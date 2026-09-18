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Impacto do aumento do Bolsa Família é de R$ 240 milhões

Reajuste de 15,04% no Bolsa Família elevará em R$ 20 milhões mensais os repasses a MS, garantindo acréscimo médio de R$ 104 por família; impacto nacional chega a R$ 22 bilhões no orçamento da União

Eduardo Miranda

Eduardo Miranda

18/09/2026 - 07h45
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A aplicação do reajuste de 15,04% no Programa Bolsa Família vai resultar em um incremento de 
R$ 19.999.728,77 por mês no volume de recursos repassados a Mato Grosso do Sul, tomando como referência a folha de pagamento do mês de agosto deste ano do programa social. 

Com a atualização dos valores, a despesa mensal com o programa social no Estado passará dos R$ 132.976.920,00 registrados em agosto para R$ 152.976.648,77. No orçamento das famílias beneficiárias sul-mato-grossenses, a correção significará um ganho médio mensal de R$ 104,56 por domicílio na divisão direta do montante global.

O cálculo do impacto financeiro toma como base o contingente de 191.275 famílias atendidas em Mato Grosso do Sul no mês de agosto deste ano, período em que o valor médio repassado por família no Estado ficou fixado em R$ 695,21 pela divisão simples do desembolso total. Com a incidência do percentual de 15,04%, esse repasse médio mensal por família subirá para R$ 799,77. 

No caso de a estimativa considerar o indicador de valor médio oficial publicado no banco de dados do programa social, que registrou R$ 696,43 em agosto, o benefício reajustado alcançará R$ 801,17 por família no Estado, o que representa uma elevação de R$ 104,74 por mês para cada lar assistido, conforme projeção feita pelo Correio do Estado.

Somente para Mato Grosso do Sul, em um período de 12 meses, o reajuste do Bolsa Família resultaria em um repasse adicional de R$ 239.996.745,22 no orçamento da União. No acumulado do ano, a União já transferiu 
R$ 1.035.379.957,00 para famílias de baixa renda do Estado inscritas no programa social. 

Para efeito de comparação financeira, a suplementação anual de quase R$ 240 milhões equivale a quase dois meses a mais de pagamentos integrais da folha do Bolsa Família no Estado, com base no patamar verificado em agosto. 

No Brasil

O reajuste do Bolsa Família de 15,04% será aplicado na folha de outubro, segundo decreto publicado nesta quinta-feira pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição. A correção corresponde à variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) entre março de 2023 e agosto deste ano e, de acordo com o governo, tem como objetivo repor a inflação e preservar o poder de compra das famílias atendidas. 

O valor mínimo por família passará dos atuais R$ 600 para R$ 691, enquanto o benefício médio nacional deverá subir de R$ 675 para R$ 777. 

Também foram reajustados os valores dos benefícios que compõem o programa: o pagamento por integrante sobe de R$ 142 para R$ 164; o adicional da Primeira Infância, de R$ 150 para R$ 173; e o Benefício Variável Familiar, de R$ 50 para R$ 58. 

O reajuste terá impacto adicional de R$ 5,8 bilhões no Orçamento deste ano, considerando os pagamentos a partir de outubro, e de aproximadamente R$ 22 bilhões em 2027, segundo o Ministério do Planejamento. 

O governo afirma que a despesa será acomodada dentro do espaço fiscal existente, com ajuste na proposta orçamentária de 2027. 

O programa atende atualmente 19,29 milhões de famílias em todo o País, segundo os dados mais recentes do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social.

LOTERIAS

Resultado da Quina de ontem, concurso 7120, quinta-feira (17/09): veja o rateio

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda a sexta-feira e aos domingos; veja quais os números sorteados no último concurso

18/09/2026 08h19

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Confira o rateio da Quina

Confira o rateio da Quina Foto: Arquivo

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 7120 da Quina na noite desta quinta-feira, 17 de setembro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 1 milhão.

Premiação

  • 5 acertos - 1 aposta ganhadora (R$ 1.121.107,61)
  • 4 acertos - 19 apostas ganhadoras (R$ 13.559,84)
  • 3 acertos - 1.525 apostas ganhadoras (R$ 160,89)
  • 2 acertos - 41.889 apostas ganhadoras (R$ 5,85)

Confira o resultado da Quina de ontem!

Os números da Quina 7120 são:

  •   64 - 12 - 40 - 67 - 66

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 7121

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 18 de setembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 7121. O valor da premiação está estimado em R$ 600 mil.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda a sexta-feira, às 20h e aos domingos, às 10h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

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LOTERIAS

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3782, quinta-feira (17/09): veja o rateio

A Lotofácil é uma das loterias mais populares no Brasil, com sorteios realizados seis vezes por semana, de segunda a sexta-feira, e aos domingos; veja números sorteados

18/09/2026 08h18

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Confira o rateio da Lotofácil

Confira o rateio da Lotofácil Foto: Reprodução Agência Brasil

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3782 da Lotofácil na noite desta quinta-feira, 17 de setembro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 5 milhões.

Premiação

  • 15 acertos - 1 aposta ganhadora (R$ 3.876.827,04)
  • 14 acertos - 261 apostas ganhadoras (R$ 2.008,28)
  • 13 acertos - 8881 apostas ganhadoras (R$ 35,00)
  • 12 acertos - 120317 apostas ganhadoras (R$ 14,00)
  • 11 acertos - 695019 apostas ganhadoras (R$ 7,00)

Confira o resultado da Lotofácil de ontem!

Os números da Lotofácil 3782 são:

  •    11 - 18 - 17 - 19 - 03 - 20 - 23 - 22 - 07 - 08 - 15 - 04 - 05 - 25 - 16

O sorteio da Lotofácil é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 3790

O próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 18 de setembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 3790. O valor da premiação está estimado em R$ 2 milhões.

Para participar dos sorteios da Lotofácil é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 15 dente as 25 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Como apostar na Lotofácil

Os sorteios da Lotofácil são realizados diariamente, às segundas, terças, quartas, quintas e sextas-feiras, sempre às 20h, e aos domingos, sempre às 10h (horário de MS).

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 15 dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 211, ainda segundo a Caixa.

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