Fiems defende salário para beneficiários do Bolsa Família

QUEDA

Dados do Ministério da Agricultura e Pecuária apontam redução de R$ 11 bilhões em relação ao ano anterior

Agropecuária teve seu valor derrubado por causa do clima instável no estado este ano Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

A produção agropecuária de Mato Grosso do Sul chegará ao valor total de R$ 65,260 bilhões neste ano. Conforme estimativa do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), o Valor Bruto da Produção Agropecuária (VBP) terá queda de 14,45%, ante os R$ 76,283 bilhões registrados em 2023.

A queda no montante é justificada pelo clima instável, que prejudicou, principalmente, a produção de grãos no Estado.

Na subdivisão entre agricultura e pecuária, o faturamento bruto das lavouras neste ano chegará a R$ 41,820 bilhões e o da pecuária, a R$ 23,439 bilhões. A soma de todas as vendas dos produtos da agricultura deve atingir queda de 24,66% na comparação com o apurado no ano passado, quando o valor total da produção das lavouras foi a R$ 55,509 bilhões.

Entre as culturas, a soja foi responsável por R$ 23,777 bilhões, redução de 27,29% na comparação com 2023, quando registrou VBP de R$ 32,705 bilhões. Na comparação com 2021, quando a soja foi avaliada em R$ 35,631 bilhões, houve queda de 33,26%.

A estiagem e a irregularidade de chuvas impactou fortemente a agricultura de Mato Grosso do Sul. O coordenador técnico da Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul (Aprosoja-MS), Gabriel Balta, disse que as últimas duas safras foram desafiadoras para os produtores rurais.

“Em função, principalmente, das condições climáticas [precipitação e temperatura], que impactaram significativamente o potencial produtivo. O cultivo de soja e milho no estado de Mato Grosso do Sul está se tornando cada vez mais desafiador, e o cenário atual não é para amadores”.

De acordo com as projeções locais do Sistema de Informação Geográfica do Agronegócio (Siga MS), a safra de soja 2023/2024 fechou em 12,347 milhões de toneladas, retração de 18% ou 2,7 milhões de toneladas a menos que a colheita do ano anterior, quando os produtores do Estado colheram 15 milhões de toneladas.

A produtividade média foi de apenas 48,8 sacas por hectare, ante 62,4 sacas por hectare da safra anterior, o que representa queda de 21,8%. Essa redução foi resultado, segundo a Aprosoja-MS, da falta de chuvas e da irregularidade delas em boa parte do Estado desde outubro do ano passado.

Segunda principal produção agrícola de Mato Grosso do Sul, o milho chegou ao valor de produção de R$ 7,326 bilhões, queda de 38,85% no comparativo com o ano anterior, quando foram computados R$ 11,981 bilhões.

Conforme adiantado pelo Correio do Estado em setembro, a 2ª safra de milho amargou redução de 40,52% em relação ao ano anterior. No ciclo 2022/2023, a produção do milho foi de 14,220 milhões de toneladas em MS, já na safra 2023/2024 a produção foi de 8,457 milhões de toneladas, redução de 5,763 milhões de toneladas.

“Mais de 50 cidades de Mato Grosso do Sul produziram abaixo da média. A situação do produtor rural, que já não era das melhores com a primeira safra 2023/2024, se agravou com a safra de milho. Muitos agricultores solicitaram renegociação das dívidas com os bancos para que pudessem ter fôlego para a primeira safra 2024/2025”, pondera o presidente da Aprosoja-MS, Jorge Michelc.

PRÓXIMA SAFRA

As principais culturas agrícolas de MS apresentaram aumento de área plantada nesta safra, em comparação com a safra 2023/2024, e a perspectiva é de que o volume colhido também seja maior, mantendo-se as condições climáticas favoráveis.

Os dados estão na Carta de Conjuntura Agropecuária de dezembro, elaborada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc).

A safra de soja 2024/2025 terá um incremento de 13,2% na produção e poderá colher a segunda maior safra da história, com 13,9 milhões de toneladas.

O milho é a cultura que deve rá ter aumento mais expressivo na produção, saltando de 8,08 milhões de toneladas na safra passada para 11,946 milhões de toneladas na safra 2024/2025, mesmo não tendo variação significativa na área ocupada pela cultura, que passou de 2.136 milhões de hectares para 2.181 milhões de hectares.

A terceira principal cultura agrícola de Mato Grosso do Sul, a cana-de-açúcar, também apresenta crescimento de área e estimativa de produção. Na safra 2023/2024, foram plantados 629,9 mil hectares da cultura no Estado e a produção chegou a 50.771 mil toneladas de cana. Para a safra atual, a área soma 675,1 mil hectares e a estimativa de produção é de 51.880 toneladas de cana.

PECUÁRIA

Na pecuária, Mato Grosso do Sul deve apresentar um movimento contrário ao das lavouras. Conforme levantamento do Mapa, a estimativa para este ano é de valor da produção pecuária em R$ 23,439 bilhões, alta de 12,82% ante o valor registrado ano passado, de R$ 20,774 bilhões. Em 2021, o valor bruto da pecuária de MS foi avaliado em R$ 23,316 bilhões.

O rebanho bovino apresentou aumento neste ano, e a estimativa é de que a produção de gado chegue a R$ 17,019 bilhões, alta de 14,22%, ante os R$ 14,900 bilhões de 2023.

7º NO RANKING

Na comparação nacional, o VBP de Mato Grosso do Sul ocupa a 7ª posição no ranking, entre 26 estados e Distrito Federal.

