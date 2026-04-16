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Governo Federal paga R$ 124,1 milhões em Bolsa Família a beneficiários de MS; veja o calendário

O benefício é pago a mais de 179 mil famílias em todos os municípios do Estado

Karina Varjão

Karina Varjão

16/04/2026 - 14h45
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O Governo Federal inicia nesta quinta-feira (16) o pagamento de R$ 124,1 milhões a 179,1 mil famílias de Mato Grosso do Sul beneficiárias do Bolsa Família. 

Famílias de todos os 79 municípios do Estado são contempladas com o benefício que garante o pagamento de um valor médio de R$ 695,05. 

O calendário de pagamento tem início nesta quinta e vai até o dia 30 de abril, segundo o final do Número de Identificação Social – NIS. 

Veja o calendário:

Fonte: Governo do Brasil

Além disso, o programa também garante benefícios adicionais desde sua retomada em 2023, como o Benefício Primeira Infância em Mato Grosso do Sul, que atende 106,4 mil crianças de zero a seis anos. 

Com isso, cada integrante de famílias nessa faixa etária recebem um adicional de R$ 150, o que significa um investimento de R$ 14,7 milhões a mais no Estado. 

Para crianças e adolescentes de sete a 18 anos, o Bolsa Família assegura um valor adicional de R$ 50, repassados a 162,8 mil indivíduos dessa idade, além de 7,3 mil gestantes e 3,7 mil mulheres que amamentam no Estado. Para estes pagamentos, o repasse ao Estado supera os R$ 7,8 milhões. 

O benefício também é estendido a outros grupos prioritários, sendo 2,3 mil famílias com pessoas em situação de rua, 22,3 mil com pessoas indígenas, 540 com quilombolas, 31 com crianças em situação de trabalho infantil, 542 com pessoas resgatadas de trabalho análogo ao escravo e 1,8 mil com catadores de material reciclável. 

Entre os municípios, a capital Campo Grande é onde estão a maior parte dos beneficiários do Estado no mês de abril, com 45.181 mil famílias atendidas. Na sequência, estão as cidades de Dourados (12.479), Corumbá (8.858), Ponta Porã (8.347) e Três Lagoas (6.847). 

O valor médio do benefício pago no Estado supera o valor médio nacional e da região Centro-Oeste. Paranhos é o município sul-mato-grossense com maior valor médio do repasse, de R$ 804,58 neste mês. Em seguida, aparecem Ladário (R$ 747,27), Corumbá (R$ 735,73), Miranda (R$ 727,90) e Jardim (R$ 725,86). 

Nacional

Em todo o País, no mês de abril, o número de famílias atendidas pelo Bolsa Família aumentou de 18,73 milhões para 18,9 milhões distribuídas nos 5.570 municípios brasileiros. 

O valor médio pago aos beneficiários é de R$ 678,22, vindos de um investimento de R$ 12,79 bilhões no Governo Federal neste mês. 

Famílias que vivem em cidades em estado de emergência ou calamidade pública reconhecidas pelo Governo do Brasil recebem o benefício no primeiro dia do calendário. Essas ações estão previstas no programa de transferência de renda para situações como secas, enchentes, inundações e eventos climáticos extremos. Ao todo, 173 municípios recebem o benefício. 

Como costuma ocorrer, 84% dos beneficiários são mulheres responsáveis pelas famílias, um total de 15,8 milhões. Também predominam pessoas de cor preta/parda, somando 36 milhões. 

Roraima é o estado com maior valor médio de repasse aos beneficiários em abril: R$ 741,02. Amazonas (R$ 728,74), Acre (R$ 724,50), Amapá (R$ 721,32) e Pará (R$ 700,30) completam a lista das cinco maiores médias.

 

LOTERIAS

Resultado da Super Sete de ontem, concurso 835, quarta-feira (15/04): veja o rateio

A Super Sete tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

16/04/2026 08h19

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Confira o rateio da Super Sete

Confira o rateio da Super Sete Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 835 da Super Sete na noite desta quarta-feira, 15 de abril de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 6 milhões.

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 7 apostas ganhadoras, (R$ 7.087,42)
  • 5 acertos - 101 apostas ganhadoras, (R$ 701,72)
  • 4 acertos - 1.333 apostas ganhadoras, (R$ 53,16)
  • 3 acertos - 11.171 apostas ganhadoras, (R$ 6,00)

Confira o resultado da Super Sete de ontem!

Os números da Super Sete 835 são:

Verifique sua aposta e veja se você foi um dos sortudos deste concurso.

  • Coluna 1:
  • Coluna 2: 4
  • Coluna 3: 5
  • Coluna 4: 1
  • Coluna 5: 9
  • Coluna 6: 5
  • Coluna 7: 3

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Super Sete 836

Como a Super Sete tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na segunda-feira, 17 de abril, a partir das 20 horas, pelo concurso 831. O valor da premiação está estimado em R$ 6,1 milhões.

Para participar dos sorteios da Super Sete é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

Como jogar na Super Sete

Os sorteios da Super Sete são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O Super Sete é a loteria de prognósticos numéricos cujo volante contém 7 colunas com 10 números (de 0 a 9) em cada uma, de forma que o apostador deverá escolher um número por coluna.

Caso opte por fazer apostas múltiplas, poderá escolher até mais 14 números (totalizando 21 números no máximo), sendo no mínimo 1 e no máximo 2 números por coluna com 8 a 14 números marcados e no mínimo 2 e no máximo 3 números por coluna com 15 a 21 números marcados.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6,  9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

O valor da aposta é R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas sete dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 158.730, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 21 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 280, ainda segundo a Caixa.

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LOTERIAS

Resultado da Dupla-Sena de ontem, concurso 2945, quarta-feira (15/04): veja o rateio

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

16/04/2026 08h16

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Confira o rateio da Dupla-Sena

Confira o rateio da Dupla-Sena Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2945 da Dupla Sena na noite desta quarta-feira, 15 de abril de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 800 mil.

Premiação - 1º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 4 apostas ganhadoras, (R$ 10.049,30)
  • 4 acertos - 351 apostas ganhadoras, (R$ 130,88)
  • 3 acertos - 7.516 apostas ganhadoras, (R$ 3,05)

Premiação - 2º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 2 apostas ganhadoras, (R$ 18.088,75)
  • 4 acertos - 367 apostas ganhadoras, (R$ 125,17)
  • 3 acertos - 6.834 apostas ganhadoras, (R$ 3,36)

Confira o resultado da Dupla-Sena de ontem!

Os números da Dupla Sena 2945 são:

Primeiro sorteio

  • 17 - 08 - 06 - 09 - 42 - 46 

Segundo sorteio

  • 27 - 40 - 07 - 42 - 08 - 50 

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Dupla Sena 2946

Como a Dupla Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 17 de abril, a partir das 20 horas, pelo concurso 2946. O valor da premiação está estimado em R$ 1 milhão.

Para participar dos sorteios da Dupla Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Como jogar na Dupla-Sena

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais: às segundas, quartas e sextas, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer.

Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com seis dezenas e preço de R$ 2,50, a probabilidade de acertar 6 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 15.890.700 segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 3.174, ainda segundo a Caixa.

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