México deve habilitar frigorífico de Mato Grosso do Sul para exportar carne bovina

Devem ser habilitados 14 frigoríficos brasileiros para exportar ao México, sendo um de MS - Foto: Divulgação

Um frigorífico de Mato Grosso do Sul, localizado em Iguatemi, e outras 13 plantas devem ser habilitadas para exportar carne bovina ao México. O País é a nova aposta do mercado da carne bovina brasileira.

De acordo com o Estadão, o México ocupou o lugar dos Estados Unidos nas compras de agosto, com mais de 10 mil toneladas adquiridas até a última segunda-feira (25) e, agora, o objetivo é ampliar o número de plantas autorizadas a exportar ao País.

O presidente da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (Abiec), Roberto Perosa, disse ao Estadão que 14 novos frigoríficos, em oito Estados, devem ser autorizados a vender para o México.

Com exclusividade ao Estadão, o presidente da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (Abiec), Roberto Perosa, informou que 14 novos frigoríficos, em oito Estados, devem ser autorizados a vender para o México sendo:

Mato Grosso do Sul: Iguatemi;

Espírito Santo: Frisa;

Rondônia: Minerva, Distriboi e JBS;

Mato Grosso: Marfrig, Minerva e Agra;

Minas Gerais: Minerva;

Goiás: JBS e Prima;

São Paulo: Meat Snack e Better Beef;

Rio Grande do Sul: BRF.

Missão oficial

Nessa terça-feira (26), o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, viajou ao México em missão oficial, com o objetivo de fortalecer as relações políticas e ampliar os laços comerciais e de investimentos entre as duas maiores economias da América Latina.

A agenda tem como ponto alto uma audiência com a presidenta do México, Claudia Sheinbaum, no Palácio Nacional, na quinta-feira (27), último dia da viagem. O encontro reforça o diálogo de alto nível entre os dois governos e a parceria estratégica na região.

“O México é um parceiro importante para o Brasil. A visita é uma oportunidade estratégica para aprofundarmos nosso diálogo político e, principalmente, para abrirmos novas frentes de comércio e investimento que gerarão prosperidade para nossos povos”, avalia o vice-presidente.

“Vamos nos reunir com o governo e com o setor privado para destravar oportunidades em áreas como indústria, agronegócio e saúde, fortalecendo a integração produtiva regional”, acrescentou.

A presidente do México disse, em conversa com a imprensa mexicana nesta semana, que o encontro será para fortalecer as relações, para a complementaridade das economias.

"Não estamos apenas falando sobre comércio em algumas áreas, mas também sobre investimentos daqui para lá e de lá para cá. Vai ser uma reunião muito importante”, antecipou Claudia.

A comitiva contar ainda com o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro; a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet; e a secretária-geral do Ministério das Relações Exteriores, Maria Laura da Rocha. Também participam os presidentes da ApexBrasil, Jorge Viana; da Conab, Edegar Pretto; da Anvisa, Leandro Safatle; e representantes do Ministério da Saúde, Fiocruz e Instituto Butantan; além de empresários e da Confederação Nacional da Indústria (CNI).