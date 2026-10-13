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Financiamento imobiliário cresce 33% e supera R$ 1,2 bilhão em MS

Mato Grosso do Sul financiou 3.397 imóveis com recursos da poupança entre janeiro e agosto

Súzan Benites

Súzan Benites

13/10/2026 - 08h00
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O crédito imobiliário voltou a ganhar força em Mato Grosso do Sul, mesmo diante do cenário de juros elevados. Entre janeiro e agosto deste ano, os financiamentos com recursos das cadernetas do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) movimentaram R$ 1,216 bilhão no Estado, alta de 33% em relação aos R$ 914,896 milhões registrados no mesmo período de 2025.

O número de imóveis financiados também avançou. Foram 3.397 unidades nos oito primeiros meses deste ano, contra 2.562 no mesmo intervalo do ano passado, crescimento de 32,6%.

Os dados da Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip) mostram uma recuperação após a retração registrada em 2025. Embora os resultados ainda estejam abaixo dos patamares observados em 2023 e 2024, o avanço indica uma retomada da demanda por financiamentos habitacionais no Estado.

Para o presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 14ª Região de Mato Grosso do Sul (Creci-MS), Roberto da Cunha, parte dessa recuperação está relacionada às mudanças implementadas no programa Minha Casa, Minha Vida, que ampliaram o acesso ao crédito, principalmente para famílias de menor renda.

“Houve avanços importantes nos programas habitacionais e na diversificação das linhas de financiamento, especialmente com a reformulação e atualização do Minha Casa, Minha Vida, que ampliou o alcance, reajustou as faixas de renda e reforçou os subsídios para famílias de menor renda. Essas mudanças ajudaram a ampliar o acesso à casa própria, principalmente nas faixas 1 e 2 do programa”, afirmou.

RECUPERAÇÃO

O comparativo dos resultados de janeiro a agosto dos últimos quatro anos mostra a dimensão da oscilação do mercado imobiliário sul-mato-grossense.

Em 2023, foram financiados 3.978 imóveis com recursos do SBPE no período, movimentando R$ 1,188 bilhão. No ano seguinte, o número subiu para 4.497 unidades, enquanto o volume financeiro avançou para 
R$ 1,402 bilhão.

No ano passado, porém, houve uma forte retração. O total de imóveis financiados caiu para 2.562, e o montante recuou para R$ 914,9 milhões, interrompendo a trajetória de crescimento observada no ano anterior.

Neste ano, os dois indicadores voltaram a avançar. O número de unidades financiadas cresceu 32,6% em relação ao mesmo período do ano passado, enquanto o volume financeiro aumentou 33%.

Apesar da recuperação, o mercado ainda não retornou aos níveis de 2024. Na comparação com janeiro a agosto daquele ano, o número de imóveis financiados neste ano está 24,5% menor, enquanto o volume financeiro permanece 13,3% abaixo.

A evolução dos números indica uma recuperação parcial, após a queda registrada no ano passado, mas ainda sem retomar o ritmo observado dois anos antes.

O movimento em Mato Grosso do Sul acompanha a recuperação do crédito imobiliário no País. Segundo levantamento da Abecip, os financiamentos com recursos do SBPE somaram R$ 132,5 bilhões entre janeiro e agosto deste ano, crescimento de 37,5% em relação ao mesmo período do ano passado.

Somente em agosto, foram R$ 16,97 bilhões financiados em todo o País, aumento de 46,6% na comparação com o mesmo mês de 2025. O resultado foi o terceiro melhor para um mês de agosto nos últimos 25 anos.

Em número de unidades, foram financiados 46,8 mil imóveis em agosto, entre operações de aquisição e construção. O resultado representa crescimento de 27,5% em relação a agosto do ano passado.

No acumulado de janeiro a agosto, foram 384,6 mil imóveis financiados com recursos da poupança, avanço de 35,9%.

A expansão estadual ficou ligeiramente abaixo da média nacional. Enquanto o volume de recursos destinados aos financiamentos cresceu 33% em Mato Grosso do Sul, no País a alta chegou a 37,5%.

JUROS

O desempenho chama a atenção porque ocorre em um ambiente ainda marcado por juros elevados, maior seletividade dos bancos e redução dos recursos disponíveis nas cadernetas de poupança.

A taxa de juros é um dos principais componentes do custo final de um financiamento imobiliário. Quanto maior o custo do dinheiro, maiores tendem a ser as parcelas e a renda exigida dos compradores para a aprovação do crédito.

