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Economia

RECORDE

Expogrande 2026 é a maior da história de MS e movimenta R$ 854,5 milhões

A Exposição deste ano bateu recorde em público, movimentação financeira, leilões e vendas de animais

Karina Varjão

Karina Varjão

20/04/2026 - 18h30
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A 86ª edição da Exposição Agropecuária de Campo Grande (Expogrande), maior feira agro do Mato Grosso do Sul, encerrou com um novo recorde: foram R$ 854,5 milhões em movimentação financeira, um crescimento de quase 34% em relação a 2025. 

A expectativa da Associação de Criadores de Mato Grosso do Sul (Acrissul) era de movimentar R$ 700 milhões. Assim, a movimentação da feira neste ano foi 22,07% maior que o esperado, consolidando o evento como um dos principais ambientes de negócio do agro brasileiro. 

Para o presidente da Acrissul, Guilherme de Barros Bumlai, o crescimento da Exporande é caracterizado pela confiança do público e dos produtores crescente a cada ano. 

"Hoje, a feira se consolidou como um ambiente real de negócios, com boas condições comerciais, qualidade dos animais ofertados e um momento positivo da pecuária, que impulsiona os resultados. Nesta edição houve a presença novamente de quatro instituições financeiras, o que garantiu a oferta de crédito abundante, com juros competitivos e linhas especiais para os produtores rurais na Expogrande", afirmou. 

O crescimento dos faturamentos foi notado principalmente nos leilões, com arroba acima dos R$ 360 e grande valorização do gado de reposição. 

No total, foram 24 leilões, movimentando R$ 51,2 milhões, crescimento de 65% em relação ao ano passado. Foram comercializados 9.153 animais. 

Pelo Leilão de Corte Virtual Pantanal Expogrande, no dia 14 de abril, veio o recorde de faturamento  da feira. Com a venda de 2.911 animais, foram R$ 10,2 milhões de remate, em uma média de R$ 3.510 mil por animal. 

Em seguida, veio o faturamento do Leilão Lendas do Corte, no dia 15 de abril, com R$ 8,7 milhões. 

Na parque de equinos, o destaque foi para o 19º Leilão QM LB e Convidados, que faturou R$ 4,2 milhões e uma média de R$ 111,3 mil por animal. 

Para gerar novas oportunidades para pequenos negócios, o Sebrae/MS promoveu uma série de ações ao longo da feira, com destaque para a Rodada de Negócios, que reuniu cerca de 70 participantes e mais de R$ 18 milhões em novas parcerias. 

Também foram aprovadas 72 cartas-consulta pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Financiamento do Centro-Oeste (FCO), sendo 20 do FCO Empresarial e 52 do FCO Rural, totalizando cerca de R$ 122 milhões em investimentos destinados ao agronegócio e ao setor empresarial de Mato Grosso do Sul.

"Foi uma Expogrande para ficar na história", comemorou Bumlai.

Público

A presença do público neste ano foi registrada a partir da leitura de um QR Code na entrada da exposição. Na contagem, foram 130.054 pessoas que passaram pela feira. Somente no dia 9 de abril, na abertura da Expogrande, foram cerca de 39 mil pessoas. 

Na Fazendinha Acrissul, 20 escolas passaram pela atração, totalizando 1.445 alunos e um público geral estimado em mais de 45 mil pessoas. 

Recuperação do valor

Dados históricos mostram que o volume de negócios da Expogrande apresentou oscilações ao longo da última década, refletindo momentos distintos do agronegócio. Em 2011, a feira movimentou R$ 150 milhões, passando para R$ 123 milhões em 2012 e alcançando R$ 305,7 milhões em 2013.

Em 2014, o montante chegou a R$ 594,5 milhões, seguido de R$ 600 milhões em 2015. Após esse período, houve retração significativa, com R$ 80 milhões em 2017 e apenas R$ 26 milhões em 2019.

