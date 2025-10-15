Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

Combustível

Etanol sobe R$0,25 de setembro para outubro no valor médio em Campo Grande

O etanol aditivado teve maior alta entre comparativos nos meses, enquanto a gasolina comum apresenta maior variação entre os postos da cidade

Karina Varjão

Karina Varjão

15/10/2025 - 17h30
No comparativo de preços entre os combustíveis nos meses de setembro e outubro, o etanol aditivado teve alta de 25 centavos no valor médio para pagamentos na modalidade crédito. 

De acordo com uma pesquisa feita pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) em 23 postos da Capital divulgada nesta quarta-feira (15), os valores subiram 6,3% para o pagamento nesta modalidade, saltando de um valor médio de R$3,94 para R$4,19. 

Para os pagamentos em dinheiro ou débito, o crescimento foi de 5,1%, alterando os valores de R$3,89 para R$4,09. 

Outra alta registrada foi na gasolina comum, de 0,1% para pagamentos à vista e de 0,3% para pagamentos no crédito. 

O preço do diesel S500 e S10 comum recuou 0,33% e o GNV se manteve estável. 

Fonte: Procon/MS

Entre preços

A gasolina comum é o combustível que mais apresenta variação de preços em Campo Grande no mês de outubro em todas as formas de pagamento. 

Foi registrado uma diferença de 9,56% no valor à vista da gasolina comum e de 14,87% no crédito. O preço médio ficou em R$5,80 (à vista) e R$5,95 (no crédito). 

Na versão aditivada do combustível, a variação foi de 14% à vista e 14,06% no crédito e os valores médios foram de R$6,04 e R$6,14, respectivamente. 

O etanol comum foi encontrado na cidade com variação de 8,13% à vista e 11,73% no crédito, com valores médios variando entre R$3,85 e R$3,96. 

Já o etanol aditivado teve menor oscilação: 5,01% para pagamentos em dinheiro e no débito e 10,03% para pagamentos no crédito, com valores médios de R$4,09 e R$4,19. 

O diesel S500 comum teve variações de 7,03% e 10,54%, com preços médios de R$5,92 no dinheiro/débito e R$5,97 no crédito. 

As diferenças entre o diesel S10 foram de 7,84% e 11,32%, variando os valores médios entre R$5,95 e R$6,03. 

Os produtos que tiveram menor variação foram o diesel S10 aditivado e o Gás Natural Veicular (GNV). O primeiro teve variação de preço de 3,34% e 6,68%. Já o GNV apresentou estabilidade, com variação de 4,45% nas duas formas de pagamento, com média de R$4,62. 

Orientações

O Procon Mato Grosso do Sul ressalta que os melhores horários para abastecimento dos veículos é no início da manhã ou à noite, para evitar perdas por evaporação do produto. Além disso, também orienta que o procedimento seja feito sempre em postos com o selo da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). 

“Os consumidores também devem estar atentos às diferenças de preço e buscar sempre o melhor custo-benefício, optando por promoções no trajeto habitual e desconfiando de valores muito abaixo da média praticada pelo mercado. Além disso, recomenda-se evitar trafegar com o tanque na reserva, para não forçar o motor e não prejudicar o sistema de alimentação”, afirma o órgão. 


 

Governo de MS segura adesão a programa que economizará R$ 450 milhões em juros

Estado aguarda decisão dos mais endividados para avaliar entrada no Propag, que troca juros por investimentos sociais

15/10/2025 08h40

Dívida de Mato Grosso do Sul com a União totaliza R$ 9,6 bilhões

Dívida de Mato Grosso do Sul com a União totaliza R$ 9,6 bilhões

O governo de Mato Grosso do Sul vai segurar até o fim do ano a decisão sobre a adesão ao Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag), lançado pelo governo federal como uma nova forma de renegociação dos débitos com a União.

A gestão estadual, que tem dívida de R$ 7,27 bilhões, avalia que é mais estratégico aguardar a movimentação dos quatro estados mais endividados do País, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, para decidir se entra ou não no programa.

O cálculo é pragmático, quanto maior o número de estados aderentes, maior tende a ser a redução coletiva dos juros que alimentará o Fundo de Equalização Federativa (FEF), criado pela nova lei para ser redistribuído entre todas as unidades federativas.

Caso opte pela adesão, Mato Grosso do Sul pode economizar cerca de R$ 450 milhões em juros ao longo de 30 anos, segundo estimativas do economista Manoel Pires, do Centro de Política Fiscal e Orçamento Público do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV IBRE).

De acordo com o governo estadual, “ainda está sendo analisada a adesão ao Propag, considerando ser necessário aguardar a análise dos vetos e a manifestação por parte dos estados mais endividados (SP, RJ, RS e MG), o que vai influenciar diretamente no Fundo de Equalização”, informou ao Correio do Estado, por meio de nota. 

O governo federal prorrogou prazos e flexibilizou regras do Propag. O novo decreto mantém 31 de dezembro deste ano como data limite para adesão ao refinanciamento, mas estende, até 31 de dezembro de 2026, a janela para a federalização de ativos que serão usados para renegociar os débitos.

Conforme dados do Tesouro Nacional, a dívida de Mato Grosso do Sul com a União representa 79,7% de todo o endividamento estadual, que totaliza R$ 9,6 bilhões.

O comprometimento com o pagamento da dívida pública é de 24,65% da Receita Corrente Líquida (RCL). Em 2024, o governo destinou 2,31% da RCL para honrar os débitos federais, o que, segundo a nota oficial, “evidencia uma gestão financeira rigorosa e eficaz”.