Nesse cenário, os programas habitacionais voltados às famílias de menor renda ajudam a sustentar parte da demanda. As condições de financiamento, os subsídios e os limites de renda estabelecidos pelo Minha Casa, Minha Vida podem ampliar as possibilidades de aquisição para consumidores que enfrentam dificuldades para contratar crédito nas modalidades tradicionais.

As mudanças no programa, destacadas pelo presidente do Creci-MS, reforçam o papel das políticas habitacionais na sustentação do mercado, especialmente nas faixas de renda mais baixas.

Em Mato Grosso do Sul, o crescimento superior a 30% tanto no número de unidades quanto no valor financiado demonstra a retomada dos financiamentos pelo SBPE. Ainda assim, os dados disponíveis não permitem atribuir todo o avanço exclusivamente ao programa habitacional.

Apesar do crescimento dos financiamentos, a principal fonte tradicional de recursos do setor continua apresentando dificuldades.

Em agosto, a poupança SBPE registrou saída líquida de R$ 9,5 bilhões, ou seja, os saques superaram os depósitos nesse montante. Em agosto de 2025, a saída havia sido de R$ 4,7 bilhões.

No acumulado de janeiro a agosto, a captação líquida negativa chegou a R$ 47 bilhões, ante R$ 48,3 bilhões no mesmo período do ano passado.

O saldo das cadernetas ficou em R$ 757,2 bilhões em agosto, queda de 0,62% em relação a julho e de 0,63% na comparação com agosto de 2025.

agricultura

El Niño pode contribuir para derrubar produções no sul de Mato Grosso do Sul

Por causa do período de maior impacto do fenômeno, que vai de setembro a dezembro, o maior risco é para lavouras de soja e algodão

12/10/2026 08h48

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Por conta do período de maior impacto do fenômeno, que começou no fim de setembro e prossegue pelos próximos três meses, o maior risco é para lavouras de soja e algodão

Por conta do período de maior impacto do fenômeno, que começou no fim de setembro e prossegue pelos próximos três meses, o maior risco é para lavouras de soja e algodão FOTO: Gerson Oliveira/Correio do Estado

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O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) está com um acompanhamento técnico para tentar identificar possíveis impactos do El Niño nos setores do agronegócio e a análise elaborada pela Embrapa apontou que as regiões do Estado mais sensíveis para ter danos negativos estão na parte sul, principalmente no recorte que observa as produções que são feitas em Maracaju e Aral Moreira. Por conta do período de maior impacto do fenômeno, que começou no fim de setembro e prossegue pelos próximos três meses, o maior risco é para lavouras de soja e algodão.

Com dados anteriores aos efeitos que vem alterando a intensidade e condições da chuva no Estado, algo que passou a ser sentido diretamente com o início da primavera, o boletim Casa Rural da Agricultura deste mês, elaborado pela Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul (Famasul), já identificou perdas.

A análise divulgou que a safra da soja 2026/2027 tem projeção de produção de 15,3 milhões de toneladas, com produtividade média de 52,4 sacas por hectare. Nesses termos, já foi identificada uma redução de 13,2% em relação ao ciclo anterior. 

A redução da safra não é acompanhada na mesma proporção que a área de lavoura. A área destinada ao cultivo de soja é estimada em 4,87 milhões de hectares, um aumento de 5,5% com relação à safra passada.
Os estudos do Mapa consideraram analisar recorte do Centro-Oeste, colocando lupa em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. 

“O atraso do início da estação chuvosa poderá inviabilizar a semeadura na época mais adequada, impactando a produtividade física e a qualidade do produto. Isto é válido para a região sul de Mato Grosso do Sul e Sul de Mato Grosso. No Sul de Mato Grosso do Sul, especialmente para Maracaju e Aral Moreira, poderá haver dificuldades no processo de colheita e apodrecimento de frutos e perda da qualidade. Para a região nordeste de MS, onde a semeadura deve ser realizada em dezembro, o efeito do atraso do início da estação chuvosa deverá ser menor”, apontou a avaliação, que também sinalizou para os efeitos de altas temperaturas com ondas de calor, que gera impacto no crescimento da lavoura.

Por conta do período de maior impacto do fenômeno, que começou no fim de setembro e prossegue pelos próximos três meses, o maior risco é para lavouras de soja e algodão

PLANTIO

A Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul (Aprosoja-MS) divulgou neste começo de outubro que o plantio da cultura alcançou 18% da área que é monitorada. No Sul, o avanço é maior (25,3%) e na região Norte, o plantio representa menos de 0,4% da área. Somente se houver uma regularização de chuvas é que esse cenário vai ser alterado.

