Terceira edição do Enem dos Concursos pode ter até 3 mil vagas

150 vagas

Serão mais de 150 vagas em 11 especialidades da carreira de analista legislativo; edital sai ainda neste mês

Concurso terá mais de 150 vagas para cargos na Câmara dos Deputados Foto: Câmara dos Deputados

A Câmara dos Deputados terá um novo concurso público, com mais de 150 vagas de nível superior, em 11 especialidades da carreira de analista legislativo. A confirmação foi feita nesta terça-feira (15) pelo presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB). As provas serão aplicadas em todas as capitais brasileiras.

As remunerações iniciais da carreira legislativa de nível superior chegam a R$ 30,8 mil.

O concurso público foi autorizado pela pela Mesa Diretora da Câmara em 2025 e, segundo Motta, já foi encaminhada a contratação do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) para a realização do terceiro edital.

A previsão é que o edital completo seja publicado ainda no mês de setembro.

As provas terão aplicação de âmbito nacional, com os exames teóricos e práticos realizados em todas as 26 capitais estaduais e no Distrito Federal. Em Mato Grosso do Sul, a aplicação será em Campo Grande.

Segundo o presidente da Câmara, a descentralização dos locais de prova visa assegurar ampla concorrência.

"Mais uma vez, faremos prova nos 27 estados da Federação, garantindo que todos aqueles que desejarem trabalhar na Câmara dos Deputados tenham a oportunidade de poder realizar as provas em todo o Brasil", disse.

O cronograma de inscrições, os conteúdos programáticos específicos e as datas das avaliações estão em fase de fechamento conjunto entre a equipe técnica da Casa e a banca examinadora.

O concurso terá vagas para os seguintes cargos:

Comunicação Social

Divulgação Institucional

Jornalismo

Relações Públicas

Documentação e Informação Legislativa

Arquivista

Bibliotecário

Engenharia

Engenharia Civil

Engenharia Elétrica

Engenharia Eletrônica / Telecomunicações

Engenharia Mecânica

Museologia

Museólogo

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