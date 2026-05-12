Hegemonia de 40 anos é quebrada, e Fecomércio-MS terá novo presidente

O empresário Juliano Wertheimer quebrou a hegemonia de mais de 40 anos na Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Mato Grosso do Sul (Fecomércio-MS) e será o presidente da instituição a partir do próximo dia 16. O mandato dele terá validade até 2030.
“Pela primeira vez em mais de 40 anos da instituição, tivemos disputa, e ter sido eleito me deixa muito feliz por protagonizarmos esta renovação”, disse ao Correio do Estado Juliano Wertheimer, que representa o setor de bares e restaurantes.
A Fecomércio é composta por vários sindicatos, que representam, além de setores de serviços, como o de bares e restaurantes, também a indústria do turismo, da construção civil, o setor imobiliário e o comércio varejista, o maior dos segmentos.
Juliano vai substituir Edson Araújo, atual presidente da Fecomércio-MS, que tentava a reeleição para um quinto mandato.
A diretoria eleita terá a seguinte composição:
- Presidente: Juliano Wertheimer
- 1º vice-presidente: Jairo Jorge Duarte de Rezende
- 2º vice-presidente: Renato Hotta Perez
- 3º vice-presidente: Antônio Marcos Dalla Valle
A equipe também terá como vice-presidentes Zeony Candido Martins, Jeciara Sales Cabral Bastos e Munir Saad Junior.
Apesar de uma disputa intensa, Juliano adotou um tom conciliador após a vitória por 8 votos a 7 no conselho da instituição. “Agora vamos todos somar esforços para fortalecer ainda mais a federação”, disse Juliano ao Correio do Estado.
A principal bandeira da chapa liderada por Juliano Wertheimer é dar mais protagonismo à Fecomércio, responsável por mais de 60% do estoque de empregos de Mato Grosso do Sul, mas que, nos últimos anos, tem sido ofuscada pelas federações da Indústria (Fiems) e da Agricultura e Pecuária (Famasul).
Outra bandeira do novo presidente da Fecomércio é fortalecer o pilar de apoio ao empresário, abrindo novas portas na capacitação, linhas de crédito, entre outros tipos de suporte. O entendimento é de que o pilar de assistência ao trabalhador, realizado pelo Serviço Social do Comércio (Sesc) e pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), já está muito bem atendido.