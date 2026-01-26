Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Logística

Leilão da Malha Oeste deve ocorrer em lotes e cronograma será anunciado em fevereiro

Riedel afirma que a expectativa é de anunciar a definição do calendário durante inauguração do novo trecho ferroviário em Inocência

Suzan Benites e eduardo miranda

Suzan Benites e eduardo miranda

26/01/2026 - 09h00
A concessão da ferrovia Malha Oeste, um dos principais gargalos históricos da infraestrutura logística de Mato Grosso do Sul, deve avançar para uma fase decisiva nos próximos meses. O projeto, que prevê o leilão do ativo ferroviário em lotes e exige investimentos bilionários para recuperação e modernização da malha, pode ter o cronograma oficialmente anunciado já no próximo mês, segundo afirmou o governador Eduardo Riedel (PP) em entrevista ao Correio do Estado.

De acordo com Riedel, a expectativa do governo estadual é de que o anúncio do cronograma do leilão ocorra no dia 5 de fevereiro, durante a inauguração da linha férrea que conecta a planta industrial da Arauco ao município de Inocência. O trecho, com extensão de 47 quilômetros, integra a nova estrutura logística vinculada à expansão do setor de celulose no Estado.

“Estamos com essa expectativa do leilão ferroviário da Malha Oeste, importantíssimo para o estado de Mato Grosso do Sul. A gente vai ter agora, no dia 5 [de fevereiro], com a inauguração da linha [férrea] da Arauco até Inocência, esses 47 quilômetros e a gente deve ter o anúncio desse cronograma. Estamos trabalhando com o governo federal para isso e é uma transformação também para o Estado extremamente positiva”, disse o governador.

Conforme já noticiado pelo Correio do Estado, o projeto de concessão da Malha Oeste vem sendo estruturado com base em um modelo que prevê a divisão da ferrovia em lotes. A estratégia tem como objetivo tornar o leilão mais atrativo ao mercado, facilitar a entrada de investidores e viabilizar a execução de um plano de investimentos de grande porte, necessário para recuperar um ativo que opera há anos em condições precárias.

O leilão da ferrovia Malha Oeste, que liga Corumbá a Mairinque (SP), está programado para julho deste ano, com edital previsto para abril, dentro da primeira Política Nacional de Outorgas Ferroviárias lançada pelo governo federal. O vencedor do leilão vai ter de investir R$ 89,2 bilhões ao longo de 57 anos para garantir o funcionamento de 1.593 km de linha férrea, segundo o Ministério dos Transportes.
Serão R$ 35,7 bilhões em investimentos (trilhos, locomotivas, edificações) e mais R$ 53,5 bilhões na operacionalização (manutenção e veículos).

O certame foi confirmado para julho deste ano pelo ministro dos Transportes, Renan Filho, em novembro de 2025.

“É uma política nacional inédita, com alinhamento dos projetos a práticas de estruturação mais modernas, à modelagem econômica e financeira também, uma política alinhada à definição de regras contratuais que nós trouxemos do ambiente rodoviário para ferrovias. Isso foi uma decisão de país, e isso vai ser transformador”, destacou Renan Filho na ocasião.

Para ajudar a financiar os investimentos, a futura concessionária poderá contar com recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), com financiamento de até 80% dos custos totais. 

ESTRATÉGICA

A Malha Oeste é considerada estratégica para o escoamento da produção sul-mato-grossense, sobretudo do agronegócio e da indústria, mas enfrenta há décadas problemas como falta de manutenção, baixa capacidade operacional e trechos inoperantes. A expectativa do governo estadual é de que a nova concessão permita a modernização da ferrovia e sua reintegração aos principais corredores logísticos do País.

Outro ponto central para o avanço do projeto, conforme já mostrou o Correio do Estado, é o licenciamento ambiental. Em matéria publicada em dezembro do ano passado, a reportagem informou que o governo federal assumiu o compromisso de garantir a licença ambiental necessária para permitir a exploração da ferrovia, o que representa um passo fundamental para destravar o processo de concessão. A ausência dessa licença era apontada como um dos principais entraves para a realização do leilão.

A atuação conjunta do governo estadual e da União tem sido destacada por Riedel como essencial para viabilizar o projeto. Segundo o governador, a retomada da Malha Oeste não é uma iniciativa isolada, mas parte de um conjunto mais amplo de concessões e investimentos em infraestrutura que vêm sendo conduzidos em Mato Grosso do Sul.

