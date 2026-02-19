Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

CONTIGENCIAMENTO

Governo de MS corta gastos para continuar sendo "bom pagador"

Decreto publicado no Diário Oficial estabelece limites para empenhos, mantém corte de 25% em contratos de custeio e reforça prioridade de preservar a capacidade de pagamento

Súzan Benites

Súzan Benites

19/02/2026 - 08h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O governo de Mato Grosso do Sul voltou a acionar o freio nos gastos públicos e ontem oficializou a prorrogação do contingenciamento de despesas para todo o exercício de 2026.

Publicado no Diário Oficial do Estado, o Decreto nº 16.736/2026 estabelece um conjunto de medidas administrativas de racionalização, reprogramação e controle de gastos que atingem órgãos da administração direta e entidades autárquicas e fundacionais do Poder Executivo, incluindo despesas dos fundos especiais.

A medida dá continuidade à estratégia de ajuste fiscal adotada pelo Estado desde o meio do ano passado, já abordada em reportagens anteriores do Correio do Estado, no contexto da busca pelo equilíbrio entre receitas e despesas, preservação da capacidade de investimento e manutenção de indicadores fiscais considerados estratégicos pelo governo.

Assinado pelo governador Eduardo Corrêa Riedel (PP), o decreto entrou em vigor na data da publicação e terá efeito até 31 de dezembro.

Na prática, o texto reafirma diretrizes que já vinham sendo seguidas pela administração estadual, agora com força normativa renovada para o próximo exercício financeiro. Entre os principais objetivos está a manutenção do conceito de bom pagador do Estado.

“As diretrizes priorizam gastos com investimentos e a manutenção dos serviços essenciais, deixando claro que o ajuste não compromete áreas sensíveis à população. A adoção das medidas está fundamentada em critérios técnicos, como a análise da evolução das despesas nos últimos exercícios, o acompanhamento dos indicadores fiscais e a preservação da capacidade de pagamento do Estado, com meta de manutenção de classificação mínima nota B na metodologia da Capacidade de Pagamento (Capag)”, detalhou o governo, em nota.

A avaliação serve para definir quais entes federativos podem contrair empréstimos com garantias da União. A obtenção de nota geral A ou B na Capag é necessária para receber garantia do Tesouro Nacional em operações de crédito.

Um ente bem avaliado é considerado bom pagador e poderá acessar financiamentos com juros mais baixos. Os entes classificados com notas C ou D são considerados de alto risco e não terão o mesmo benefício.

Conforme informou o Correio do Estado em dezembro do ano passado, a gestão estadual caiu do conceito máximo A+ para B+ em razão do aumento do endividamento e da redução da disponibilidade de caixa em relação à Receita Corrente Líquida (RCL).

Levantamento do Tesouro Nacional aponta que a dívida estadual em relação à RCL subiu de 45,03% para 47,11%, mas, ainda assim, a classificação permaneceu na categoria A.

Situação semelhante ocorreu com o indicador 2 da Capag, referente à poupança corrente – relação entre despesas e receitas correntes. O porcentual avançou de 87,99% para 89,6%, mantendo a classificação B.

Já no critério de liquidez, o governo do Estado foi rebaixado de A para B, com o porcentual subindo de 4,10%, em 2024, para 7,91%. Esse indicador reflete o nível de obrigações financeiras em relação à disponibilidade de caixa.

De acordo com relatório fiscal publicado no Diário Oficial em dezembro, de janeiro a outubro, Mato Grosso do Sul arrecadou R$ 21,843 bilhões, o equivalente a 78,58% da previsão anual atualizada, de R$ 27,797 bilhões.

No mesmo período, as despesas liquidadas somaram R$ 22,046 bilhões, correspondentes a 74,61% da dotação autorizada para o ano, de R$ 29,547 bilhões.

“Com planejamento, disciplina e previsibilidade, o governo de Mato Grosso do Sul consolida uma trajetória de responsabilidade fiscal reconhecida nacionalmente. O decreto não representa retração, mas sim um instrumento de governança que assegura a continuidade dos investimentos estratégicos, sustenta a credibilidade institucional e garante que o Estado siga crescendo de forma equilibrada, mesmo diante de oscilações no cenário econômico”, afirmou a gestão estadual, em nota.

