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Expogenética impulsiona ocupação hoteleira, que pode chegar a 56%

Feira reúne shows, rodeio, leilões e expositores entre o fim de outubro e o início de novembro

Evelyn Thamaris

Evelyn Thamaris

15/09/2026 - 14h30
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A Expogenética MS deve ajudar a elevar taxa média de ocupação dos hotéis de Campo Grande em outubro e novembro, segundo expectativa da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Mato Grosso do Sul (ABIH-MS) ocupação deve chegar a 56%. O evento, que será realizado de 29 de outubro a 8 de novembro, reúne programação de negócios, shows, rodeios em touro e atividades do setor agropecuário, atraindo público de outras cidades e movimentando diretamente a rede hoteleira.

Atualmente, segundo o vice-presidente da ABIH-MS, Marcelo Mesquita, a ocupação média mensal dos hotéis da Capital está em torno de 53%. A expectativa é de crescimento nos dois meses, impulsionado pela agenda de eventos.“Eu acredito que no mês de outubro e novembro nós devemos aí, na expectativa, ser em torno de 55% a 56% média mensal", afirmou.

A Expogenética será realizada de 29 de outubro a 8 de novembro, no Parque de Exposições Laucídio Coelho, e reúne programação de negócios, leilões, exposições de animais, provas equestres, rodeios e shows. A organização ressalta que cerca de 400 quartos devem ser ocupados ao longo dos dias do evento, considerando participantes, equipes, expositores e atrações reserrvados pela ssociação Sul-Mato-Grossense dos Criadores de Nelore (Nelore). 

Segundo o presidente na Nelore, Paulo César de Matos Oliveira, a estrutura da Professional Bull Riders (PBR) terá impacto significativo na hospedagem. A competição ocorre entre 30 de outubro e 1º de novembro e reúne atletas e toda a equipe de produção. “Só a PBR são 185 quartos por dia”, disse Paulo. De acordo com Matos,  são 25 competidores, além de toda a estrutura envolvida na realização das provas.

A presença de artistas também acrescenta demanda. A equipe do cantor Leonardo, que se apresenta no dia 31 de outubro e reúne aproximadamente 60 pessoas.

Para Paulo, a movimentação não se restringe ao público que vai ao parque. “É um evento que traz muita gente de fora. Você tem o pessoal do gado, o pessoal dos cavalos, a PBR, os shows. É uma movimentação que vai acontecendo durante os dias”, afirmou.

Hotéis

A Expogenética chega em um calendário que, segundo a ABIH-MS, deve manter a hotelaria aquecida durante outubro e novembro. Mesquita cita, além da feira, o 23º Congresso de Cardiologia de Mato Grosso do Sul, realizado na segunda quinzena de outubro, e eventos previstos para novembro, como o Congresso Nacional do Governo, o congresso internacional de veterinária, os Jogos Abertos de Mato Grosso do Sul e a Beta Summit, congresso nacional voltado ao turismo.

“Isso tudo ajuda muito. Nós vemos aí grandes oportunidades acontecendo, mas em dezembro ainda é um ponto de interrogação”, avaliou.

Para o setor, a concentração de eventos é importante porque garante fluxo de hóspedes em períodos diferentes e reduz a dependência do chamado público orgânico. "Em dezembro a expectativa é menos previsível, especialmente na segunda quinzena, quando a hotelaria passa a depender mais do fluxo espontâneo de visitantes".

A Expogenética também tem peso pelo volume de pessoas envolvidas. Na edição anterior, o evento recebeu mais de 140 mil pessoas, e a organização espera manter ou superar esse movimento neste ano. A programação de 2026 prevê ainda mais de R$ 200 milhões em negócios, considerando leilões, máquinas, equipamentos, consórcios e serviços.

 

LOTERIAS

Resultado da Dupla-Sena de ontem, concurso 3008, segunda-feira (14/09): veja o rateio

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

15/09/2026 08h16

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Confira o rateio da Dupla-Sena

Confira o rateio da Dupla-Sena Foto: Arquivo

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3008 da Dupla Sena na noite desta segunda-feira, 14 de setembro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 4 milhões.

Premiação - 1º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 7 apostas ganhadoras (R$ 9.239,27)
  • 4 acertos - 530 apostas ganhadoras (R$ 139,46)
  • 3 acertos - 11.404 apostas ganhadoras (R$ 3,24)

Premiação - 2º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 15 apostas ganhadoras (R$ 3.880,49)
  • 4 acertos - 695 apostas ganhadoras (R$ 106,35)
  • 3 acertos - 11.612 apostas ganhadoras (R$ 3,18)

Confira o resultado da Dupla-Sena de ontem!

Os números da Dupla Sena 3008 são:

Primeiro sorteio: 10 - 45 - 46 - 44 - 06 - 37 

Segundo sorteio: 28 - 36 - 34 - 42 - 20 - 12

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Dupla Sena 3009

Como a Dupla Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 15 de setembro, a partir das 21 horas, pelo concurso 3009. O valor da premiação está estimado em R$ 4,1 milhões.

Para participar dos sorteios da Dupla Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Como jogar na Dupla-Sena

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais: às segundas, quartas e sextas, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer.

Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com seis dezenas e preço de R$ 2,50, a probabilidade de acertar 6 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 15.890.700 segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 3.174, ainda segundo a Caixa.

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LOTERIAS

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2975, segunda-feira (14/09): veja o rateio

A Lotomania tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

15/09/2026 08h15

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Confira o rateio da Lotomania

Confira o rateio da Lotomania Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2975 da Lotomania na noite desta segunda-feira, 14 de setembro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 1 milhão.

Premiação

  • 20 acertos - Não houve acertador
  • 19 acertos - 2 apostas ganhadoras (R$ 95.190,30)
  • 18 acertos - 54 apostas ganhadoras (R$ 2.203,48)
  • 17 acertos -504 apostas ganhadoras (R$ 236,08)
  • 16 acertos - 2778 apostas ganhadoras (R$ 42,83)
  • 15 acertos - 11801 apostas ganhadoras (R$ 10,08)
  • 0 acertos - Não houve acertador

Confira o resultado da Lotomania de ontem!

Os números da Lotomania 2975 são:

  •  34 - 50 - 55 - 17 - 43 - 79 - 91 - 42 - 84 - 66 - 04 - 10 - 64 - 81 - 51 - 11 - 96 - 77 - 09 - 12 

O sorteio da Lotomania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Lotomania 2976

Como a Lotomania três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 16 de setembro, a partir das 21 horas, pelo concurso 2976. O valor da premiação está estimado em R$ 2 milhões.

Para participar dos sorteios da Lotomania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples. 

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

Como jogar na Lotomania

Os sorteios da Lotomania são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

O preço da aposta é único e custa  R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

A aposta é única, com 50 dezenas, e a probabilidade de acertar 20 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 11.372.635 segundo a Caixa.

Para 0 números, que a Lotomania também premia, a probabilidade é a mesma, de 1 em 11.372.635.

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