Nesse contexto, Riedel citou outros projetos considerados estruturantes, como a Rota da Celulose e a concessão da BR-163, agora sob gestão da nova CCR, rebatizada de Motiva. Para o governador, essas iniciativas representam uma mudança significativa no modelo de desenvolvimento do Estado, com maior participação da iniciativa privada na execução e na operação de grandes obras de infraestrutura.

“Assim como está sendo a Rota da Celulose, a BR-163, com a nova CCR [Motiva], e outras concessões que nós estamos fazendo”, afirmou Riedel, ao destacar os impactos positivos dessas concessões para a economia estadual.

O Ministério dos Transportes afirmou que a Malha Oeste “é uma das principais ferrovias do Brasil, somando atualmente 1.973 quilômetros de extensão e constituindo parte significativa da rota bioceânica entre Santos e Antofagasta [Chile]”, porém, enfatizou que “o projeto de concessão compreende a linha tronco de 1.593 km entre Corumbá e Mairinque [EF-265], com ligação com a Bolívia e acesso aos portos fluviais de MS, fortalecendo sua relevância logística nacional e internacional”.

DETERIORAÇÃO

A Malha Oeste atravessa Mato Grosso do Sul e conecta o Estado a regiões estratégicas do País, mas perdeu relevância ao longo dos anos em razão da deterioração da infraestrutura e da redução do volume transportado. A expectativa do governo estadual é de que, com o novo modelo de concessão, a ferrovia volte a desempenhar um papel central na logística estadual, contribuindo para a redução dos custos de transporte e para o aumento da competitividade da produção local.

A retomada do modal ferroviário ganha ainda mais importância em um cenário de expansão da indústria de base florestal em Mato Grosso do Sul. O anúncio do cronograma do leilão da Malha Oeste é aguardado com expectativa pelo setor produtivo, por investidores e por lideranças políticas e empresariais. Para o governo, a concessão é vista como uma peça-chave dentro de uma estratégia mais ampla de desenvolvimento econômico.

O trecho ferroviário já foi um dos mais importantes corredores de transporte de cargas do País e pilar da logística sul-mato-grossense. Nas últimas décadas, porém, a situação se deteriorou progressivamente.
Reportagens do Correio do Estado mostraram que, após a concessão à Rumo, a ferrovia passou por sucessivas reduções de operação, substituição por caminhões e abandono de trechos essenciais.

Em 2016, a empresa pediu a devolução antecipada da Malha Oeste à União, apontando inviabilidade do negócio. Desde então, os governos federal e estadual iniciaram um longo processo para relicitar o ativo.

loteria

Mais um sul-mato-grossense bate na trave e fatura a quina da Mega-Sena

Aposta feita em Camapuã levou o prêmio de R$ 22,8 mil; Próximo concurso da Mega-Sena vai pagar R$ 92 milhões

25/01/2026 17h35

Apostador de Camapuã levou mais de R$ 22 mil com a quina da Mega-Sena

Apostador de Camapuã levou mais de R$ 22 mil com a quina da Mega-Sena Foto: Arquivo

Um apostador de Mato Grosso do Sul acertou cinco dezenas da Mega-Sena e ganhou o prêmio de R$ 22.818,11. Ele ficou a um número de fazer a sena, que não teve acertadores e acumulou em R$ 92 milhões para o próximo sorteio.

A aposta de Mato Grosso do Sul que faturou a quina da Mega-Sena foi feita em Camapuã, presencialmente na Lotérica Trevo de Ouro II.

O sortudo fez um jogo simples, de seis dezenas, no valor de R$ 6.

O sorteio do concurso 2964 foi na noite desse sábado (24). Os números sorteados foram: 03 - 09 - 15 - 17 - 30 - 60.

Em todo o Brasil, foram 121 apostas ganhadoras da quina, enquanto outros 7.163 apostadores fizeram a quadra e vão levar R$ 635,36 cada.

Sortudos de MS

Neste ano, vários sul-mato-grossenses já bateram na trave e ficaram a uma dezena de ganhar o prêmio principal da Mega-Sena.

Só nos três últimos sorteios, no concurso 2961, do dia 17 de janeiro, duas apostas de MS acertaram 5 dos 6 números sorteados na Mega-Sena e, juntos, os ganhadores levaram um prêmio de R$ 89.506,71. Uma das apostas foi feita no município de Aral Moreira e a outra em Terenos.

No concurso seguinte, 2962, em 20 de janeiro, um sortudo de Ribas do Rio Pardo também ficou no quase, levando para casa o prêmio de R$ 30.333,06, referente a quina da loteria.

Já no concurso 2963, sorteado na última quinta-feira (22), um bolão feito em Dourados, com seis cotas, faturou o prêmio de R$ 281.354,88, também com a quina da Mega-Sena. O bolão com nove números foi feito presencialmente em uma lotérica.