No ano passado, a meta do governo era de economizar entre R$ 600 milhões e R$ 800 milhões com o corte de gastos. O Correio do Estado questionou o Executivo sobre o montante efetivamente economizado e qual será a meta para este ano, mas não obteve retorno até o fechamento desta edição.

LIMITE

Um dos pontos centrais do decreto é a limitação do total de empenhos de despesas dos órgãos da administração direta e das entidades autárquicas e fundacionais aos valores empenhados no exercício anterior.

A regra funciona como parâmetro geral e busca impedir a expansão automática das despesas discricionárias.

Ficam fora dessa limitação as despesas com pessoal, que seguem sujeitas às regras da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Mesmo nesses casos, o texto reforça que o acompanhamento permanece rigoroso, alinhado às metas fiscais do Estado.

O decreto também mantém a redução de 25% nos contratos de custeio, porcentual já previsto em norma anterior, agora revogada e substituída pelo novo texto. O corte incide sobre despesas recorrentes da máquina pública e reforça a diretriz de enxugamento administrativo.

Além disso, os órgãos estaduais são orientados a evitar despesas com aquisição de novos veículos, mobiliários, equipamentos e outros bens permanentes. A prioridade é utilizar e manter o patrimônio existente, adiando investimentos que não sejam considerados essenciais ou estratégicos.

Outras despesas de custeio também entram no radar do ajuste. O decreto cita expressamente gastos com diárias, passagens, participação em eventos e seminários e pagamento de horas extras, entre outros.

A orientação é de redução, reforçando um movimento de contenção já adotado em exercícios anteriores. A análise das despesas deverá considerar a essencialidade e o impacto dos gastos, além de critérios técnicos que possam justificar exceções pontuais.

Ainda assim, o texto deixa claro que qualquer exceção às regras dependerá de autorização prévia das Secretarias de Governo e Gestão Estratégica e de Fazenda, mediante solicitação formal e devidamente justificada pelo dirigente máximo do órgão interessado.

Outro ponto relevante é a previsão de revisões periódicas da programação orçamentária ao longo deste ano. As duas secretarias ficam responsáveis por acompanhar a execução das despesas e, se necessário, adotar novas medidas de racionalização, controle e contingenciamento.

A responsabilidade pela execução das medidas recai diretamente sobre os titulares dos órgãos e entidades.

O decreto determina que os gestores adotem as providências necessárias para cumprir as regras, especialmente aquelas relacionadas à redução de custeio, assumindo a responsabilidade pela adequação das despesas sob sua gestão.

CONTINUIDADE

Ao revogar o decreto anterior, de agosto de 2025, e estabelecer novas regras válidas até o fim deste ano, o governo sinaliza a continuidade de uma política fiscal conservadora, um dos pilares da atual gestão.

A estratégia busca conciliar ajuste fiscal com a preservação de investimentos considerados essenciais para o desenvolvimento econômico e social de Mato Grosso do Sul.

O decreto reforça esse discurso ao destacar que as medidas devem resguardar a continuidade dos serviços públicos essenciais e o cumprimento das obrigações legais e contratuais do Estado, ao mesmo tempo em que priorizam os gastos com investimento e a eficiência na execução orçamentária e financeira.

“A expectativa é manter, em 2026, um elevado patamar de investimentos públicos, especialmente em infraestrutura, desenvolvimento econômico e áreas sociais, demonstrando que responsabilidade fiscal e desenvolvimento caminham juntos quando há gestão técnica e compromisso com o futuro”, finaliza o governo do Estado, em nota.

Assine o Correio do Estado

LOTERIAS

Resultado da Dupla-Sena de ontem, concurso 2926, quarta-feira (18/02): veja o rateio

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

19/02/2026 08h28

Compartilhar
Confira o rateio da Dupla-Sena

Confira o rateio da Dupla-Sena Foto: Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2926 da Dupla Sena na noite desta quarta-feira, 18 de fevereiro de 2025, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 2 milhões.