A retomada começou a se consolidar nos últimos anos, com R$ 150 milhões, em 2023, R$ 576,8 milhões, em 2024, e R$ 642 milhões, em 2025. Para 2026, a expectativa é superar o resultado do ano anterior, consolidando a feira como uma das principais vitrines de negócios do setor agropecuário no País.

Agronegócio

Lula defende agro nacional e pede que alemães não acreditem em 'mitos' sobre biocombustíveis

O presidente disse que, "se alguém quiser acreditar nisso, convido a visitar o Brasil"

20/04/2026 14h00

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Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva Agência Brasil

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O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), defendeu nesta segunda-feira, 20, o agronegócio brasileiro e pediu que os alemães não acreditem em "mitos" sobre a produção de biocombustíveis no País. A fala ocorreu diante de empresários no encontro econômico Brasil-Alemanha, em Hannover, na Alemanha

Lula afirmou que há uma "mitologia dita por alguns que são contra a inovação tecnológica na área de combustível, de que o combustível brasileiro atrapalha a produção de alimentos". O presidente disse que, "se alguém quiser acreditar nisso, convido a visitar o Brasil".

"Ninguém seria louco de substituir a produção de comida pela produção de biodiesel. Ninguém come diesel ou gasolina, as pessoas comem comida. Nós sabemos da importância de fazer com que os dois setores possam se desenvolver concomitantemente", afirmou o petista.

Lula reforçou que "não há hipótese de o Brasil deixar de produzir alimentos ou de ocupar a Mata Atlântica ou a Amazônica por causa da produção de biocombustível". Afirmou que "muitas vezes há desinformação e documentos técnicos que não condizem com a realidade".

"Disse a Merz e vou repetir aos empresários: qualquer dúvida que tiver com relação à relação com o Brasil, ao biocombustível, à transição energética, aos mineiras críticos e às terras raras, que não se deixem seduzir pela primeira opinião", declarou o presidente da República.

No domingo, Lula já havia dito na abertura da Feira Industrial de Hannover que "é preciso combater narrativas falsas a respeito da sustentabilidade" da agricultura brasileira.

Lula afirmou que o "transporte é hoje um dos principais gargalos de descarbonização da Europa" e pediu que a União Europeia não crie barreiras contra os biocombustíveis. O petista disse que "estão na mesa" do bloco aduaneiro "propostas que ignoram práticas de sustentabilidade no uso do solo brasileiro".

"Também entrou em vigor em janeiro mecanismos unilaterais de cálculo de carbono que desconsidera o baixo nível de emissões no processo produtivo brasileiro baseado em fontes renováveis. Essas iniciativas podem dificultar a oferta de energia limpa para os europeus em momento crítico. A elevação de padrões ambientais é necessária, mas não é correto adotar critérios que ignorem outra realidade e prejudique os produtores brasileiros", declarou o presidente.

Mudança de patamar do Brasil e minerais críticos

Lula voltou a falar que o Brasil está disposto a "deixar de ser um país em vias de desenvolvimento". Falou sobre a exploração de minerais críticos justamente como um caminho para o País se tornar uma economia rica.

"Oferecemos oportunidades crescentes em setores decisivos para o futuro. Estamos ampliando em minerais críticos e terras raras, essenciais para a transição energética digital. Não aceitaremos modelos que reduzam nosso território à extração de recursos voltados a atender apenas demandas externas. Vamos assegurar que as riquezas do Brasil sirvam ao desenvolvimento da população e das empresas brasileiras", disse o presidente brasileiro diante de empresários e políticos brasileiros e alemães.

Indústria

Petrobras garante gás natural para a UFN3, mesmo com escassez na Bolívia

Estatal que retoma a obra ainda neste semestre, diz que se o gás boliviano acabar, reverte o fluxo do Gasoduto Bolívia-Brasil e mantém fábrica de fertilizantes com matéria-prima do pré-sal

20/04/2026 08h10

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Divulgação/YPFB

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A possível escassez de gás natural nas jazidas bolivianas, que está prevista para aumentar nos próximos anos no caso de novos investimentos em prospecção não acontecerem no país vizinho, não colocam em risco o funcionamento da Unidade de Fertilizantes Nitrogenados 3 (UFN3), a Fábrica de Fertilizantes da Petrobras, em Três Lagoas, que a empresa estatal pretende reativar até junho.

