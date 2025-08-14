Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

Economia

Fiesp projeta crescimento de 0,2% do PIB no 2º trimestre e 2,4% no fechamento do ano

No acumulado dos três primeiros meses deste ano a economia avançou 1,4%

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

14/08/2025 - 22h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, que não para de driblar os modelos econométricos e surpreender os analistas, deve crescer 0,2% no segundo trimestre. É o que prevê o Fiesp Data Tracker, rastreador de atividade da Federação da Indústria do Estado de São Paulo (Fiesp).

No acumulado dos três primeiros meses deste ano a economia avançou 1,4%. A previsão é de que o PIB do segundo trimestre seja divulgado no começo de setembro.

Pela ótica da oferta, o Tracker da Fiesp estima queda de 0,6% no PIB da Agropecuária, retração de 0,7% na indústria de transformação e avanço moderado de 0,4% da indústria geral. O setor de serviços também deve apresentar crescimento moderado de 0,3%.

Pela ótica da demanda, o monitoramento da entidade aponta para um crescimento de 0,6% do consumo das famílias. Já os gastos do governo, tema preferido dos analistas por conta do fiscal, deverá acumular no trimestre em análise uma queda de 0,4%.

Já os investimentos na Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF) sinalizam retração 0,7%. As exportações deverão crescer 0,2% e as importações devem encolher 1,5%.

Para 2025, a Fiesp espera crescimento de 2,4% da economia brasileira, o que se confirmado representará uma desaceleração de 1 ponto porcentual em relação à taxa de expansão, de 3,4%, registrada no ano passado.

Loterias

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1102, quinta-feira (14/08)

A Dia de Sorte realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 19h; veja quais os números sorteados no último concurso

14/08/2025 19h10

Compartilhar
Confira o resultado do Dia de Sorte

Confira o resultado do Dia de Sorte Foto: Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 1102 da Dia de Sorte na noite desta quinta-feira, 14 de agosto de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 150 mil. 

Confira o resultado da Dia de Sorte de hoje!

Os números da Dia de Sorte 1102 são:

  • 15 - 13 - 28 - 10 - 07 - 02 - 22
  • Mês da sorte: 06 - junho

O sorteio da Dia de Sorte é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 1103

Como a Dia de Sorte tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 16 de agosto, a partir das 20 horas, pelo concurso 1103. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Dia de Sorte é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 7 dente as 31 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Como apostar na Dia de Sorte

Os sorteios da Dia de Sorte são realizados às terças, quintas e sábados, sempre às 19h (horário de MS).

O apostador marca entre 7 e 15 números, dentre os 31 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 7 números, custa R$ 2,50.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Assine o Correio do Estado

Loterias

Resultado da Quina, concurso 6800, quinta-feira (14/08)

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

14/08/2025 19h07

Compartilhar
Aposta da Quina

Aposta da Quina Foto: Marcello Casal jr/Agência Brasil

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 6800 da Quina na noite desta quinta-feira, 14 de agosto de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 3 milhões.

Confira o resultado da Quina de hoje!

Os números da Quina 6800 são:

  • 55 -76 - 02 - 11 - 06

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 6801

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sexta-feira, 15 de agosto, a partir das 20 horas, pelo concurso 6801. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 19h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Chefão do narcotráfico lavava dinheiro até com cavalos de raça
contra-ataque 3

/ 10 horas

Chefão do narcotráfico lavava dinheiro até com cavalos de raça

2

Calote em megafábrica de celulose se repete em MS, agora em obra da Arauco
Investimento bilionário

/ 1 dia

Calote em megafábrica de celulose se repete em MS, agora em obra da Arauco

3

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3468, quarta-feira (13/08): veja o rateio
LOTERIA

/ 14 horas

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3468, quarta-feira (13/08): veja o rateio

4

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1102, quinta-feira (14/08)
Loterias

/ 4 horas

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1102, quinta-feira (14/08)

5

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2809, quarta-feira (13/08): veja o rateio
LOTERIA

/ 13 horas

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2809, quarta-feira (13/08): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
As Trump-tarifas e os efeitos na economia de Campo Grande
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

As Trump-tarifas e os efeitos na economia de Campo Grande
Juliane Penteado: previdência privada ou INSS?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 6 dias

Juliane Penteado: previdência privada ou INSS?
Leandro Provenzano: Busca e apreensão de veículos
Exclusivo para assinantes

/ 1 semana

Leandro Provenzano: Busca e apreensão de veículos
Alternativa ao dólar: uma ideia longe da prioridade atual
Exclusivo para Assinantes

/ 05/08/2025

Alternativa ao dólar: uma ideia longe da prioridade atual