Premiação - 1º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 8 apostas ganhadoras, (R$ 7.669,79)
  • 4 acertos - 635 apostas ganhadoras, (R$ 110,43)
  • 3 acertos - 11.564 apostas ganhadoras, (R$ 3,03)

Premiação - 2º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 13 apostas ganhadoras, (R$ 4.247,88)
  • 4 acertos - 631 apostas ganhadoras, (R$ 111,13)
  • 3 acertos - 11.632 apostas ganhadoras, (R$ 3,01)

Confira o resultado da Dupla-Sena de ontem!

Os números da Dupla Sena 2926 são:

Primeiro sorteio

  • 23 - 25 - 20 - 30 - 02 - 11

Segundo sorteio

  • 24 - 22 - 48 - 18 - 03 - 30

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Dupla Sena 2927

Como a Dupla Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 20 de fevereiro, a partir das 20 horas, pelo concurso 2927. O valor da premiação está estimado em R$ 2,2 milhões.

Para participar dos sorteios da Dupla Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Como jogar na Dupla-Sena

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais: às segundas, quartas e sextas, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer.

Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com seis dezenas e preço de R$ 2,50, a probabilidade de acertar 6 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 15.890.700 segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 3.174, ainda segundo a Caixa.

Assine o Correio do Estado

LOTERIAS

Resultado da Quina de ontem, concurso 6955, quarta-feira (18/02): veja o rateio

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

19/02/2026 08h26

Compartilhar
Confira o rateio da Quina

Confira o rateio da Quina Foto: Arquivo

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 6955 da Quina na noite desta quarta-feira, 18 de fevereiro de 2025, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 7,2 milhões.

Premiação

  • 5 acertos - Não houve ganhadores
  • 4 acertos - 76 apostas ganhadoras, (R$ 6.273,27)
  • 3 acertos - 5.261 apostas ganhadoras, (R$ 86,30)
  • 2 acertos - 116.241 apostas ganhadoras, (R$ 3,90)

Confira o resultado da Quina de ontem!

Os números da Quina 6955 são:

  • 23 - 08 - 06 - 18 - 74

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 6965

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quinta-feira, 19 de fevereiro, a partir das 20 horas, pelo concurso 6965. O valor da premiação está estimado em R$ 8,7 milhões.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Quina de hoje, concurso 6955, quarta-feira (18/02)
LOTERIA

/ 16 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6955, quarta-feira (18/02)

2

Resultado da Lotofácil, concurso 3615, de quarta-feira (18/02)
LOTERIA

/ 16 horas

Resultado da Lotofácil, concurso 3615, de quarta-feira (18/02)

3

Novo balneário de Ribas do Rio Pardo vira alvo de inquérito do MP
impasse

/ 2 dias

Novo balneário de Ribas do Rio Pardo vira alvo de inquérito do MP

4

Cervo da Índia pode virar praga no Pantanal e ameaçar outras espécies
meio ambiente

/ 2 dias

Cervo da Índia pode virar praga no Pantanal e ameaçar outras espécies

5

Resultado da Dupla-Sena de hoje, concurso 2926, quarta-feira (18/02)
LOTERIA

/ 16 horas

Resultado da Dupla-Sena de hoje, concurso 2926, quarta-feira (18/02)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Transporte de gado entre fazendas do mesmo dono
Provenzano

/ 12 horas

Transporte de gado entre fazendas do mesmo dono
É possível saber com quantos anos vou me aposentar?
Juliane Penteado

/ 6 dias

É possível saber com quantos anos vou me aposentar?
Você paga 27,5% de IR?
Provenzano

/ 1 semana

Você paga 27,5% de IR?

É POSSÍVEL PAGAR O QUE FALTA PARA SE APOSENTAR?
Exclusivo para Assinantes

/ 06/02/2026

É POSSÍVEL PAGAR O QUE FALTA PARA SE APOSENTAR?