Expogrande 2026 tem programação voltada a pecuária leiteira, com anúncio de incentivo para o setor

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A Expogrande 2026, que começa nesta quinta-feira (9) reforça, neste ano, o protagonismo da cadeia leiteira de Mato Grosso do Sul, com uma programação voltada à genética, inovação e fortalecimento do setor. Realizado no Parque de Exposições Laucídio Coelho, o evento reúne produtores, técnicos e autoridades até o dia 19 de abril.

Um dos destaques da feira é a participação do Núcleo dos Criadores de Girolando de MS, que apresenta 60 animais de argola, consolidando a qualidade genética do rebanho estadual.

Os julgamentos oficiais da raça, considerados o ponto alto técnico da programação, acontecem nos dias 13 e 14 de abril, quando serão avaliados critérios como morfologia e aptidão leiteira.

Além das competições, o evento abriga o “Shopping do Leite”, instalado no Pavilhão A. O espaço funciona durante toda a feira e tem como objetivo fomentar a comercialização direta de animais e produtos lácteos.

Nesta edição, o diferencial é a participação de produtores de diversos municípios do Estado, ampliando a representatividade da atividade leiteira sul-mato-grossense.

Incentivo

No campo político e econômico, a programação inclui o anúncio do Programa Extra Leite, pelo governador Eduardo Riedel (PP), previsto para o dia 14. A iniciativa, vinculada ao Subprograma de Apoio à Modernização da Produção de Leite de Bovinos (Proape-Extra-Leite), busca incentivar a adoção de tecnologias e práticas sustentáveis na produção.

De acordo com as diretrizes do programa, o produtor rural inscrito poderá usufruir de um incentivo financeiro que chega a até 14% do Valor Real Pesquisado (VRP) por litro de leite entregue à indústria.

Para acessar o teto do benefício, o estabelecimento deve cumprir requisitos que premiam a eficiência: 2% são destinados àqueles que atendem critérios obrigatórios como o Cadastro Ambiental Rural (CAR), assistência técnica e produção mínima de 100 litros diários.

Outros 4% são condicionados à qualidade do leite, exigindo padrões como gordura acima de 3,3% e proteína superior a 3,0%. O programa ainda bonifica em 3% as práticas de sustentabilidade ambiental, social e econômica, e oferece os 5% finais para quem mantiver a constância produtiva no período de seca, garantindo ao menos 60% do volume médio das águas.

Segundo o presidente do Núcleo dos Criadores de Girolando MS, Alessandro Coelho, as ações apresentadas durante a feira representam um avanço significativo para o setor.

“A ExpoGrande é o palco ideal para mostrar que o produtor de Mato Grosso do Sul está investindo em genética e tecnologia. O lançamento do Programa Extra Leite pelo governador Eduardo Riedel vem para coroar esse esforço, dando o suporte financeiro necessário para que o criador continue modernizando sua estrutura e entregando um produto de excelência para o consumidor final”, explicou.

A 86ª edição da Expogrande começa hoje e segue até o dia 19, no Parque de Exposições Laucídio Coelho, localizado na Rua Américo Carlos da Costa, 320, no Jardim América, em Campo Grande.