Governo de MS anuncia incentivo de R$ 14,4 milhões ao agronegócio

O Governo de Mato Grosso do Sul anunciou nesta segunda-feira (24) um investimento no valor de R$ 14,4 milhões ao setor agrícola do estado.

Conforme publicação no Diário Oficial do Estado (DOE), o incentivo acontecerá por meio de um edital de chamamento, com o objetivo de incentivar a produção e desenvolver o processo produtivo das cadeias de milho e de soja em Mato Grosso do Sul.

Para isso, o montante será destinado à realização de levantamentos, treinamentos, aperfeiçoamento técnico, diagnósticos, acompanhamento e avaliação da produtividade das safras agrícolas.

Além disso, estão inclusas no planejamento a realização de seminários, encontros, palestras, workshops e eventos técnicos de atualização, divulgação e difusão.

O investimento total será de R$ 14.455.000 e deverá ser distribuído e utilizado num período de cinco anos após a seleção da proposta.

Além disso, o Governo do Estado também anunciou no Diário Oficial desta segunda (24) a prorrogação do prazo de vigência do Sistema de Informação Geográfica do Agronegócio de Mato Grosso do Sul (Siga MS).

Antes previsto para finalizar em 31 de março de 2025, o projeto encerrará em 31 de julho de 2025, com um aumento financeiro de R$ 1,3 milhão.

Nesse sentido, o valor inicial do projeto de R$ 8.196.000 sobe para R$ 9.523.000. O valor é relativo aos custos de conclusão do projeto, como contratação de equipe, alimentação, hospedagem, combustível, diagramação digital, análise, geoprocessamento, licenças de software, entre outras demandas.

A Dinâmica Agropecuária (Dinapec) 2025 – 16ª Edição foi lançada na manhã desta segunda-feira (24) no auditório do Bioparque Pantanal, localizado nos altos da avenida Afonso Pena, em Campo Grande.

O evento ocorrerá de 24 a 26 de março, na sede da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) Gado de Corte, em Campo Grande. A empresa está localizada na avenida Rádio Maia, número 830, Zona Rural, na saída para o município de Terenos.

Durante o evento, também acontecerá o "Fórum Pré-COP30 – A pecuária como parte da solução", tema que aborda a Sustentabilidade da Produção de Bovinos no Brasil. Além disso, serão discutidos temas como “Carne Carbono Neutro” e “Carne Baixo Carbono”.

