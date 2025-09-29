Escolha de Campo Grande foi estratégica, diz diretor da Sephora no Brasil

Loja de gigante francesa do varejo de cosméticos premium será inaugurada no próximo dia 3 em Campo Grande - Divulgação

A partir da próxima sexta-feira (3), Campo Grande passará a contar com a maior rede de um segmento denominado “beleza de prestígio” do mundo, a Sephora. A loja de 310 m², dos quais 241 m² destinados ao salão de vendas, integra o processo de expansão do Shopping Campo Grande, anunciado no ano passado.

Para o diretor de retail da Sephora no Brasil, Décio Bueno, a escolha de Campo Grande para receber sua primeira filial da rede foi estratégica, sobretudo pelo fato de ter mais que dobrado o valor de seu Produto Interno Bruto (PIB) em aproximadamente 15 anos.

“Campo Grande é hoje um dos principais polos econômicos da região Centro-Oeste do Brasil. Entre 2010 e 2021, o PIB da cidade mais que dobrou — saltando de cerca de R$ 15 bilhões para quase R$ 35 bilhões, um crescimento de mais de 130%, segundo o IBGE. Apesar dos impactos da pandemia, em 2021 a cidade já havia registrado um aumento de aproximadamente 15% no PIB, mostrando uma recuperação rápida. Além disso, a economia local é dinâmica: mais de 59% do PIB vem do setor de serviços, complementado pela indústria e administração pública”, explicou o gestor da Sephora em entrevista ao Correio do Estado.

A cidade já estava no radar da empresa mundialmente conhecida pela venda de cosméticos, perfumes, maquiagens e itens de alto padrão.

“Esse é um mercado que vínhamos estudando há algum tempo, não só do ponto de vista econômico, mas também social. Com base em pesquisas em redes sociais e diferentes canais, entendemos que temos uma base forte de amantes da marca na região, e estamos muito felizes em finalmente chegar aqui”, afirmou Décio Bueno.

O diretor da Sephora explicou ao Correio do Estado que o design da loja incorpora os elementos mais modernos das filiais da Sephora nos Estados Unidos, em termos de iluminação, mobiliário e comunicação visual.

“Além de um portfólio completo de produtos nas categorias de skincare, maquiagem, fragrâncias e cuidados com os cabelos, a loja também oferecerá serviços exclusivos de beleza, como atendimentos de maquiagem e cuidados pessoais, que poderão ser agendados online ou no próprio local”, informou o diretor de retail da marca francesa.

Bueno disse ao Correio do Estado que a construção da filial de Campo Grande levou em consideração elementos de sustentabilidade.

“No Brasil, nossas lojas seguem padrões de sustentabilidade que incluem: tinta de teto à base de água, vasos sanitários com duplo acionamento, torneiras com temporizador, 100% de iluminação em LED (no salão de vendas, estoque e back office) e ar-condicionado fan coil que utiliza a água gelada do sistema do shopping (sem desperdício de água). Além disso, todos os móveis são fornecidos por fornecedores certificados que trabalham com madeira certificada. Também seguimos os padrões de acessibilidade, garantindo fácil circulação para pessoas com mobilidade reduzida, cadeirantes e famílias com carrinhos de bebê”, disse.

Inauguração

Na inauguração da loja do Shopping Campo Grande, a Sephora contará com duas influencers do segmento de beleza e maquiagem: Franciny Ehlke e Lelê Burnier. Na sexta-feira, um voucher de R$ 150 será oferecido aos 150 primeiros clientes.

A nova unidade terá marcas exclusivas da rede francesa, como NARS, Laneige, The Ordinary, Fenty Beauty, Rare Beauty, Glow Recipe, Anastasia Beverly Hills e Sol de Janeiro.

Grupo LVMH

Principal marca de varejo de beleza do mundo, a Sephora atua em 34 países e ostenta mais de 3 mil lojas. Oferece mais de 500 marcas a seus clientes, além da Sephora Collection.

A loja foi criada em 1969, em Limoges, na França, e desde 1997 integra o grupo LVMH (Louis Vuitton - Moët Hennessy). Trata-se de uma holding com sede na França que é especializada em artigos de luxo, resultado da fusão da Moët et Chandon, Hennessy e Louis Vuitton.

Entre as marcas de luxo que estão no portfólio do grupo em vários setores estão nomes como Louis Vuitton, Dior e Fendi, no segmento de moda; Moët & Chandon, Hennessy e Dom Pérignon, no setor de bebidas; Guerlain, no de perfumes e cosméticos; e Tiffany & Co., TAG Heuer e Bulgari, no de joias e relógios.

