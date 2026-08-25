Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

comércio exterior

Exportações de carne bovina crescem 42,6% em sete meses

Proteína ganha espaço na pauta do agro estadual, impulsionada pela valorização do produto e a maior demanda de China e EUA

SÚZAN BENITES

SÚZAN BENITES

25/08/2026 - 07h50
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A carne bovina ganhou força nas exportações de Mato Grosso do Sul este ano e já movimenta mais de US$ 1,3 bilhão no acumulado de janeiro a julho. Os dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic) mostram que o Estado exportou US$ 1,33 bilhão em produtos bovinos no período, alta de 42,6%, em relação aos US$ 932,8 milhões registrados nos sete primeiros meses de 2025.

Em quantidade, o avanço também foi expressivo. Os embarques passaram de 175,8 mil toneladas, entre janeiro e julho do ano passado, para 211,8 mil toneladas, no mesmo período deste ano, crescimento de 20,4%. O resultado indica que, além de vender mais carne ao exterior, o Estado também conseguiu obter maior valor por tonelada comercializada.

Ainda conforme os dados do Mdic, o desempenho é sustentado principalmente pela carne bovina desossada congelada, que concentra a maior parcela das vendas externas. De janeiro a julho, esse produto respondeu por US$ 1,04 bilhão, contra US$ 671,9 milhões no mesmo período de 2025, alta de 55%. A quantidade passou de 132 mil toneladas para 169,4 mil toneladas, aumento de 28,3%.

Na sequência aparecem as carnes desossadas frescas ou refrigeradas, cujas exportações alcançaram US$ 281,5 milhões, ante US$ 250,6 milhões no ano passado, crescimento de 12,3%. Por sua vez, a quantidade exportada caiu de 42,2 mil toneladas para 41,4 mil toneladas.

As carnes bovinas salgadas, em salmoura, secas ou defumadas registraram retração. A receita caiu de US$ 10,3 milhões, em 2025, para US$ 7,2 milhões, neste ano, enquanto a quantidade passou de 1,65 mil toneladas para pouco mais de mil toneladas.

DESTINO

A China aparece como o principal mercado da carne bovina de Mato Grosso do Sul e apresentou forte crescimento. Somente os embarques de carne bovina congelada para o país movimentaram US$ 586 milhões de janeiro a julho deste ano, contra US$ 318,5 milhões no mesmo intervalo de 2025. O crescimento foi de 84%.

Os Estados Unidos também ampliaram significativamente as compras, mesmo com as medidas protecionistas adotadas pelo país. Considerando carnes congeladas, frescas ou refrigeradas e salgadas, o mercado norte-americano respondeu por US$ 243,3 milhões em vendas de Mato Grosso do Sul nos sete primeiros meses deste ano. No mesmo período de 2025, foram US$ 171,3 milhões, alta de cerca de 42%.

O avanço confirma a tendência observada pela Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul (Famasul). Para a consultora de economia da federação, Eliamar Oliveira, o desempenho está relacionado principalmente ao fortalecimento da demanda internacional e à competitividade da proteína brasileira.

“Mesmo com a redução no número de animais abatidos, as exportações cresceram em receita, mostrando que o desempenho não esteve condicionado apenas ao aumento da oferta”, explica.

A valorização da carne também teve papel importante no resultado. De acordo com a Famasul, o preço médio por tonelada exportada por MS avançou 19,7% no primeiro semestre, enquanto o preço da celulose, outro dos principais produtos da pauta estadual, recuou cerca de 7,8%.

Com isso, a proteína vem ganhando participação nas exportações do agronegócio. No primeiro semestre, a carne bovina respondeu por 20,6% do valor exportado pelo setor, aproximando-se da celulose, que representou 25,3%.

A soja, líder da pauta do agronegócio estadual, também teve desempenho positivo, com crescimento de 30,5% na receita. Já a celulose registrou queda de 16,6%, reflexo de um cenário internacional menos favorável para os preços do produto.

AGRONEGÓCIO

Segundo a Famasul, as exportações do agronegócio de MS somaram US$ 5,68 bilhões no primeiro semestre, alta de 12,4% em relação ao mesmo período de 2025. O setor respondeu por 96,1% de tudo o que o Estado vendeu ao exterior nos seis primeiros meses do ano.

Para Eliamar, o ganho de participação da carne não significa necessariamente uma substituição da celulose na pauta exportadora, mas uma mudança na participação relativa das cadeias produtivas.

“A carne bovina ganhou espaço em função de condições favoráveis de mercado, enquanto a celulose enfrentou um cenário de preços internacionais menos favoráveis”, afirma.

