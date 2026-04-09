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Expogrande 2026 tem programação voltada a pecuária leiteira, com anúncio de incentivo para o setor

Durante a feira, que ocorre de 9 a 19 de abril, governador apresentará programa que concederá incentivo por litro de leite entregue à indústria

da Redação

da Redação

09/04/2026 - 18h32
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A Expogrande 2026, que começa nesta quinta-feira (9) reforça, neste ano, o protagonismo da cadeia leiteira de Mato Grosso do Sul, com uma programação voltada à genética, inovação e fortalecimento do setor. Realizado no Parque de Exposições Laucídio Coelho, o evento reúne produtores, técnicos e autoridades até o dia 19 de abril.

Um dos destaques da feira é a participação do Núcleo dos Criadores de Girolando de MS, que apresenta 60 animais de argola, consolidando a qualidade genética do rebanho estadual.

Os julgamentos oficiais da raça, considerados o ponto alto técnico da programação, acontecem nos dias 13 e 14 de abril, quando serão avaliados critérios como morfologia e aptidão leiteira.

Além das competições, o evento abriga o “Shopping do Leite”, instalado no Pavilhão A. O espaço funciona durante toda a feira e tem como objetivo fomentar a comercialização direta de animais e produtos lácteos.

Nesta edição, o diferencial é a participação de produtores de diversos municípios do Estado, ampliando a representatividade da atividade leiteira sul-mato-grossense.

Incentivo

No campo político e econômico, a programação inclui o anúncio do Programa Extra Leite, pelo governador Eduardo Riedel (PP), previsto para o dia 14. A iniciativa, vinculada ao Subprograma de Apoio à Modernização da Produção de Leite de Bovinos (Proape-Extra-Leite), busca incentivar a adoção de tecnologias e práticas sustentáveis na produção.

De acordo com as diretrizes do programa, o produtor rural inscrito poderá usufruir de um incentivo financeiro que chega a até 14% do Valor Real Pesquisado (VRP) por litro de leite entregue à indústria.

Para acessar o teto do benefício, o estabelecimento deve cumprir requisitos que premiam a eficiência: 2% são destinados àqueles que atendem critérios obrigatórios como o Cadastro Ambiental Rural (CAR), assistência técnica e produção mínima de 100 litros diários. 

Outros 4% são condicionados à qualidade do leite, exigindo padrões como gordura acima de 3,3% e proteína superior a 3,0%. O programa ainda bonifica em 3% as práticas de sustentabilidade ambiental, social e econômica, e oferece os 5% finais para quem mantiver a constância produtiva no período de seca, garantindo ao menos 60% do volume médio das águas.

Segundo o presidente do Núcleo dos Criadores de Girolando MS, Alessandro Coelho, as ações apresentadas durante a feira representam um avanço significativo para o setor.

“A ExpoGrande é o palco ideal para mostrar que o produtor de Mato Grosso do Sul está investindo em genética e tecnologia. O lançamento do Programa Extra Leite pelo governador Eduardo Riedel vem para coroar esse esforço, dando o suporte financeiro necessário para que o criador continue modernizando sua estrutura e entregando um produto de excelência para o consumidor final”, explicou.

A 86ª edição da Expogrande começa hoje e segue até o dia 19, no Parque de Exposições Laucídio Coelho, localizado na Rua Américo Carlos da Costa, 320, no Jardim América, em Campo Grande.

LOTERIAS

Resultado da Dupla-Sena de ontem, concurso 2942, quarta-feira (08/04): veja o rateio

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

09/04/2026 08h28

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Confira o rateio da Dupla-Sena

Confira o rateio da Dupla-Sena Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2942 da Dupla Sena na noite desta quarta-feira, 8 de abril de 2025, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 250 mil.

Confira o resultado da Dupla-Sena de ontem!

Premiação - 1º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 10 apostas ganhadoras R$ 4.074,74
  • 4 acertos - 463 apostas ganhadoras R$ 100,57
  • 3 acertos - 7.902 apostas ganhadoras R$ 2,94

Premiação - 2º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 8 apostas ganhadoras R$ 4.584,08
  • 4 acertos - 449 apostas ganhadoras R$ 103,71
  • 3 acertos - 8.358 apostas ganhadoras R$ 2,78

Os números da Dupla Sena 2942 são:

Primeiro sorteio

  • 17 - 09 - 02 - 26 - 37 - 44

Segundo sorteio

  • 06 - 18 - 17 - 03 - 22 - 31

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Dupla Sena 2943

Como a Dupla Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 10 de abril, a partir das 20 horas, pelo concurso 2943. O valor da premiação está estimado em R$ 450 mil.

Para participar dos sorteios da Dupla Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Como jogar na Dupla-Sena

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais: às segundas, quartas e sextas, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer.

Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com seis dezenas e preço de R$ 2,50, a probabilidade de acertar 6 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 15.890.700 segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 3.174, ainda segundo a Caixa.

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LOTERIAS

Resultado da Quina de ontem, concurso 6996, quarta-feira (08/04): veja o rateio

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

09/04/2026 08h26

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Confira o rateio da Quina

Confira o rateio da Quina Foto: Arquivo

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 6996 da Quina na noite desta quarta-feira, 8 de abril de 2025, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 9 milhões.

Confira o resultado da Quina de ontem!

Premiação

  • 5 acertos - Não houve ganhadores
  • 4 acertos - 36 apostas ganhadoras, (R$ 13.111,81)
  • 3 acertos - 2.788 apostas ganhadoras, (R$ 161,24)
  • 2 acertos - 77.117 apostas ganhadoras, (R$ 5,82)

Os números da Quina 6996 são:

  • 64 - 29 - 53 - 76 - 41

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 6997

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quinta-feira, 9 de abril, a partir das 20 horas, pelo concurso 6997. O valor da premiação está estimado em R$ 10,5 milhões.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

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