Expogrande 2026 é a maior da história de MS e movimenta R$ 854,5 milhões

Ao todo, foram comercializados 2.911 animais através dos leilões - FOTO: Gerson Oliveira/Correio do Estado

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A 86ª edição da Exposição Agropecuária de Campo Grande (Expogrande), maior feira agro do Mato Grosso do Sul, encerrou com um novo recorde: foram R$ 854,5 milhões em movimentação financeira, um crescimento de quase 34% em relação a 2025.

A expectativa da Associação de Criadores de Mato Grosso do Sul (Acrissul) era de movimentar R$ 700 milhões. Assim, a movimentação da feira neste ano foi 22,07% maior que o esperado, consolidando o evento como um dos principais ambientes de negócio do agro brasileiro.

Para o presidente da Acrissul, Guilherme de Barros Bumlai, o crescimento da Exporande é caracterizado pela confiança do público e dos produtores crescente a cada ano.

"Hoje, a feira se consolidou como um ambiente real de negócios, com boas condições comerciais, qualidade dos animais ofertados e um momento positivo da pecuária, que impulsiona os resultados. Nesta edição houve a presença novamente de quatro instituições financeiras, o que garantiu a oferta de crédito abundante, com juros competitivos e linhas especiais para os produtores rurais na Expogrande", afirmou.

O crescimento dos faturamentos foi notado principalmente nos leilões, com arroba acima dos R$ 360 e grande valorização do gado de reposição.

No total, foram 24 leilões, movimentando R$ 51,2 milhões, crescimento de 65% em relação ao ano passado. Foram comercializados 9.153 animais.

Pelo Leilão de Corte Virtual Pantanal Expogrande, no dia 14 de abril, veio o recorde de faturamento da feira. Com a venda de 2.911 animais, foram R$ 10,2 milhões de remate, em uma média de R$ 3.510 mil por animal.

Em seguida, veio o faturamento do Leilão Lendas do Corte, no dia 15 de abril, com R$ 8,7 milhões.

Na parque de equinos, o destaque foi para o 19º Leilão QM LB e Convidados, que faturou R$ 4,2 milhões e uma média de R$ 111,3 mil por animal.

Para gerar novas oportunidades para pequenos negócios, o Sebrae/MS promoveu uma série de ações ao longo da feira, com destaque para a Rodada de Negócios, que reuniu cerca de 70 participantes e mais de R$ 18 milhões em novas parcerias.

Também foram aprovadas 72 cartas-consulta pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Financiamento do Centro-Oeste (FCO), sendo 20 do FCO Empresarial e 52 do FCO Rural, totalizando cerca de R$ 122 milhões em investimentos destinados ao agronegócio e ao setor empresarial de Mato Grosso do Sul.

"Foi uma Expogrande para ficar na história", comemorou Bumlai.

Público

A presença do público neste ano foi registrada a partir da leitura de um QR Code na entrada da exposição. Na contagem, foram 130.054 pessoas que passaram pela feira. Somente no dia 9 de abril, na abertura da Expogrande, foram cerca de 39 mil pessoas.

Na Fazendinha Acrissul, 20 escolas passaram pela atração, totalizando 1.445 alunos e um público geral estimado em mais de 45 mil pessoas.

Recuperação do valor

Dados históricos mostram que o volume de negócios da Expogrande apresentou oscilações ao longo da última década, refletindo momentos distintos do agronegócio. Em 2011, a feira movimentou R$ 150 milhões, passando para R$ 123 milhões em 2012 e alcançando R$ 305,7 milhões em 2013.

Em 2014, o montante chegou a R$ 594,5 milhões, seguido de R$ 600 milhões em 2015. Após esse período, houve retração significativa, com R$ 80 milhões em 2017 e apenas R$ 26 milhões em 2019.

A retomada começou a se consolidar nos últimos anos, com R$ 150 milhões, em 2023, R$ 576,8 milhões, em 2024, e R$ 642 milhões, em 2025. Para 2026, a expectativa é superar o resultado do ano anterior, consolidando a feira como uma das principais vitrines de negócios do setor agropecuário no País.