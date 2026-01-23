Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Agora vai

Empresa de SP dá melhor lance e deve assumir loteria de MS

Os lances foram dados em relação ao repasse ao Estado. O lance vencedor foi de 43,36%, pela empresa paulista

Karina Varjão

Karina Varjão

23/01/2026 - 14h15
A empresa Lottopro Jogos de Apostas e Gestão de Lotéricas LTDA saiu na frente na competição entre licitantes para assumir o comando das loterias de Mato Grosso do Sul, com uma proposta de repasse ao Governo do Estado de 43,36% da receita bruta. 

Isso quer dizer que, a cada R$ 100 milhões arrecadados, o Estado recebe R$ 43,36 milhões. O pregão foi suspenso para análise da proposta e o resultado será publicado no Diário Oficial do Estado.

As negociações foram abertas às 8h04, com um lance inicial de 15,80% de repasse. Logo em seguida, veio o lance de 24,33%, seguido pelo de 24,85%. As propostas seguiram até às 8h35, quando a Lottopro deu o maior lance, superando a última proposta de 36,11% de repasse. 

A estimativa é que o serviço deva render um faturamento anual de até R$ 1,4 milhão, apenas da estimativa da receita média anual constatada no edital ser de R$ 51,4 milhões. 

Isso porque, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o PIB de Mato Grosso do Sul em 2022 foi de R$ 166,8 bilhões. A fatia de 0,85%, portanto, significa uma receita de R$ 1,417 bilhão.

Neste ano, a estimativa da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc) é ainda mais animadora: de que o PIB chegue a R$ 227,8 bilhões. Se isso ocorrer, o ganho chegará perto dos R$ 2 bilhões ao ano.

Atualmente, a Lotesul (Loteria Estadual de Mato Grosso do Sul) administra e fiscaliza jogos e sorteios no Estado, sob comando da Secretaria de Fazenda (Sefaz/MS). 

A Lottopro tem sede na cidade de Tatuí, em São Paulo e já comanda loterias nas cidades de Assunção do Piauí (PI), Patos do Piauí (PI), Tatuí (SP), Marcolândia do Piauí (PI), Muquém de São Francisco (BA), Teresópolis (RJ), Tutóia (MA) e Quijingue (BA). 

O leilão foi suspenso por duas vezes em 2025. Em março, o edital recebeu dois pedidos de impugnação, sendo um do empresário Jamil Name Filho, o Jamilzinho, preso em 2019, e outro da empresa Criativa Technology, de Dourados, pertencente ao deputado Neno Razuk. 

O político foi condenado a 15 anos e 7 meses de prisão por ser apontado como principal mandante de um grupo criminoso para tomar o controle do jogo do bicho em Campo Grande, com planos de expandir para outros estados. 

Em abril, o pregão chegou a ser aberto e recebeu três propostas, mas foi suspenso pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul (TCE/MS) por suspeita de direcionamento. 

Em agosto deste ano, o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS) concluiu que o edital violava “os princípios da legalidade, proporcionalidade, motivação e economicidade”, por meio de exigências e cláusulas desproporcionais.

Em setembro, a Sefaz anulou parcialmente o pregão eletrônico para novas adequações, retorno que foi anunciado no início de dezembro, com leilão marcado para o dia 15. Porém, novamente, a licitação foi suspensa por "inconsistências" no edital, segundo o conselheiro do TCE-MS, Márcio Monteiro.

No dia 15 de dezembro, o TCE-MS adiou, novamente, o pregão, após ser constatado que a família Razuk criou empresa falsa, que existe só “no papel”, para viabilizar a concorrência da organização criminosa no processo licitatório da Lotesul. 

Receita destina R$ 120 milhões de mercadorias apreendidas a entidades sociais

Principais produtos doados são perfumes, celulares, roupas, calçados, brinquedos e veículos

23/01/2026 11h45

Delegados e Maria Olga Mandetta, presidente da Casa da Amizade do Brasil

Delegados e Maria Olga Mandetta, presidente da Casa da Amizade do Brasil Divulgação/Receita Federal

Receita Federal destinou R$ 120 milhões em mercadorias apreendidas a entidades sociais e órgãos públicos, nos últimos cinco anos, em Mato Grosso do Sul.

