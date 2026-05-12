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Mato Grosso do Sul

Hegemonia de 40 anos é quebrada, e Fecomércio-MS terá novo presidente

Empresário do setor de bares e restaurantes, Juliano Wertheimer venceu por 8 votos a 7 e substituirá Edson Araújo no comando da Fecomércio-MS após mais de quatro décadas sem disputa pelo poder na entidade

Eduardo Miranda

Eduardo Miranda

12/05/2026 - 14h57
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O empresário Juliano Wertheimer quebrou a hegemonia de mais de 40 anos na Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Mato Grosso do Sul (Fecomércio-MS) e será o presidente da instituição a partir do próximo dia 16. O mandato dele terá validade até 2030.

“Pela primeira vez em mais de 40 anos da instituição, tivemos disputa, e ter sido eleito me deixa muito feliz por protagonizarmos esta renovação”, disse ao Correio do Estado Juliano Wertheimer, que representa o setor de bares e restaurantes.

A Fecomércio é composta por vários sindicatos, que representam, além de setores de serviços, como o de bares e restaurantes, também a indústria do turismo, da construção civil, o setor imobiliário e o comércio varejista, o maior dos segmentos.

Juliano vai substituir Edson Araújo, atual presidente da Fecomércio-MS, que tentava a reeleição para um quinto mandato.

A diretoria eleita terá a seguinte composição:

  • Presidente: Juliano Wertheimer
  • 1º vice-presidente: Jairo Jorge Duarte de Rezende
  • 2º vice-presidente: Renato Hotta Perez
  • 3º vice-presidente: Antônio Marcos Dalla Valle

A equipe também terá como vice-presidentes Zeony Candido Martins, Jeciara Sales Cabral Bastos e Munir Saad Junior.

Apesar de uma disputa intensa, Juliano adotou um tom conciliador após a vitória por 8 votos a 7 no conselho da instituição. “Agora vamos todos somar esforços para fortalecer ainda mais a federação”, disse Juliano ao Correio do Estado.

A principal bandeira da chapa liderada por Juliano Wertheimer é dar mais protagonismo à Fecomércio, responsável por mais de 60% do estoque de empregos de Mato Grosso do Sul, mas que, nos últimos anos, tem sido ofuscada pelas federações da Indústria (Fiems) e da Agricultura e Pecuária (Famasul).

Outra bandeira do novo presidente da Fecomércio é fortalecer o pilar de apoio ao empresário, abrindo novas portas na capacitação, linhas de crédito, entre outros tipos de suporte. O entendimento é de que o pilar de assistência ao trabalhador, realizado pelo Serviço Social do Comércio (Sesc) e pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), já está muito bem atendido.
 

ECONOMIA

MS bate recorde de trabalhadores ocupados e alcança 7ª maior renda média do país

Estado chegou a 1,46 milhão de pessoas ocupadas em 2025, com massa salarial recorde de R$ 6,75 bilhões

12/05/2026 10h30

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Mercado de trabalho sul-mato-grossense registrou crescimento de 4% no número de pessoas ocupadas em 2025, segundo levantamento do IBGE

Mercado de trabalho sul-mato-grossense registrou crescimento de 4% no número de pessoas ocupadas em 2025, segundo levantamento do IBGE Divulgação

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Mato Grosso do Sul atingiu em 2025 o maior número de pessoas ocupadas da série recente da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua, do IBGE. Ao todo, o Estado contabilizou 1,46 milhão de trabalhadores, crescimento de 4% em relação a 2024, quando havia 1,41 milhão de pessoas empregadas.

Os dados fazem parte do levantamento “Rendimento de Todas as Fontes 2025”, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que também colocou Mato Grosso do Sul entre os estados com maior rendimento médio do país. A renda habitual dos trabalhadores chegou a R$ 3.727, a sétima maior do Brasil.

Outro indicador que chamou atenção foi a massa mensal de rendimentos, que alcançou R$ 6,75 bilhões, o maior valor já registrado no Estado pela pesquisa.

Do total de trabalhadores ocupados em Mato Grosso do Sul, 825 mil eram homens e 638 mil mulheres. Segundo o levantamento, a renda proveniente do trabalho também ganhou maior peso na composição financeira das famílias sul-mato-grossenses.

Em 2025, os rendimentos do trabalho passaram a representar 80,7% da renda domiciliar per capita, acima dos 79,5% registrados no ano anterior. Em contrapartida, aposentadorias, pensões e programas sociais perderam participação relativa.

