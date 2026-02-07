Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA

Governo quer oferecer Malha Oeste para investidores chineses

Projeto ferroviário será apresentado em evento fechado e deve chegar à B3 até novembro deste ano

Súzan Benites e Karina Varjão, de Inocência

Súzan Benites e Karina Varjão, de Inocência

07/02/2026 - 08h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O projeto de concessão da ferrovia Malha Oeste entrou em uma fase decisiva e passou a ser oficialmente apresentado ao mercado. Com investimentos estimados em quase R$ 35 bilhões, o corredor ferroviário que liga Corumbá (MS) à Mairinque (SP), começa a ser ofertado a investidores nacionais e internacionais por meio de um roadshow fechado, organizado pelo governo federal.

O Correio do Estado havia adiantado, na semana passada, que o cronograma do leilão da ferrovia seria apresentado na sexta-feira em evento de lançamento do ramal ferroviário da empresa Arauco Celulose, em Inocência.

A informação foi confirmada pelo secretário estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Jaime Verruck, em entrevista ao Correio do Estado, durante o evento.

Segundo ele, o Ministério dos Transportes e a Secretaria Nacional concluíram o projeto técnico e iniciam, já na semana que vem, a apresentação estruturada do ativo ao setor privado.

“O ministro Renan [Calheiros Filho] disse, junto ao secretário nacional de ferrovia, que eles estão com o projeto pronto. Dias 9 e 10, agora, na próxima semana, eles vão fazer o primeiro roadshow para apresentar [o projeto] para investidores, isso é uma novidade boa. Não é um evento aberto, só vão chamar investidores, possivelmente chineses e brasileiros”, afirma o secretário.

A estratégia marca uma mudança relevante na condução do projeto. Em vez de um lançamento direto ao mercado, o governo optou por testar o apetite dos investidores antes do leilão, ajustando o desenho da concessão conforme o interesse demonstrado.

Além do roadshow nacional, Campo Grande também receberá uma apresentação oficial do projeto no dia 5 de março. O encontro reunirá representantes do governo federal, estadual e potenciais interessados, reforçando o protagonismo de Mato Grosso do Sul na articulação da ferrovia.

Segundo Verruck, o cronograma segue avançando e a expectativa do governo é levar o projeto à B3 ainda neste ano. “No dia 5 de março, nós vamos fazer uma reunião em Campo Grande para eles apresentarem o projeto também. E o ministro falou para o governador aqui, agora, que vai para a B3 aí desse ano, a expectativa é em novembro”.

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, disse durante o lançamento da pedra fundamental para construção de um ramal ferroviário de 47 quilômetros em Inocência.

Nesta sexta-feira, em Inocência, a Arauco lançou a construção dos 47 km de malha ferroviáriaNesta sexta-feira, em Inocência, a Arauco lançou a construção dos 47 km de malha ferroviária  - Foto: Mairinco de Pauda/Semadesc

“Em novembro deste ano, tudo dando certo, nós estaremos na B3, em São Paulo, festejando o sucesso do leilão da Malha Oeste, que vai revitalizar a ferrovia entre Três Lagoas e Campo Grande”, afirmou a ministra durante seu pronunciamento no palanque montado no canteiro de obras da fábrica de celulose de US$ 4,6 bilhões da Arauco.

BLOCOS

Um dos principais diferenciais do projeto da Malha Oeste é o formato de concessão. Conforme já antecipado pelo Correio do Estado, o leilão não será feito como um único pacote. A ferrovia será ofertada em blocos independentes, permitindo que investidores escolham trechos específicos, de acordo com sua estratégia e capacidade financeira.

O projeto completo contempla o trecho entre Corumbá e Mairinque, mas está dividido em três grandes blocos. Dessa forma, uma empresa poderá, por exemplo, optar por investir apenas no trecho entre Campo Grande e Ribas do Rio Pardo, sem a obrigação de assumir toda a malha.

