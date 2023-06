ICMS da gasolina aumenta, mas maioria dos postos amanhece com preço antigo

Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) se tornou unificado em Mato Grosso do Sul a partir desta quinta-feira (1º). Com isso, o ICMS da gasolina passou de R$ 0,92 para 1,22 por litro.

De acordo com o diretor-executivo do Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis, Lubrificantes e Lojas de Conveniência de Mato Grosso do Sul (Sinpetro-MS), Edson Lazarotto, o preço do combustível, nas bombas, ficará R$ 0,30 mais caro ao consumidor sul-mato-grossense e o preço passará dos R$ 5 por litro.

Mas, não foi o que aconteceu até às 9 horas desta quinta-feira (31). Pesquisa realizada pelo Correio do Estado, em 20 postos de combustíveis de Campo Grande, aponta que, na maioria dos locais, o preço amanheceu o mesmo dos últimos dias, ou seja, não aumentou e nem diminuiu.

Mas, a previsão é que o valor aumente nos próximos dias, ou até mesmo nas próximas horas.

“Como é ICMS, e não aumento do produto, acredito que os valores vigorem instantaneamente em 1º de junho. As distribuidoras não têm como não repassar impostos, pois elas recolhem na fonte”, disse Lazarotto.

Dos 20 postos percorridos pela reportagem, 6 aumentaram o preço da gasolina, 2 reduziram o valor da gasolina e 2 diminuíram o preço do diesel.

Em Campo Grande, o valor litro da gasolina varia de R$ 4,75 a R$ 5,19 e o diesel de R$ 4,99 a R$ 5,49.

Mato Grosso do Sul é o estado do País com maior aumento no preço do combustível.

Veja os valores de cada posto de combustível e o respectivo endereço:

POSTO ENDREÇO GASOLINA - 30 de maio DIESEL - 30 de maio GASOLINA - 1º DE JUNHO DIESEL - 1º DE JUNHO Posto Kátia Locatelli Calógeras x Costa e Silva (próximo ao cemitério) R$ 4,77 R$ 4,99 R$ 4,87 R$ 4,99 Posto Sem Limite Costa e Silva R$ 4,77 R$ 4,99 R$ 4,77 R$ 4,99 Posto Morenão Costa e Silva R$ 4,87 R$ 5,19 R$ 4,87 R$ 5,19 Posto Vitória Costa e Silva R$ 4,77 R$ 4,99 R$ 4,77 R$ 4,99 Posto Modelo Costa e Silva R$ 4,79 R$ 5,09 R$ 4,79 R$ 4,99 Posto Rui Barbosa Rui Barbosa x Hélio de Castro Maia R$ 4,89 R$ 5,00 R$ 4,89 R$ 5,00 Auto Posto APN - Posto Nossa Senhora Aparecida Rui Barbosa x João Pedro de Souza R$ 4,99 R$ 5,09 R$ 4,99 R$ 5,09 Posto Alloy 14 de Julho x Fernando Correa da Costa R$ 4,75 R$ 4,99 R$ 4,79 R$ 4,99 Posto Acácia 26 de agosto x Rui Barbosa R$ 4,75 - R$ 4,75 - Posto Shell Afonso Pena x Arthur Jorge R$ 4,79 R$ 5,19 R$ 4,79 R$ 5,19 Posto Tereré Afonso Pena próximo ao shopping R$ 4,99 R$ 5,29 R$ 4,99 R$ 5,29 Posto Taurus Altos da avenida Afonso Pena R$ 4,85 R$ 5,29 R$ 4,95 R$ 5,29 Posto Atem Mato Grosso x Canandrina R$ 5,10 R$ 5,28 R$ 4,85 R$ 5,28 Posto Katia Locatelli Mato Grosso R$ 4,79 R$ 5,25 R$ 5,19 R$ 5,25 Posto Katia Locatelli Ipiranga Mato Grosso R$ 4,79 R$ 5,19 R$ 5,19 R$ 5,19 Posto Jaqueline Locatelli Mato Grosso R$ 4,79 R$ 5,23 R$ 5,19 R$ 5,23 Posto Tork Oill Mato Grosso R$ 4,99 R$ 5,49 R$ 4,97 R$ 5,49 Posto 2017 Calógeras x Maracaju R$ 4,75 R$ 5,09 4,75 R$ 5,09 Posto Taurus 26 de agosto x Calógeras R$ 4,95 R$ 5,39 R$ 4,95 R$ 5,39 Posto Ipiranga 26 de agosto x Calógeras R$ 4,79 R$ 5,19 R$ 4,79 R$ 5,09

* A pesquisa foi realizada das 8h às 9h30min de 1º de junho de 2023, em 20 postos de combustíveis espalhados por diversos bairros de Campo Grande.