A cadeia também contribuiu para o mercado de trabalho. No primeiro semestre, a criação de bovinos registrou saldo positivo de 455 vagas formais em Mato Grosso do Sul. Considerando o segmento da pecuária, o saldo chegou a 611 novos postos de trabalho no período.

LOTERIAS

Resultado da Dia de Sorte de ontem, concurso 1280, segunda-feira (24/08): veja o rateio

A Dia de Sorte realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso.

25/08/2026 08h31

Compartilhar
Confira o rateio da Dia de Sorte

Confira o rateio da Dia de Sorte Foto: Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 1280 da Dia de Sorte na noite desta segunda-feira, 24 de agosto de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 800 mil.

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 73 apostas ganhadoras, (R$ 1.357,26)
  • 5 acertos - 1.484 apostas ganhadoras, (R$ 25,00)
  • 4 acertos - 14.969 apostas ganhadoras, (R$ 5,00)

Mês da Sorte

Fevereiro - 39.843 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Confira o resultado da Dia de Sorte de ontem!

Os números da Dia de Sorte 1280 são:

  • 30 - 25 - 05 - 28 - 22 - 17 - 10
  • Mês da sorte: 02 - Fevereiro

O sorteio da Dia de Sorte é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 1281

Como a Dia de Sorte tem seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 25 de agosto, a partir das 20 horas, pelo concurso 1281. O valor da premiação está estimado em R$ 

Para participar dos sorteios da Dia de Sorte é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 7 dente as 31 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Como apostar na Dia de Sorte

Os sorteios da Dia de Sorte são realizados às terças, quintas e sábados, sempre às 19h (horário de MS).

O apostador marca entre 7 e 15 números, dentre os 31 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 7 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Assine o Correio do Estado

LOTERIA

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3770, segunda-feira (24/08): veja o rateio

A Lotofácil é uma das loterias mais populares no Brasil, com sorteios realizados seis vezes por semana, de segunda a sábado; veja números sorteados.

25/08/2026 08h28

Compartilhar
Confira o resultado da Lotofácil

Confira o resultado da Lotofácil Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3770 da Lotofácil na noite desta segunda-feira, 24 de agosto de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 12 milhões.

Premiação

  • 15 acertos - 6 apostas ganhadoras, (R$ 1.963.414,63)
  • 14 acertos - 755 apostas ganhadoras, (R$ 1.772,08)
  • 13 acertos - 21571 apostas ganhadoras, (R$ 35,00)
  • 12 acertos - 247252 apostas ganhadoras, (R$ 14,00)
  • 11 acertos - 1297822 apostas ganhadoras, (R$ 7,00)

Os números da Lotofácil 3770 são:

  • 01 - 19 - 02 - 23 - 25 - 18 - 13 - 07 - 08 - 04 - 24 - 12 - 15 - 17 - 16 

O sorteio da Lotofácil é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 3771

O próximo sorteio ocorre na terça-feira, 25 de agosto, a partir das 21 horas, pelo concurso 3771. O valor da premiação está estimado em R$ 2 milhões.

Os sorteios da Lotofácil são realizados diariamente, às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 15 dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 211, ainda segundo a Caixa.

Assine o Correio do Estado 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3770, segunda-feira (24/08)
LOTERIA

/ 15 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3770, segunda-feira (24/08)

2

Justiça condena usina a pagar R$ 291 milhões a prefeitura de MS
ilha solteira

/ 21 horas

Justiça condena usina a pagar R$ 291 milhões a prefeitura de MS

3

Uma semana após início de obra milionária, Agesul homologa licitação
agilidade atípica

/ 23 horas

Uma semana após início de obra milionária, Agesul homologa licitação

4

Campo Grande entra em alerta para tempestade e ventos fortes nesta terça
Alerta de Tempestade

/ 17 horas

Campo Grande entra em alerta para tempestade e ventos fortes nesta terça

5

Ex-secretário volta a ser alvo do MPE após sumiço de ares-condicionados
INQUÉRITO CIVIL

/ 23 horas

Ex-secretário volta a ser alvo do MPE após sumiço de ares-condicionados

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
A IA não substitui a gestão. Ela expõe a falta dela.
Exclusivo para Assinantes

/ 11 horas

A IA não substitui a gestão. Ela expõe a falta dela.
Posso receber aposentadoria por invalidez e continuar trabalhando?
direito previdenciário

/ 4 dias

Posso receber aposentadoria por invalidez e continuar trabalhando?
O seguro embutido na sua prestação existe. E pode quitar a dívida
Leandro Provenzano

/ 5 dias

O seguro embutido na sua prestação existe. E pode quitar a dívida
Marketing digital não é postar. É construir demanda.
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Marketing digital não é postar. É construir demanda.