — 20 vagas
  • Sistemas de Informação – Bacharelado — Noturno — 20 vagas

PARANAÍBA

  • Direito – Bacharelado — Matutino — 20 vagas
  • Direito – Bacharelado — Noturno — 20 vagas

PONTA PORÃ

  • Administração – Bacharelado — Noturno — 26 vagas
  • Ciências Contábeis – Bacharelado — Noturno — 20 vagas
  • Ciências Econômicas – Bacharelado — Noturno — 26 vagas
  • Gastronomia – Tecnologia — Noturno — 10 vagas
  • Mídias Sociais Digitais – Tecnologia — Noturno — 20 vagas

Veja o edital completo aqui.

PROCESSO SELETIVO PERMANENTE

UEMS oferece 340 vagas em 19 cursos presenciais, através do Processo Seletivo Permanente, para ingresso em 2027.

Neste caso, é possível usar as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) das últimas dez edições.

A seleção classifica os candidatos a partir da maior média geral obtida no Enem, considerando pesos específicos para cada área de conhecimento, de acordo com o curso escolhido.

Das 340 vagas, 179 são para ampla concorrência, 68 para negros, 37 para indígenas, 37 para residentes em Mato Grosso do Sul há mais de 10 anos e 19 para pessoas com deficiência ou transtornos globais do desenvolvimento (PCD).

As inscrições são gratuitas, estão abertas até 18 de janeiro de 2027 e podem ser feitas aqui.

O resultado final deve ser publicado em 27 de janeiro de 2027. Convocações para matrícula serão a partir de fevereiro de 2027.

Veja a lista de cursos oferecidos pelo Processo Seletivo Permanente:

CAMPO GRANDE – SANTO AMARO

  • Letras – Bacharelado — Vespertino e Noturno — 3 anos — 20 vagas

DOURADOS

  • Ciências Biológicas – Bacharelado — Integral — 4 anos — 14 vagas
  • Engenharia Ambiental e Sanitária – Bacharelado — Integral — 5 anos — 20 vagas
  • Engenharia Física – Bacharelado — Integral — 5 anos — 16 vagas
  • Física – Licenciatura — Noturno — 4 anos — 20 vagas
  • Letras Português/Espanhol – Licenciatura — Matutino — 4 anos — 20 vagas
  • Letras Português/Inglês – Licenciatura — Vespertino — 4 anos — 20 vagas
  • Matemática – Licenciatura — Noturno — 4 anos — 20 vagas
  • Química – Licenciatura — Noturno — 4 anos — 16 vagas
  • Química Industrial – Bacharelado — Matutino — 4 anos — 14 vagas

IVINHEMA

  • Ciências Biológicas – Licenciatura — Noturno — 4 anos — 14 vagas
  • Tecnologia em Produção Sucroalcooleira – Tecnologia — Noturno — 3 anos — 20 vagas

JARDIM

  • Geografia – Licenciatura — Noturno — 4 anos — 20 vagas
  • Letras Português/Inglês – Licenciatura — Noturno — 4 anos — 20 vagas

MUNDO NOVO

  • Ciências Biológicas – Licenciatura — Noturno — 4 anos — 20 vagas
  • Tecnologia em Gestão Ambiental – Tecnologia — Noturno — 3 anos — 20 vagas

PARANAÍBA

  • Ciências Sociais – Bacharelado — Noturno — 4 anos — 10 vagas
  • Ciências Sociais – Licenciatura — Noturno — 4 anos — 16 vagas
  • Pedagogia – Licenciatura — Noturno — 4 anos — 20 vagas

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Shopping Cidade Morena recebe licença para construção em Campo Grande
Novo Empreendimento

/ 2 dias

Shopping Cidade Morena recebe licença para construção em Campo Grande

2

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 3078, quinta-feira (29/10): veja o rateio
Loterias

/ 14 horas

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 3078, quinta-feira (29/10): veja o rateio

3

Resultado da Quina de ontem, concurso 7155, quinta-feira (29/10): veja o rateio
Loterias

/ 14 horas

Resultado da Quina de ontem, concurso 7155, quinta-feira (29/10): veja o rateio

4

Cervantes: "A liberdade não consiste em fazer tudo o que queremos, mas em poder escolher"
Liberdade

/ 2 dias

Cervantes: "A liberdade não consiste em fazer tudo o que queremos, mas em poder escolher"

5

María Zambrano: "A paz interior não vem de vencer uma batalha, mas de aceitar o destino"
Paz interior

/ 2 dias

María Zambrano: "A paz interior não vem de vencer uma batalha, mas de aceitar o destino"

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Servidor público e aposentadoria: entre a dedicação ao estado e a incerteza sobre o próprio futuro
Exclusivo para Assinantes

/ 23 horas

Servidor público e aposentadoria: entre a dedicação ao estado e a incerteza sobre o próprio futuro
Quando a recomendação de investimento vira prejuízo: o que o investidor pode cobrar na Justiça
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

Quando a recomendação de investimento vira prejuízo: o que o investidor pode cobrar na Justiça
Se o funcionário sair, o conhecimento sai junto?
Exclusivo para Assinantes

/ 3 dias

Se o funcionário sair, o conhecimento sai junto?
As cinco melhores IAs do momento e quando usar cada uma
Exclusivo para Assinantes

/ 20/10/2026

As cinco melhores IAs do momento e quando usar cada uma