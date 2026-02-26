Energisa vai investir mais de R$ 920 mil na rede elétrica de MS em 2026

Ao longo de 11 anos, Energisa já investiu mais de R$ 4,6 bilhão - FOTO: Paulo Ribas/Correio do Estado

A Energisa, empresa responsável pelo fornecimento de energia elétrica em Mato Grosso do Sul, apresentou, nesta quinta-feira, um planejamento de investimentos previstos no setor elétrico no Estado.

O valor previsto para expansão e modernização da rede elétrica é de aproximadamente R$ 928 milhões em 2026.

Durante reunião com o governador do Estado, Eduardo Riedel, juntamente com o vice-governador, José Carlos Barbosa (Barbosinha) com o diretor-presidente da Energisa MS, Paulo Roberto dos Santos, e ainda o secretário Rodrigo Perez (Segov) e o secretário-adjunto Artur Falcette (Semadesc), realizada na última quarta-feira (25), foram traçados objetivos específicos voltados ao crescimento da empresa e fornecimento da energia no Estado.

De acordo com a diretoria da Energisa, o objetivo dos investimentos é continuar a atrair novas empresas e oferecer condições favoráveis para manter as que já estão instaladas em Mato Grosso do Sul.

"Recebemos a concessionária que veio nos apresentar investimentos e melhorias, pautas de interesse do Estado, importantes para o desenvolvimento e uma demanda que recebemos especialmente de quem decide investir em Mato Grosso do Sul", frisou o secretário Rodrigo Perez.

Além da expansão da rede elétrica e novas ligações previstas para este ano, será feita a modernização da rede através da construção de novas subestações e linhas de alta tensão. Essa ampliação deve impactar de forma direta no desenvolvimento regional para as indústrias, para o agronegócio e na inclusão de comunidades.

Em entrevista ao Correio do Estado, o diretor-presidente da Energisa MS afirmou que, ao longo dos 11 anos de funcionamento no Estado, já foram investidos mais de R$ 4,7 bilhões em investimentos destinados à ampliação e modernização da rede elétrica, à construção de novas subestações e à implementação de programas de eficiência energética e responsabilidade social.

Desse montante, R$ 771 foram investidos apenas no mês de dezembro de 2025.

"A ampliação da infraestrutura energética de Mato Grosso do Sul, com a implantação de novas subestações e o aumento da capacidade de distribuição, representa um avanço estratégico para o fortalecimento de setores essenciais da economia estadual", explicou.

Além disso, o programa Ilumina Pantanal já levou energia solar para 3 mil famílias em quatro anos. Recentemente, o programa foi reconhecido internacionalmente pela Inglaterra como o melhor projeto de energia renovável e inclusão social do mundo.

"O projeto Ilumina Pantanal vai muito além da inclusão social. Ele leva energia limpa e sustentável a comunidades ribeirinhas e indígenas sem agredir o meio ambiente.

Por meio de sistemas de geração solar com baterias, evitamos o uso de combustíveis fósseis e a implantação de redes convencionais, com postes e fios elétricos. Dessa forma, protegemos o bioma pantaneiro, um dos mais ricos e sensíveis do planeta", alegou à reportagem.

Atualmente, a Energia MS atende, em média, 1,2 milhão de famílias em 74 municípios de Mato Grosso do Sul.