“No Centro-Sul, a condição de umidade tem permitido uma evolução mais rápida das operações, enquanto a região Norte ainda depende de uma regularização das chuvas. Para o produtor, o acompanhamento das condições de solo e das previsões climáticas continua sendo fundamental para definir o ritmo das operações e reduzir os riscos durante a implantação da lavoura”, explicou o analista técnico da Aprosoja-MS, Lucas Santana.

De acordo com a associação, já houve identificação de excesso de precipitação de curto período nessa etapa de semeadura. Quando há essa situação, um efeito sentido é o selamento superficial do solo que causa prejuízo para a emergência das plântulas.

ALGODÃO

A Associação Sul-mato-grossense dos Produtores de Algodão (Ampasul) tem acompanhado o cenário dos efeitos do El Niño desde o período do inverno. 

“A gente já tem sentido algumas diferenças climáticas já no decorrer deste ano. O inverno, por exemplo, foi mais chuvoso”, comentou o diretor executivo da entidade, Adão Hoffmann.

Para a safra 2026/2027 do algodão, o plantio está previsto para começar em dezembro e o que os produtores estão atentos é para a ocorrência ou não de um veranico em novembro, etapa pré-plantio, e o corte de chuvas prematuro a partir de março de 2027, quando poderia ocorrer um maior impacto na lavoura. 

“Caso isso ocorra, o final do ciclo do algodão pode ser impactado. Mas ainda é precoce e são todas projeções. Não temos como ainda falar em possíveis danos. Contudo, o produtor vem tomando os devidos cuidados para correr menos risco”, completou o representante da Ampasul.

O estudo alertou que pecuaristas devem ter atenção com relação ao uso do solo por conta de excesso de chuvas em áreas do Pantanal e região central. Além disso, territórios com drenagem natural devem ser priorizados na conservação para garantir o escoamento da chuva.

“Em períodos de excesso de chuva, restringir o pastejo e o trânsito de máquinas em solos saturados. Também devem ser protegidas áreas de drenagem natural, nascentes, margens de cursos d’água e locais suscetíveis à erosão, observando-se a legislação ambiental aplicável”, contextualizou o estudo.

Como orientação, a Embrapa apontou que pecuaristas devem manter registros de chuva, produção de forragem, lotação, consumo de suplemento, peso e condição corporal para subsidiar decisões e considerar revisões do planejamento. 

MILHO

O atual período está sendo de colheita do milho na segunda safra 2025/2026, com alcance de 99,96% da área plantada. Esses dados são do Projeto Siga-MS até o dia 2 deste mês. Nesse contexto, a estimativa de produtividade passou de 122,79 sacas por hectare (aumento de 13,3% com relação ao ciclo anterior), com produção em 16,253 milhões de toneladas, o que equivale a 16,7% de crescimento na comparação com a safra 2024/2025.

“Na maior parte do Estado, a operação está encerrada. Restam apenas áreas pontuais nas regiões Sul-Fronteira e Sudoeste, que ainda seguem em processo de colheita”, informou a Aprosoja-MS.

Nas projeções para a safra 2026/2027, a Famasul avalia que pode ocorrer uma redução de 13,2% na produção em razão de diferentes fatores ambientais e também com relação ao ciclo.

 

Premiação

Aposta de Campo Grande acerta a quina da Mega-Sena e fatura R$ 26 mil

Aposta ganhadora foi realizada na Lotérica Santa Fé, na Avenida Mato Grosso. 

11/10/2026 16h45

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Lotérica Santa Fé, localizada na Avenida Mato Grosso

Lotérica Santa Fé, localizada na Avenida Mato Grosso Foto: Google Street View

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Uma aposta de Campo Grande acertou a quina da Mega-Sena e faturou R$26.095,23, sorteio do concurso 3069 realizado na manhã deste domingo, 11 de outubro de 2026. A extração ocorreu às 11h (de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo. Os números sorteados foram: 05 - 19 - 22 - 44 - 47 - 57. 

A aposta ganhadora foi realizada na Lotérica Santa Fé, na Avenida Mato Grosso. 

Premiação

  • 6 acertos - Não houve ganhadores; 
  • 5 acertos - 150 apostas ganhadoras, (R$ 26.095,23);
  • 4 acertos - 9.096 apostas ganhadoras, (R$ 709,33).

Confira o resultado da Mega-Sena de ontem!

Os números da Mega-Sena 3069 são:

  • 05 - 19 - 22 - 44 - 47 - 57

O sorteio foi transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pôde ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Mega-Sena 3070

Como a Mega Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 13 de outubro, a partir das 20 horas, pelo concurso 3070. O valor da premiação está estimado em R$ 150 milhões.

Para participar dos sorteios da Mega-Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 6 dentre as 60 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

Como jogar na Mega-Sena

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

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