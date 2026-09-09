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Lula renova subsídio de R$ 1 para diesel; primeira tentativa não reduziu preço em MS

Nova medida tenta fazer desconto chegar às bombas após benefício de R$ 0,35 por litro não ter provocado queda no Estado em março

Evelyn Thamaris

Evelyn Thamaris

09/09/2026 - 18h15
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O desconto bancado pelo Governo Federal para reduzir o preço do diesel ainda não havia chegado às bombas de Mato Grosso do Sul quando a medida foi anunciada pela primeira vez neste ano. Em abril, levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) mostrou que o diesel S10 era vendido, em média, a R$ 7,35 por litro no Estado, mesmo após a criação de uma subvenção de R$ 0,35 por litro.

O cenário volta a ganhar atenção agora, com uma nova medida anunciada pelo Governo Federal nesta quarta-feira (9). Desta vez, a União autorizou um desconto de R$ 1 por litro no diesel rodoviário, em uma tentativa de conter os efeitos da alta do petróleo no mercado internacional.

A Medida Provisória (MP) autoriza o pagamento do benefício a produtores e importadores enquanto persistir a instabilidade na oferta de combustíveis provocada pelos conflitos geopolíticos. O valor poderá ser alterado, interrompido ou prorrogado de acordo com as condições do mercado.

As empresas que aderirem ao mecanismo deverão descontar o valor correspondente no preço de venda do combustível e informar o abatimento na nota fiscal. A ANP ficará responsável por habilitar os participantes, acompanhar os preços e realizar o pagamento.

A nova medida ocorre em meio à volta do petróleo Brent à faixa de US$ 100 por barril, após o agravamento dos conflitos no Oriente Médio. Segundo o Governo Federal, a pressão internacional é especialmente relevante para o diesel, já que mais de 25% do combustível consumido no Brasil é importado.

Além do diesel, o Governo Federal também anunciou a redução temporária das alíquotas de PIS/Pasep e Cofins sobre a gasolina e o etanol hidratado.

A partir desta quinta-feira (10), a carga tributária sobre a gasolina será reduzida em R$ 0,63 por litro. Com a mudança, os tributos passam a representar R$ 0,16 por litro. A medida vale até 5 de outubro.

Para o etanol hidratado, utilizado diretamente como combustível, PIS/Pasep e Cofins serão zerados, o que representa redução de R$ 0,19 por litro na carga tributária.

A redução substitui e amplia a medida anterior de apoio à gasolina, que previa desconto de R$ 0,44 por litro e tem validade encerrada nesta quarta-feira.

Queda em MS

Levantamento do Procon-MS mostrou queda nos preços do diesel e do etanol entre julho e agosto em Campo Grande. No período, o diesel S500 recuou 5,03% no maior preço encontrado no pagamento com cartão de crédito, enquanto o diesel S10 caiu 2,67%. O etanol teve redução de 1,87%.

Dados da ANP também apontaram que o etanol chegou a R$ 3,86 por litro na média de Mato Grosso do Sul, o menor preço médio registrado em 51 semanas.

O histórico do diesel, porém, mostra que a criação de um benefício federal não significa necessariamente redução imediata nas bombas. A evolução dos preços no Estado deverá indicar quanto do novo desconto de R$ 1 por litro será efetivamente repassado ao consumidor.

LOTERIA

Resultado da Timemania de ontem, concurso 2439, terça-feira (08/09): veja o rateio

A Timemania realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso.

09/09/2026 08h26

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Confira o rateio da timemania

Confira o rateio da timemania Foto: Reprodução

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2439 da Timemania na noite desta terça-feira, 8 de setembro de 2026. A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 12 milhões.

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 2 apostas ganhadoras, 9R$ 66.530,45)
  • 5 acertos - 102 apostas ganhadoras, (R$ 1.863,59)
  • 4 acertos - 2.087 apostas ganhadoras, (R$ 10,50)
  • 3 acertos - 20.617 apostas ganhadoras, (R$ 3,50)

Time do Coração

ALTOS /PI
6.298 apostas ganhadoras, R$ 8,50

Confira o resultado da Timemania de ontem!

Os números da Timemania 2439 são:

  • 54 - 53 - 01 - 18 - 57 - 50 - 38

  • Time do Coração: 03 - Altos (PI)

O sorteio da Timemania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Timemania 2440

Como a Timemania tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quinta-feira, 10 de setembro, a partir das 20 horas (horário local), pelo concurso 2440. O valor da premiação está estimado em R$ 13 milhões.

Para participar dos sorteios da Timemania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 10 dente as 80 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de três a sete números, ou o time do coração;

Como jogar a Timemania

A Timemania é a loteria para os apaixonados por futebol. Além de o seu palpite valer uma bolada, você ainda ajuda o seu time do coração.

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9, ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 10 dezenas, a probabilidade de acertar sete números ganhar o prêmio milionário é de 1 em 26.472.637, segundo a Caixa.

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LOTERIA

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 3055, terça-feira (08/09): veja o rateio

A Mega-Sena realiza três sorteios semanais, terça, quinta e sábado, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

09/09/2026 08h18

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Arquivo

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3055 da Mega-Sena na noite desta terça-feira, 8 de setembro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 70 milhões.

Premiação

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 54 apostas ganhadoras, (R$ 34.793,09)
  • 4 acertos - 2.787 apostas ganhadoras, (R$ 1.111,21)

Confira o resultado da Mega-Sena de ontem!

Os números da Mega-Sena 3055 são:

  • 36 - 43 - 48 - 11 - 49 - 01 

O sorteio foi transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pôde ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Mega-Sena 3056

Como a Mega Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no quinta-feira,10 de setembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 3056. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Mega-Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 6 dentre as 60 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

Como jogar na Mega-Sena

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

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