Os números da Mega-Sena 2964 são:

  • 30 - 15 - 60 - 17 - 09 - 03

O sorteio foi transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pôde ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Mega-Sena 2965

Como a Mega Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 27 de janeiro, a partir das 20 horas, pelo concurso 2965. O valor da premiação está estimado em R$ 92 milhões.

Para participar dos sorteios da Mega-Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 5,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 6 dentre as 60 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

Como jogar na Mega-Sena

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

Economia

Crédito de carbono pode ser usado como garantia em contratos, defende especialista

Ainda assim, o advogado avalia que não é necessário esperar a regulação do mercado de carbono estar concluída no Brasil para pensar no ativo como garantia

25/01/2026 12h00

Crédito: Luciana Gatti / Divulgação / Agência Brasil

Com o processo de regulamentação do mercado brasileiro de crédito de carbono em andamento e a perspectiva de que o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases de Efeito Estufa (SBCE) esteja plenamente operacional até 2030, surge um atrativo a mais para esses papéis. "Como ativo financeiro, o crédito de carbono tem um valor econômico e pode ser usado como garantia de financiamentos e empréstimos", diz Luiz Roberto de Assis, advogado especializado no setor e sócio do escritório Levy & Salomão Advogados.

Pioneiro nessa proposta, Assis conta que tem registrado um interesse crescente dos investidores pelo mercado de carbono, principalmente depois da aprovação da lei 15.042, que instituiu o SBCE. Nela estão definidos os setores que serão obrigados a fazer compensação de suas emissões, além de estar previsto que seguradoras, entidades de previdência complementar, sociedades de capitalização e resseguradoras comprem um porcentual mínimo de 0,5% sobre suas reservas técnicas e provisões em créditos de carbono.

O advogado chama a atenção para o fato de a lei 15.042 ter criado três ativos identificados como créditos de carbono - a Cota Brasileira de Emissão (CBE), o Certificado de Certificado de Redução ou Remoção Verificada de Emissões (CRVE) e os Créditos de Carbono genéricos/verificados. "O crédito de carbono como ativo já existia antes da lei, mas agora ele tem uma definição legal, ele tem um nascimento, vamos dizer assim. Então, consideramos que, como ativo financeiro legal e com valor, pode ser usado como garantia", defende.

Assis admite que essa é uma possibilidade ainda bastante desconhecida e não utilizada mesmo fora do Brasil, em mercados onde a emissão e uso dos créditos de carbono estão mais maduros. Ainda assim, o advogado avalia que não é necessário esperar a regulação do mercado de carbono estar concluída no Brasil para pensar no ativo como garantia. Ele ressalta que existem no mercado créditos de carbono gerados por projetos de qualidade e com boa certificação, o que os credencia a serem usados como garantia em outros empreendimentos.

Um dificultador, mas não impedimento, segundo Assis, é a volatilidade no preço característica do crédito de carbono.

"O bitcoin no começo também era. É claro que isso vai se refletir no preço e o credor pode exigir um certo desconto por conta da volatilidade, mas não impede o uso do crédito de carbono como garantia desde já e, à medida em que o mercado for se solidificando, sedimentando, a volatilidade deve diminuir", acredita.

Num primeiro momento, Assis não vê muitos credores aceitando o crédito de carbono em garantia e estima que o instrumento deve começar a ser utilizado para projetos relacionados à própria descarbonização da economia. "Hoje ainda tenderemos a ter uma aceitação restrita. Mas é falando dessa possibilidade e começando a usar que a coisa vai se solidificar e ganhar corpo.

Os créditos de carbono são diferentes entre si, mas as ações também são muito diferentes umas das outras. Uma blue chip de uma grande empresa, por exemplo, tem liquidez muito diferente de uma ação de uma empresa de capital fechado, mas ambas podem ser dadas em garantia", compara.

Ele explica que as particularidades de cada ativo dado em garantia são tratadas no contrato e não será diferente ao usar créditos de carbono. "Haverá necessidade de cláusulas específicas adaptadas às características do ativo, como acontece com outros", afirma, acrescentando que uma prioridade será a necessidade de certificação para que o crédito seja aceito como garantia.

Lembra ainda que será necessário lidar com a volatilidade e com o fato de os créditos serem "aposentáveis" - quando é comprado para o cumprimento de uma meta e perde o valor. "Isso não pode acontecer enquanto ele estiver sendo utilizado como garantia ou, se acontecer, tem que haver uma previsão de substituição", explica.