Em 2021, o valor dos produtos doados foi de R$ 10,9 milhões. Em 2022, R$ 12,1 milhões. Em 2023, R$ 31 milhões. Em 2024, o total foi de R$ 10,9 milhões. O ano de 2025 registrou recorde histórico, com R$ 54,7 milhões de mercadorias doadas.

Delegados e Maria Olga Mandetta, presidente da Casa da Amizade do BrasilDelegados da Receita Federal em Campo Grande, Zumilson Custódio da Silva (titular) e Henry Tamashiro de Oliveira (adjunto), com Mirella Ballatore, presidente da Associação de Mulheres com Deficiência de Mato Grosso do Sul

Os produtos doados partem da Delegacia da Receita Federal em Campo Grande e das alfândegas de Ponta Porã, Corumbá e Mundo Novo.

Os principais produtos doados são:

  • veículos (ônibus e utilitários)
  • aparelhos eletroeletrônicos
  • equipamentos hospitalares
  • perfumes
  • celulares
  • roupas
  • calçados
  • brinquedos
  • acessórios diversos

Vale ressaltar que as mercadorias apreendidas têm quatro destinações possíveis: leilão, destruição, incorporação por órgãos públicos ou doação a entidades sem fins lucrativos.

Algumas das instituições filantrópicas e órgãos públicos atendidos pela Receita Federal são Hospital do Câncer Alfredo Abrahão, Ismac, Tribula de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), Polícia Militar Ambiental (PMA), Associação de Pais e Amigos do Autista de Campo Grande (AMA-MS), Hospital São Julião, Associação Pestalozzi, Associação Abrec MS, Conselho da Comunidade e a Comunidade Fazenda da Esperança, Associação de Mulheres com Deficiência de MS, Casa da Amizade Brasil, Movimento de Associadas Gestantes e Mulheres em Ação (Magma), entre outros.

Os órgãos da administração pública direta, autarquias, fundações públicas e Organizações da Sociedade Civil (OSC), como entidades privadas sem fins lucrativos, sociedades cooperativas assistenciais e organizações religiosas que se dediquem a atividades ou a projetos de interesse público e de cunho social distintas das destinadas a fins exclusivamente religiosos, podem receber doações de mercadorias apreendidas. Empresas públicas e sociedades de economia mista não podem ser contempladas.

Bolão do interior de MS leva mais de R$ 280 mil

Aposta feita em Dourados dividiu o prêmio em seis cotas; outras seis apostas de MS levaram prêmios na Quina e Lotofácil

23/01/2026 10h30

Cauê Reis

Uma aposta sortuda de Dourados, no interior de Mato Grosso do Sul, embolsou mais de R$ 280 mil no sorteio da loteria da Mega-Sena, válida pelo concurso 2963. O prêmio principal não teve ganhadores e está acumulado em R$ 63 milhões.

A aposta ganhadora foi um bolão feito presencialmente, com nove números escolhidos divididos em seis cotas. Com cinco acertos dos seis números sorteados, o bolão garantiu R$ 281.354,88, e outras 30 apostas que também acertaram cinco números levaram R$ 70.338,73, e outras R$ 140.677,40.

Outras 2.684 apostas tiveram o número mínimo de acertos e levaram R$ 1.339,13. Os números sorteados no concurso 2963 da Mega-Sena, no Espaço da Sorte, em São Paulo, foram:

  • 53 - 57 - 20 - 44 - 34 - 06.

Além do prêmio do concurso da Mega-Sena, outras seis apostas de Mato Grosso do Sul em outras loterias também tiveram acertos e embolsaram valores de R$ 12 mil e R$ 3 mil.

No concurso 6934 da Quina uma aposta de Campo Grande teve seis acertos e levou R$ 12.358,80. Já na Lotofácil, cinco apostas tiveram 14 acertos, uma em Aquidauana, três em Campo Grande, e uma em Três Lagoas. A aposta de Campo Grande, da lotérica Praça da Sorte II ganhou R$ 3.587,64, as demais levaram o valor de R$ 1.793,84.

Próximo sorteio: Mega-Sena 2965

Como a Mega Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 24 de janeiro, a partir das 20 horas, pelo concurso 2965. O valor da premiação está estimado em R$ 63 milhões.

Para participar dos sorteios da Mega-Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 5,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 6 dentre as 60 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

Como jogar na Mega-Sena

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