“Não é uma divisão por fases, é um modelo em blocos. O setor privado pode falar: eu só quero fazer em Campo Grande até Ribas [do Rio Pardo]. E aí eles vão testar, e estão muito otimistas. O total de investimento é de quase R$ 35 bilhões, o projeto total, de Corumbá até Mairique”, disse Verruck.

A avaliação do governo é que o fatiamento reduz riscos, amplia a concorrência e torna o projeto mais atrativo, especialmente em um cenário de elevados custos de capital e seletividade dos investidores em grandes obras de infraestrutura.

A retomada da Malha Oeste é considerada estratégica para Mato Grosso do Sul e para o País. A ferrovia tem papel central na integração logística do Centro-Oeste, no escoamento da produção agroindustrial e mineral e na conexão com corredores de exportação.

Atualmente, grande parte da produção estadual depende do transporte rodoviário, o que eleva custos e reduz competitividade. A reativação e modernização da ferrovia é vista como um passo essencial para reduzir gargalos logísticos, atrair novos investimentos industriais e fortalecer a inserção do Estado nas cadeias globais.

De acordo com o governador Eduardo Riedel, o leilão vai fazer a concessão de toda a ferrovia, de Três Lagoas a Corumbá, e de Campo Grande e Ponta Porã. “Porém, num momento inicial, somente os cerca de 350 quilômetros, entre Campo Grande e Três Lagoas, serão revitalizados”.

Ainda segundo Riedel, já existem empresas interessadas em fazer a revitalização deste primeiro trecho. Num segundo momento, os outros dois trechos também devem ser revitalizados. No futuro, acredita ele, boa parte dos minérios extraídos em Corumbá – hoje em torno de 12 milhões de toneladas por ano – poderão ser escoados pela ferrovia.

OTIMISMO

Apesar da complexidade e do elevado volume de recursos envolvidos, o governo avalia o momento como favorável. O avanço do projeto técnico, a definição do modelo de concessão e o início do diálogo direto com investidores são vistos como sinais de maturidade da proposta.

Se confirmado o cronograma, a Malha Oeste poderá finalmente sair do papel após décadas de degradação e entraves jurídicos e operacionais, inaugurando uma nova etapa para a infraestrutura ferroviária do Estado e consolidando Mato Grosso do Sul como eixo logístico do Centro-Oeste.

“Nunca um empreendedor fez uma ferrovia na história moderna do Brasil por esse modelo de autorização”, disse o ministro dos Transportes, Renan Filho. Após comemorar os investimentos na ferrovia da Arauco, ele anunciou a relicitação da Malha Oeste ainda para este ano. A ferrovia Malha Oeste está desativada há anos e atravessa o Estado de Leste a Oeste, desde Três Lagoas a Corumbá.

“Vamos investir outros R$ 850 milhões em Mato Grosso do Sul, para concluir acesso à ponte de Porto Murtinho e reconstruir a rodovia”, acrescentou Renan Filho.

Conforme as previsões iniciais, o vencedor do leilão vai ter de investir R$ 89 bilhões ao longo de 57 anos para garantir o funcionamento da linha férrea, segundo o Ministério dos Transportes. Serão R$ 35 bilhões em investimentos (trilhos, locomotivas, edificações) e mais R$ 53 bilhões na operacionalização (manutenção e veículos).

Para ajudar a financiar os investimentos, a futura concessionária poderá contar com recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), com financiamento de até 80% dos custos totais, conforme previsão do Ministério dos Transportes.

*Saiba

Inaugurada há quase 112 anos, em 1914, a Malha Oeste é considerada estratégica para o escoamento da produção sul-mato-grossense, sobretudo do agronegócio e da indústria, mas enfrenta há décadas problemas por falta de manutenção.

