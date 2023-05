Governo prevê R$ 10,5 mi em desoneração dos 7 mil veículos movidos a GNV que terão IPVA zero

ECONOMIA

Capital aparece em 2º lugar no ranking de novos contratados e obras de infraestrutura aparecem como atividade que mais contribuiu com o setor

Ribas do Rio Pardo se destaca entre os municípios onde atividades industriais tiveram saldo positivo de contratação, entre janeiro a março de 2023, com a Indústria respondendo por 40% do total de vagas abertas em Mato Grosso do Sul neste período.

Como indica o Radar Industrial, da Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul (FIEMS), nesses primeiros três meses o Estado teve um acumulado de 5.800 vagas, sendo: 21.468 desligamentos e outros 27.268 novos contratados entre janeiro e março.

Neste último mês (março), o balanço indicado pela Federação aponta para:

9.628 | contratações e

contratações e 8.169 | demissões

Destaque no tratamento da celulose; etanol de milho e soja, a qualificação de mão-de-obra é um problema no Estado há tempos e, ainda neste mês de maio, o Governo do Mato Grosso do Sul já aponta para um no plano estadual de qualificação profissional.

Com regulamentação assinada na última terça-feira (02), o MS Qualifica busca estruturar essa mão de obra para os empreendimentos que miram Mato Grosso do Sul e devem entrar em funcionamento pelos próximos anos.

Já no próximo ano a Suzano prevê a inauguração do projeto Cerrado, em Ribas, e a Arauco pretende iniciar ações para fábrica em Inocência, movimentações essas que tem potencial para atrair quase R$ 50 bilhões da iniciativa privada do setor de celulose.

Entre as atividades que mais abriram vagas no último mês, destacam-se:

Atividades/março Nº de vagas Fabricação de álcool +485 Obras de infraestrutura +401 Instalações e serviços especializados para construção +364 Abate de bovinos +177 Apoio à extração de minério de ferro +81 Fabricação de brinquedos e jogos recreativos +70 Coleta de resíduos +57

Abaixo, os desempenhos relativos ao primeiro trimestre de 2023:

Atividades/trimestre Nº de vagas Obras de infraestrutura +2.344 Instalações e serviços especializados para construção +1.120 Fabricação de álcool +569 Abate de bovinos +536 Construção de edifícios +477 Apoio à extração de minério de ferro +296 Fabricação de açúcar +141 Coleta de resíduos +87 Curtimento e outras preparações de couro +85 Fabricação de óleos vegetais +72 Usinagem, tornearia e solda +62 Fabricação de brinquedos e jogos recreativos +56

Ezequiel Rezende, coordenador da Unidade de Economia, Estudos e Pesquisas da Fiems, destaca que Mato Grosso do Sul encerrou março de 2023 com o total de 148.153 trabalhadores empregados.

Entre os municípios, após Ribas e Campo Grande, entre as unidades que se destacaram com saldo positivo de contratações no trimestre aparecem:

(+347)| Corumbá

Corumbá (+288)| Aparecida do Taboado

Aparecida do Taboado (+276)| Três Lagoas

Três Lagoas (+241)| Paranaíba

Paranaíba (+198)| Rio Brilhante

Rio Brilhante (+165)| Nova Andradina e

Nova Andradina e (+123)| Deodápolis

Já na parte debaixo da tabela, aparecem 26 municípios com saldo negativo, sendo 578 vagas fechadas no período, com destaque para Bataguassu (-118) e Dourados (-110), sendo influenciados pelo abate de suínos (-124) e de aves (-63).

Como frisa Ezequiel, o total de 148.153 trabalhadores empregados em março deste ano indica, até o momento, um aumento de 4,07% em relação ao fechamento do ano anterior (142.353 funcionários).

"Por fim, a atividade industrial responde por 24,2% de todo o emprego com carteira assinada (CLT) existente em Mato Grosso do Sul, ficando atrás do segmento de Serviços, que emprega 233.133 trabalhadores, com participação equivalente a 38,1%", finaliza.

