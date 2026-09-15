Expogenética impulsiona ocupação hoteleira, que pode chegar a 56%

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A Expogenética MS deve ajudar a elevar taxa média de ocupação dos hotéis de Campo Grande em outubro e novembro, segundo expectativa da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Mato Grosso do Sul (ABIH-MS) ocupação deve chegar a 56%. O evento, que será realizado de 29 de outubro a 8 de novembro, reúne programação de negócios, shows, rodeios em touro e atividades do setor agropecuário, atraindo público de outras cidades e movimentando diretamente a rede hoteleira.

Atualmente, segundo o vice-presidente da ABIH-MS, Marcelo Mesquita, a ocupação média mensal dos hotéis da Capital está em torno de 53%. A expectativa é de crescimento nos dois meses, impulsionado pela agenda de eventos.“Eu acredito que no mês de outubro e novembro nós devemos aí, na expectativa, ser em torno de 55% a 56% média mensal", afirmou.

A Expogenética será realizada de 29 de outubro a 8 de novembro, no Parque de Exposições Laucídio Coelho, e reúne programação de negócios, leilões, exposições de animais, provas equestres, rodeios e shows. A organização ressalta que cerca de 400 quartos devem ser ocupados ao longo dos dias do evento, considerando participantes, equipes, expositores e atrações reserrvados pela ssociação Sul-Mato-Grossense dos Criadores de Nelore (Nelore).

Segundo o presidente na Nelore, Paulo César de Matos Oliveira, a estrutura da Professional Bull Riders (PBR) terá impacto significativo na hospedagem. A competição ocorre entre 30 de outubro e 1º de novembro e reúne atletas e toda a equipe de produção. “Só a PBR são 185 quartos por dia”, disse Paulo. De acordo com Matos, são 25 competidores, além de toda a estrutura envolvida na realização das provas.

A presença de artistas também acrescenta demanda. A equipe do cantor Leonardo, que se apresenta no dia 31 de outubro e reúne aproximadamente 60 pessoas.

Para Paulo, a movimentação não se restringe ao público que vai ao parque. “É um evento que traz muita gente de fora. Você tem o pessoal do gado, o pessoal dos cavalos, a PBR, os shows. É uma movimentação que vai acontecendo durante os dias”, afirmou.

Hotéis

A Expogenética chega em um calendário que, segundo a ABIH-MS, deve manter a hotelaria aquecida durante outubro e novembro. Mesquita cita, além da feira, o 23º Congresso de Cardiologia de Mato Grosso do Sul, realizado na segunda quinzena de outubro, e eventos previstos para novembro, como o Congresso Nacional do Governo, o congresso internacional de veterinária, os Jogos Abertos de Mato Grosso do Sul e a Beta Summit, congresso nacional voltado ao turismo.

“Isso tudo ajuda muito. Nós vemos aí grandes oportunidades acontecendo, mas em dezembro ainda é um ponto de interrogação”, avaliou.

Para o setor, a concentração de eventos é importante porque garante fluxo de hóspedes em períodos diferentes e reduz a dependência do chamado público orgânico. "Em dezembro a expectativa é menos previsível, especialmente na segunda quinzena, quando a hotelaria passa a depender mais do fluxo espontâneo de visitantes".

A Expogenética também tem peso pelo volume de pessoas envolvidas. Na edição anterior, o evento recebeu mais de 140 mil pessoas, e a organização espera manter ou superar esse movimento neste ano. A programação de 2026 prevê ainda mais de R$ 200 milhões em negócios, considerando leilões, máquinas, equipamentos, consórcios e serviços.