Dívida de Mato Grosso do Sul com a União totaliza R$ 9,6 bilhões

PROPAG

O Propag oferece aos estados endividados a oportunidade de trocar juros por investimentos em áreas sociais e estruturantes. Na prática, o programa permite que os entes entreguem empresas estatais, imóveis e outros bens à União como forma de abater parte do saldo devedor.

Também estabelece contrapartidas, os governos devem aplicar recursos mínimos em educação, saneamento, habitação, segurança pública, transporte, formação profissional e ações contra as mudanças climáticas.

Conforme já publicou o Correio do Estado, o principal atrativo do Propag é a redução significativa dos encargos. A nova lei altera o cálculo dos juros, que antes era feito com base no índice mais vantajoso entre o IPCA + 4% ao ano ou a taxa Selic.

Agora, a correção passa a ser pelo IPCA mais zero, o que, na prática, reduz o custo da dívida. Atualmente, o IPCA gira em torno de 4,5% ao ano, enquanto a Selic está em 12,25%.

Com essa nova regra, o desembolso de Mato Grosso do Sul cairia de R$ 746,2 milhões para R$ 297,2 milhões em 30 anos, segundo o levantamento da FGV. O valor dos juros a ser pago vai cair de R$ 746,2 milhões em 30 anos para R$ 297,2 milhões, uma redução de R$ 449 milhões.

O programa também estabelece que a quitação pode ser feita em até 360 parcelas mensais, com a opção de aplicar IPCA + 0%, IPCA + 1% ou IPCA + 2%. A escolha da taxa define o nível de exigência das contrapartidas.

FUNDO DE EQUALIZAÇÃO

Outro ponto central é o FEF, que busca equilibrar as capacidades de investimento entre os estados. O aporte anual ao fundo é definido pela taxa de juros escolhida, e os recursos são distribuídos segundo dois critérios: 20% com base no inverso da relação entre dívida consolidada e receita corrente líquida, e 80% pelos coeficientes do Fundo de Participação dos Estados (FPE).

Independentemente do tamanho da dívida, todos os estados que aderirem ao Propag receberão repasses do fundo – porém, quem deve mais contribuirá mais e receberá menos.

Na prática, São Paulo (R$ 288,5 bilhões), Rio de Janeiro (R$ 174,1 bilhões), Minas Gerais (R$ 159,8 bilhões) e Rio Grande do Sul (R$ 100,2 bilhões) – que juntos concentram mais de 90% das dívidas estaduais com a União, hoje estimadas em R$ 806,3 bilhões – serão os maiores financiadores do fundo.

Para Mato Grosso do Sul, que tem dívida relativamente pequena e bom histórico de pagamento, a adesão pode significar uma vantagem financeira indireta, ao receber uma fatia proporcionalmente maior do fundo.

Esse é um dos fatores que sustentam a decisão do governo estadual de observar o movimento dos grandes devedores antes de formalizar sua entrada.

O Correio do Estado já havia antecipado, em março, que o governo sul-mato-grossense avaliava a possibilidade de quitar parte da dívida com a União por meio da cessão de terrenos, imóveis e até de estatais.

Essa estratégia se alinha à proposta do Propag, que autoriza a União a aceitar ativos públicos como forma de amortização dos débitos.

Conforme apurado, técnicos do Tesouro Estadual estudam quais bens poderiam ser incluídos no rol de ativos, mas a decisão depende de uma avaliação da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e do Ministério da Fazenda sobre o valor contábil e o impacto orçamentário da operação.

O governo estadual também acompanha a tramitação no Congresso Nacional dos 13 vetos aplicados à lei que criou o Propag. Esses dispositivos tratam de trechos que, segundo o governo federal, poderiam ampliar o endividamento público. A derrubada ou manutenção desses vetos será determinante para definir o alcance real do programa.

Entre os dispositivos vetados está o que permitiria o uso de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional (FNDR), previsto na Reforma Tributária, para abater parcelas da dívida, e o que autorizaria a compensação de débitos com investimentos em obras de responsabilidade da União.

O Palácio do Planalto afirmou, à época, que a exclusão desses trechos “não compromete a essência do programa”, mas a avaliação dos estados é de que os vetos reduziram parte do potencial de alívio fiscal.

LOTERIA

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3512, terça-feira (14/10): veja o rateio

A Lotofácil é uma das loterias mais populares no Brasil, com sorteios realizados seis vezes por semana, de segunda a sábado; veja números sorteados

15/10/2025 08h38

Confira o resultado da Lotofácil

Confira o resultado da Lotofácil

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3512 da Lotofácil na noite desta terça-feira, 14 de outubro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 1,8 milhão.

  • 15 acertos - 2 apostas ganhadoras, (R$ 792.639,19)
  • 14 acertos - 186 apostas ganhadoras, (R$ 1.787,08)
  • 13 acertos - 7048 apostas ganhadoras, (R$ 35,00)
  • 12 acertos - 94237 apostas ganhadoras, (R$ 14,00)
  • 11 acertos - 524639 apostas ganhadoras, (R$ 7,00)

Confira o resultado da Lotofácil de ontem!

Os números da Lotofácil 3512 são:

  • 06 - 12 - 01 - 17 - 09 - 02 - 19 - 13 - 22 - 05 - 14 - 15 - 20 - 04 - 03 

O sorteio da Lotofácil é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 3520

Como a Lotofácil tem seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 15 de outubro a partir das 20 horas, pelo concurso 3520. O valor da premiação está estimado em R$ 1,8 milhão.

Para participar dos sorteios da Lotofácil é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 15 dente as 25 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Como apostar na Lotofácil

Os sorteios da Lotofácil são realizados diariamente, às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 19h (horário de MS).

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 15 dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 211, ainda segundo a Caixa.