Para o secretário estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, Artur Falcette, os resultados refletem o atual momento econômico do Estado.

“A PNAD mostra um Estado que cresce com geração de trabalho, renda e oportunidades. Quando a renda do trabalho ganha participação na composição das famílias, isso indica dinamismo econômico, atração de investimentos e fortalecimento das cadeias produtivas”, afirmou.

O secretário destacou ainda que os números ajudam a explicar o desempenho de Mato Grosso do Sul no Ranking de Competitividade dos Estados 2026 – Eleições, elaborado pelo Centro de Liderança Pública (CLP), no qual o Estado aparece com o segundo melhor índice do país na dimensão Capital Humano.

Conforme os dados do ranking, Mato Grosso do Sul saiu de nota 64,45 em 2023 para 67,73 em 2025, indicando crescimento contínuo em indicadores ligados à educação, qualificação e desenvolvimento social.

A pesquisa do IBGE também apontou avanço no nível de escolaridade da população trabalhadora. Entre os ocupados, 488 mil possuem Ensino Médio completo, enquanto 375 mil têm Ensino Superior completo.

A escolaridade segue diretamente ligada à renda. Pessoas com diploma universitário recebem, em média, R$ 6.632 mensais no Estado, mais de três vezes o rendimento médio de quem não possui instrução, estimado em R$ 1.824.

O rendimento domiciliar per capita médio em Mato Grosso do Sul chegou a R$ 2.369, o oitavo maior do país. Já o Índice de Gini, utilizado para medir desigualdade social, permaneceu praticamente estável, passando de 0,454 em 2024 para 0,457 em 2025.

Outro dado destacado pela PNAD foi a redução no percentual de domicílios atendidos pelo Bolsa Família. Depois de atingir 13% em 2024, o índice caiu para 9,5% em 2025, equivalente a cerca de 102 mil residências.

Com isso, Mato Grosso do Sul passou a ter o quinto menor percentual de beneficiários do programa no país, abaixo da média nacional, de 17,2%.

Segundo o secretário-executivo de Qualificação Profissional e Trabalho da Semadesc, Esaú Aguiar, o cenário é impulsionado principalmente pela expansão industrial e pela atração de novos investimentos privados.

“O resultado da PNAD reflete o momento de transformação econômica vivido por Mato Grosso do Sul, marcado pela expansão da agroindústria, novos investimentos privados e fortalecimento da economia verde e da inovação”, afirmou.

De acordo com ele, setores como celulose, bioenergia e proteína animal ampliaram a demanda por mão de obra qualificada, o que levou o governo estadual a reforçar programas de qualificação profissional e interiorização do emprego.

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LOTERIAS

Resultado da Super Sete de ontem, concurso 845, segunda-feira (11/05): veja o rateio

A Super Sete tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

12/05/2026 08h11

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Confira o rateio da Super Sete

Confira o rateio da Super Sete Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 845 da Super Sete na noite desta segunda-feira, 11 de maio de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 300 mil.

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 22 apostas ganhadoras, (R$ 1.199,19)
  • 4 acertos - 376 apostas ganhadoras, (R$ 70,16)
  • 3 acertos - 3.053 apostas ganhadoras, (R$ 6,00)

Confira o resultado da Super Sete de ontem!

Os números da Super Sete 845 são:

Verifique sua aposta e veja se você foi um dos sortudos deste concurso.

  • Coluna 1: 4
  • Coluna 2: 2
  • Coluna 3: 6
  • Coluna 4: 8
  • Coluna 5: 8
  • Coluna 6: 4
  • Coluna 7: 1

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Super Sete 846

Como a Super Sete tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 13 de maio, a partir das 21 horas, pelo concurso 846. O valor da premiação está estimado em R$ 400 mil.

Para participar dos sorteios da Super Sete é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

Como jogar na Super Sete

Os sorteios da Super Sete são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O Super Sete é a loteria de prognósticos numéricos cujo volante contém 7 colunas com 10 números (de 0 a 9) em cada uma, de forma que o apostador deverá escolher um número por coluna.

Caso opte por fazer apostas múltiplas, poderá escolher até mais 14 números (totalizando 21 números no máximo), sendo no mínimo 1 e no máximo 2 números por coluna com 8 a 14 números marcados e no mínimo 2 e no máximo 3 números por coluna com 15 a 21 números marcados.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6,  9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

O valor da aposta é R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas sete dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 158.730, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 21 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 280, ainda segundo a Caixa.

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