No plano de reativação da unidade, que tem capacidade para ser a maior fábrica de fertilizantes da América do Sul, há a garantia de fornecimento do gás natural, matéria-prima para a fabricação dos fertilizantes nitrogenados como ureia e amônia, além do gás carbônico, outro produto que poderá ser elaborado na unidade, que deve ficar pronta até 2029.

O gerente-executivo de Projetos de Desenvolvimento da Produção e Descomissionamento, Dimitrios Chalela Magalhães, garante a matéria-prima. “Temos conexão com o Gasbol [gasoduto Bolívia-Brasil].

Mas se, eventualmente terminar o gás vindo da Bolívia, nós usamos o novo gás que vai estar na malha brasileira”, explicou. “A gente reverte o fluxo, e coloca o gás para dentro da UFN3”, acrescentou Magalhães.

Quando concluída, a UFN3 vai demandar 2,2 milhões de metros cúbicos de gás natural por dia para produzir os fertilizantes nitrogenados.

Atualmente, a Petrobras compra da Bolívia uma quantia cujo fluxo varia entre 10 milhões e 15 milhões de metros cúbicos de gás natural por dia.

Há tratativas dos governos brasileiro, argentino e boliviano, para trazer gás extraído das jazidas de Vaca Muerta, na Argentina, para o Brasil, via gasoduto Bolívia-Brasil.

Já foram realizados testes neste sentido, e houve êxito no envio do gás argentino por meio do Gasbol. É que parte do gasoduto que liga a Bolívia a Argentina teve o fluxo revertido entre a jazida de Vaca Muerta e Tarija, na Bolívia. Antes de se descobrir gás do lado argentino, o país austral também comprava gás boliviano.

Sobre a inversão de fluxo informada por Magalhães, ela é possível. Desta forma, o gás brasileiro oriundo de jazidas do Pré-Sal, ou mesmo de jazidas do Nordeste brasileiro, poderiam transportados para a UFN3.

Magalhães lembra que no mesmo plano de investimentos que garantiu US$ 1 bilhão para a retomada da UFN3, também foi colocado o investimento para a adição de 18 milhões de metros cúbicos a partir da costa de Sergipe.

RETOMADA

Conforme adiantou o Correio do Estado na semana passada, a retomada das obras da UFN3, em Três Lagoas, deve ocorrer entre junho e julho deste ano, segundo a Petrobras.

A previsão foi confirmada por Magalhães, que explicou que o início depende da conclusão da assinatura de contratos, prevista para maio.

Após essa etapa, as obras podem começar em até 60 dias. A expectativa é de que a unidade entre em operação no primeiro semestre de 2029.

Paralisado há mais de uma década, o empreendimento é considerado estratégico para reduzir a dependência brasileira de fertilizantes importados e fortalecer a economia de Mato Grosso do Sul.

A Petrobras já concluiu parte das contratações e dividiu o projeto em 11 pacotes, que abrangem diferentes fases da construção. O investimento estimado é de US$ 1 bilhão (R$ 5 bilhões).

Durante o pico das obras, a expectativa é de geração de 7 mil a 8 mil empregos diretos, além de vagas indiretas na região. 

Quando estiver em operação, a UFN3 terá capacidade de produzir 3.600 toneladas diárias de ureia e 2.200 toneladas de amônia, podendo suprir cerca de 15% da demanda nacional por fertilizantes nitrogenados.

O tema ganhou ainda mais relevância após a instabilidade global provocada pela Guerra da Ucrânia, que afetou o fornecimento internacional desses insumos.

O projeto mantém as características originais de 2011 e é considerado competitivo no consumo de gás natural, insumo essencial para a produção.

A Petrobras afirma que haverá oferta o suficiente para abastecer a unidade, com apoio de novos investimentos na produção de gás. Parte da estrutura já existente será reaproveitada.

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