Assine o Correio do Estado

LOTERIAS

Resultado da Quina de ontem, concurso 6947, sexta-feira (06/02): veja o rateio

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

07/02/2026 08h26

Compartilhar
Confira o rateio da Quina

Confira o rateio da Quina Foto: Arquivo

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 6947 da Quina na noite desta sexta-feira, 6 de fevereiro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 10,5 milhões.

Premiação

  • 5 acertos - Não houve ganhadores
  • 4 acertos - 34 apostas ganhadoras, (R$ 16.748,41)
  • 3 acertos - 3.668 apostas ganhadoras, (R$ 147,85)
  • 2 acertos - 99.185 apostas ganhadoras, (R$ 5,46)

Confira o resultado da Quina de ontem!

Os números da Quina 6947 são:

  • 30 - 06 - 60 - 52 - 79

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 6955

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 7 de fevereiro, a partir das 20 horas, pelo concurso 6955. O valor da premiação está estimado em R$ 12 milhões.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

Assine o Correio do Estado

LOTERIAS

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2885, sexta-feira (06/02): veja o rateio

A Lotomania tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

07/02/2026 08h24

Compartilhar
Confira o rateio da Lotomania

Confira o rateio da Lotomania Foto: Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2885 da Lotomania na noite desta sexta-feira, 6 de fevereiro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 500 mil.

Premiação

  • 20 acertos - Não houve acertador
  • 19 acertos - 3 apostas ganhadoras, (R$ 65.540,97)
  • 18 acertos - 52 apostas ganhadoras, (R$ 2.363,26)
  • 17 acertos - 426 apostas ganhadoras, (R$ 288,47)
  • 16 acertos - 2463 apostas ganhadoras, (R$ 49,89)
  • 15 acertos - 11474 apostas ganhadoras, (R$ 10,71)
  • 0 acertos - Não houve acertador

Confira o resultado da Lotomania de ontem!

Os números da Lotomania 2885 são:

  • 73 - 81 - 82 - 49 - 27 - 76 - 14 - 44 - 00 - 61 - 13 - 69 - 32 - 60 - 10 - 43 - 42 - 55 - 52 - 18 

O sorteio da Lotomania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Lotomania 2886

Como a Lotomania três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na segunda-feira, 9 de fevereiro, a partir das 20 horas, pelo concurso 2886. O valor da premiação está estimado em R$ 1,2 milhão.

Para participar dos sorteios da Lotomania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples. 

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

Como jogar na Lotomania

Os sorteios da Lotomania são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

O preço da aposta é único e custa  R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

A aposta é única, com 50 dezenas, e a probabilidade de acertar 20 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 11.372.635 segundo a Caixa.

Para 0 números, que a Lotomania também premia, a probabilidade é a mesma, de 1 em 11.372.635.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Quina de hoje, concurso 6947, sexta-feira (06/02)
Loterias

/ 13 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6947, sexta-feira (06/02)

2

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2969, quinta-feira (05/02): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2969, quinta-feira (05/02): veja o rateio

3

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3606, quinta-feira (05/02): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3606, quinta-feira (05/02): veja o rateio

4

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3606, quinta-feira (05/02)
loteria

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3606, quinta-feira (05/02)

5

Resultado da Quina de ontem, concurso 6946, quinta-feira (05/02): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 6946, quinta-feira (05/02): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
É POSSÍVEL PAGAR O QUE FALTA PARA SE APOSENTAR?
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

É POSSÍVEL PAGAR O QUE FALTA PARA SE APOSENTAR?
Juliane Penteado: O que muda para os servidores públicos com a Lei do Descongela?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 30/01/2026

Juliane Penteado: O que muda para os servidores públicos com a Lei do Descongela?
Cobrança judicial e Execução
Exclusivo para Assinantes

/ 29/01/2026

Cobrança judicial e Execução
Juliane Penteado: Guia rápido da aposentadoria integral no RPPS por doença ocupacional
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 23/01/2026

Juliane Penteado: Guia rápido da aposentadoria integral no RPPS por doença ocupacional