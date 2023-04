Governo vai subsidiar imóveis de até R$ 170 mil no programa Minha Casa Minha Vida

BENEFÍCIO

Pagamento da parcela bimestral começa hoje (14), para mais de cinco milhões de famílias brasileiras

Entre as regiões com mais beneficiários aparecem: Nordeste, com 2,72 milhões, seguida pelo Sudeste (1,85 milhão) e Norte (546,3 mil) Marcelo Victor/ Correio do Estado

Com calendário de pagamento que começa nesta sexta-feira (14), o Auxílio Gás - pago em parcelas bimestrais -, irá contemplar mais de 419 mil famílias sul-mato-grossenses.

Em todo o País, o benefício de R$ 110 será disponibilizado para 5,69 milhões de famílias brasileiras, custando R$ 626,2 mi aos cofres públicos.

Segundo a Caixa Econômica Federal, o pagamento será conforme o número final do NIS. Confira:

Final do NIS Data de liberação 1 14 de abril 2 17 de abril 3 18 de abril 4 19 de abril 5 20 de abril 6 24 de abril 7 25 de abril 8 26 de abril 9 27 de abril 0 28 de abril

Dados do Ministério da Cidadania indicam, conforme o Cadastro Único, que Mato Grosso do Sul possui 68% das famílias do CadÚnico habilitadas para receber o vale-gás.

Os números indicam que MS tem famílias nas seguintes situações:

Extrema Pobreza: 189.771 (31%)

189.771 (31%) Baixa Renda: 160.280 (26%)

160.280 (26%) Pobreza: 69.083 (11%)

Entre as regiões com mais beneficiários aparecem: Nordeste, com 2,72 milhões, seguida pelo Sudeste (1,85 milhão) e Norte (546,3 mil).

Importante ressaltar que, a renda familiar mensal per capita, para receber o benefício, deve ser menor ou igual a meio salário mínimo (R$ 651), além das famílias que tenham pessoas que morem no mesmo domicílio e recebam o BPC (Benefício de Prestação Continuada).

No mesmo calendário do Bolsa Família, a liberação é feita conforme o último dígito do Número de Identificação Social (NIS), e os beneficiários terão até 120 dias para a retirada do valor.

Pagos em conta digital ou bancária, a consulta pode ser realizada no aplicativo do Bolsa Família ou Caixa Tem (disponível para Iphone e aparelhos android), além do telefone 111, de atendimento da Caixa Econômica Federal.

Saques são liberados nos terminais de autoatendimento ou nas agências da Caixa, além de lotéricas e unidades correspondentes Caixa Aqui.



