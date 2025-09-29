Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

Varejo de luxo

Escolha de Campo Grande foi estratégica, diz diretor da Sephora no Brasil

Rede francesa inaugura primeira unidade em Mato Grosso do Sul e aposta no crescimento econômico e no potencial de consumo da Capital

Eduardo Miranda

Eduardo Miranda

29/09/2025 - 20h06
Continue lendo...

A partir da próxima sexta-feira (3), Campo Grande passará a contar com a maior rede de um segmento denominado “beleza de prestígio” do mundo, a Sephora. A loja de 310 m², dos quais 241 m² destinados ao salão de vendas, integra o processo de expansão do Shopping Campo Grande, anunciado no ano passado.

Para o diretor de retail da Sephora no Brasil, Décio Bueno, a escolha de Campo Grande para receber sua primeira filial da rede foi estratégica, sobretudo pelo fato de ter mais que dobrado o valor de seu Produto Interno Bruto (PIB) em aproximadamente 15 anos.

“Campo Grande é hoje um dos principais polos econômicos da região Centro-Oeste do Brasil. Entre 2010 e 2021, o PIB da cidade mais que dobrou — saltando de cerca de R$ 15 bilhões para quase R$ 35 bilhões, um crescimento de mais de 130%, segundo o IBGE. Apesar dos impactos da pandemia, em 2021 a cidade já havia registrado um aumento de aproximadamente 15% no PIB, mostrando uma recuperação rápida. Além disso, a economia local é dinâmica: mais de 59% do PIB vem do setor de serviços, complementado pela indústria e administração pública”, explicou o gestor da Sephora em entrevista ao Correio do Estado.

A cidade já estava no radar da empresa mundialmente conhecida pela venda de cosméticos, perfumes, maquiagens e itens de alto padrão.

“Esse é um mercado que vínhamos estudando há algum tempo, não só do ponto de vista econômico, mas também social. Com base em pesquisas em redes sociais e diferentes canais, entendemos que temos uma base forte de amantes da marca na região, e estamos muito felizes em finalmente chegar aqui”, afirmou Décio Bueno.

O diretor da Sephora explicou ao Correio do Estado que o design da loja incorpora os elementos mais modernos das filiais da Sephora nos Estados Unidos, em termos de iluminação, mobiliário e comunicação visual.

“Além de um portfólio completo de produtos nas categorias de skincare, maquiagem, fragrâncias e cuidados com os cabelos, a loja também oferecerá serviços exclusivos de beleza, como atendimentos de maquiagem e cuidados pessoais, que poderão ser agendados online ou no próprio local”, informou o diretor de retail da marca francesa.

Bueno disse ao Correio do Estado que a construção da filial de Campo Grande levou em consideração elementos de sustentabilidade.

“No Brasil, nossas lojas seguem padrões de sustentabilidade que incluem: tinta de teto à base de água, vasos sanitários com duplo acionamento, torneiras com temporizador, 100% de iluminação em LED (no salão de vendas, estoque e back office) e ar-condicionado fan coil que utiliza a água gelada do sistema do shopping (sem desperdício de água). Além disso, todos os móveis são fornecidos por fornecedores certificados que trabalham com madeira certificada. Também seguimos os padrões de acessibilidade, garantindo fácil circulação para pessoas com mobilidade reduzida, cadeirantes e famílias com carrinhos de bebê”, disse.

Inauguração

Na inauguração da loja do Shopping Campo Grande, a Sephora contará com duas influencers do segmento de beleza e maquiagem: Franciny Ehlke e Lelê Burnier. Na sexta-feira, um voucher de R$ 150 será oferecido aos 150 primeiros clientes.

A nova unidade terá marcas exclusivas da rede francesa, como NARS, Laneige, The Ordinary, Fenty Beauty, Rare Beauty, Glow Recipe, Anastasia Beverly Hills e Sol de Janeiro.

Grupo LVMH

Principal marca de varejo de beleza do mundo, a Sephora atua em 34 países e ostenta mais de 3 mil lojas. Oferece mais de 500 marcas a seus clientes, além da Sephora Collection.

A loja foi criada em 1969, em Limoges, na França, e desde 1997 integra o grupo LVMH (Louis Vuitton - Moët Hennessy). Trata-se de uma holding com sede na França que é especializada em artigos de luxo, resultado da fusão da Moët et Chandon, Hennessy e Louis Vuitton.

Entre as marcas de luxo que estão no portfólio do grupo em vários setores estão nomes como Louis Vuitton, Dior e Fendi, no segmento de moda; Moët & Chandon, Hennessy e Dom Pérignon, no setor de bebidas; Guerlain, no de perfumes e cosméticos; e Tiffany & Co., TAG Heuer e Bulgari, no de joias e relógios.

Loterias

Resultado da Dupla-Sena de hoje, concurso 2866, segunda-feira (29/09)

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

29/09/2025 19h15

Confira o concurso da Dupla-Sena

Confira o concurso da Dupla-Sena Foto: Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2866 da Dupla Sena na noite desta segunda-feira, 29 de setembro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 13 milhões.

Confira o resultado da Dupla-Sena de hoje!

Os números da Dupla Sena 2866 são:

Primeiro sorteio

  • 48 - 44 - 05 - 43 - 02 - 18

Segundo sorteio

  • 23 - 28 - 40 - 04 - 21 - 22 

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Dupla Sena 2867

Como a Dupla Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 01 de outubro, a partir das 20 horas, pelo concurso 2867. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Dupla Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Como jogar na Dupla-Sena

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais: às segundas, quartas e sextas, às 19h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer.

Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com seis dezenas e preço de R$ 2,50, a probabilidade de acertar 6 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 15.890.700 segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 3.174, ainda segundo a Caixa.

Loterias

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2829, segunda-feira (29/09)

A Lotomania tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

29/09/2025 19h10

Confira o resultado da Lotomania

Confira o resultado da Lotomania

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2829 da Lotomania na noite desta segunda-feira, 29 de setembro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 8,7 milhões.

Confira o resultado da Lotomania de hoje!

Os números da Lotomania 2829 são:

  • 45 - 09 - 65 - 86 - 16 - 90 - 57 - 40 - 22 - 27 - 24 - 75 - 64 - 72 - 98 - 02 - 94 - 96 - 62 - 07

O sorteio da Lotomania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Lotomania 2830

Como a Lotomania três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 01 de outubro, a partir das 20 horas, pelo concurso 2830. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Lotomania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples. 

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

Como jogar na Lotomania

Os sorteios da Lotomania são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 19h (horário de MS).

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

O preço da aposta é único e custa  R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

A aposta é única, com 50 dezenas, e a probabilidade de acertar 20 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 11.372.635 segundo a Caixa.

Para 0 números, que a Lotomania também premia, a probabilidade é a mesma, de 1 em 11.372.635.

