Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

CAMPO GRANDE

IMPCG quer reter consignados do Banco Master

Instituto quer reter consignados do Credcesta para compensar calote do Banco Master; servidores seguem presos a contratos

Eduardo Miranda

Eduardo Miranda

10/12/2025 - 08h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A Prefeitura de Campo Grande e o Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande (IMPCG) ingressaram na Justiça com uma ação de compensação de créditos contra o Banco Master S.A., que teve sua liquidação extrajudicial decretada pelo Banco Central em novembro deste ano.

O objetivo é reter valores de consignados por meio do programa Credcesta, que seriam repassados ao banco e compensá-los com créditos que a autarquia previdenciária possui junto à instituição financeira.

Segundo a petição protocolada na Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos da Comarca de Campo Grande, o IMPCG aplicou em abril de 2024 R$ 1,2 milhão em uma Letra Financeira emitida pelo Banco Master, com vencimento previsto para 2029.

Com a liquidação extrajudicial decretada pelo Banco Central, em 18 de novembro o título teve vencimento antecipado, tornando-se crédito líquido e exigível. O saldo atualizado em outubro deste ano era de R$ 1,427 milhão.

Ao mesmo tempo, tanto a Prefeitura quanto o IMPCG mantêm contratos de consignação com o Banco Master, o Credcesta, que permitem descontos em folha de servidores ativos, aposentados e pensionistas.

Neste mês de dezembro, o valor a ser repassado ao banco, referente às consignações de novembro, soma R$ 1,431 milhão. A ação sustenta que, diante da reciprocidade de créditos e débitos, é cabível a compensação entre as partes.

Feito por Denis Felipe com IA

Há 1 ano que o Correio do Estado denuncia, com reportagens em primeira mão, a armadilha que os servidores são expostos no Credcesta, colocando sua margem consignada de salário para o crédito rotativo de cartão de crédito.

Na ação protocolada nesta segunda-feira, os procuradores municipais argumentam que a compensação é amparada pelo Código Civil e pela Lei de Falências, aplicada subsidiariamente à liquidação extrajudicial de instituições financeiras.

Além disso, destacam que os recursos previdenciários possuem natureza pública e alimentar, destinados ao pagamento de benefícios de servidores, o que reforça o caráter extraconcursal do crédito e sua prioridade diante de outros credores.

Na peça, os autores pedem tutela antecipada de urgência para que o juiz autorize a retenção imediata dos valores que seriam repassados ao Banco Master no dia 20.

O pedido inclui também a determinação para que o banco se abstenha de adotar medidas contra os servidores consignatários, como negativação em cadastros de crédito ou ajuizamento de ações de cobrança.

A ação ressalta que a medida busca proteger o patrimônio previdenciário municipal e evitar prejuízos ao erário, garantindo que os recursos aplicados retornem aos cofres públicos.

Os procuradores lembram que decisão semelhante já foi concedida ao Estado do Rio de Janeiro e ao Rioprevidência, em caso envolvendo o mesmo banco, reconhecendo a extraconcursalidade dos créditos previdenciários.

Outro ponto destacado é a proximidade entre os valores devidos reciprocamente: R$ 1,427 milhão a ser restituído pelo Banco Master e R$ 1,431 milhão a ser repassado pela Prefeitura e pelo IMPCG. A compensação, segundo os autores, permitiria a quitação simultânea das obrigações, sem necessidade de inscrição no quadro geral de credores da liquidação.

SERVIDORES ENDIVIDADOS

A ação da Prefeitura e do IMPCG contra o Banco Master ocorre em paralelo ao drama vivido por centenas de servidores municipais que caíram na chamada “armadilha” financeira da instituição. Reportagem do Correio do Estado mostrou que só neste ano foram ajuizadas mais de 270 ações em Campo Grande, de trabalhadores que alegam dívidas impagáveis e juros abusivos.

O produto oferecido pelo banco, o Credcesta, foi vendido como consignado, mas, na prática, funcionava como um cartão de crédito com desconto apenas do pagamento mínimo em folha.

Isso levou ao superendividamento de servidores como a agente comunitária de saúde R. E. S. A., que relatou: “Tenho um salário de R$ 3.703,67, mas vinha tendo descontos de R$ 3.157,35, sobrando apenas R$ 546 à minha disposição”.

Outro caso emblemático é o da servidora I. V. S. L, que nunca utilizou o cartão, mas mesmo assim sofre descontos mensais: “Nunca saquei nada, nunca usei o cartão, mas todos os meses o banco retira R$ 265 da minha folha”. 

Advogados classificam os contratos como abusivos e lesivos. A defensora Laís Fujimori destacou: “Atualmente, a autora encontra-se em situação de endividamento progressivo e eterno, onde o desconto mensal não reduz a dívida principal, mas apenas cobre encargos financeiros abusivos, mantendo-a aprisionada a um contrato flagrantemente lesivo”.

Esses relatos mostram que, além de deixar calote em fundos de pensão como o IMPCG, o Banco Master sustentava sua operação com juros elevados cobrados de servidores quase insolventes. A liquidação extrajudicial não extinguiu essas dívidas, que continuam sendo cobradas pelo interventor nomeado pelo Banco Central.

Assim, a crise expõe duas faces: de um lado, o poder público busca proteger recursos previdenciários e evitar prejuízos ao erário; de outro, trabalhadores tentam escapar de contratos que comprometem quase toda sua renda mensal.

A Justiça terá de decidir sobre ambas as frentes – a compensação de créditos entre o Município e o banco e a proteção dos servidores superendividados.

Assine o Correio do Estado

LOTERIAS

Resultado da Quina de ontem, concurso 6898, terça-feira (09/12): veja o rateio

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

10/12/2025 08h26

Compartilhar
Confira o rateio da Quina

Confira o rateio da Quina Foto: Arquivo

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 6898 da Quina na noite desta terça-feira, 9 de dezembro de 2025, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 600 mil.

Premiação

  • 5 acertos - 1 aposta ganhadora, (R$ 620.529,35)
  • 4 acertos - 25 apostas ganhadoras, (R$ 10.637,65)
  • 3 acertos - 1.890 apostas ganhadoras, (R$ 134,00)
  • 2 acertos - 48.486 apostas ganhadoras, (R$ 5,22)

Confira o resultado da Quina de ontem!

Os números da Quina 6898 são:

  • 76 - 65 - 32 - 13 - 63

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 6905

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 10 de dezembro, a partir das 21 horas, pelo concurso 6905. O valor da premiação está estimado em R$ R$ 600 mil.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

Assine o Correio do Estado

LOTERIAS

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3558, terça-feira (09/12): veja o rateio

A Lotofácil é uma das loterias mais populares no Brasil, com sorteios realizados seis vezes por semana, de segunda a sábado; veja números sorteados

10/12/2025 08h24

Compartilhar
Confira o rateio da Lotofácil

Confira o rateio da Lotofácil Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3558 da Lotofácil na noite desta terça-feira, 9 de dezembro de 2025, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 1,8 milhão.

Premiação

  • 15 acertos - 1 aposta ganhadora, (R$ 1.167.329,13)
  • 14 acertos - 347 apostas ganhadoras, (R$ 1.007,66)
  • 13 acertos - 11912 apostas ganhadoras, (R$ 35,00)
  • 12 acertos - 129232 apostas ganhadoras, (R$ 14,00)
  • 11 acertos - 613056 apostas ganhadoras, (R$ 7,00)

Confira o resultado da Lotofácil de ontem!

Os números da Lotofácil 3558 são:

  • 13 - 22 - 04 - 20 - 12 - 03 - 25 - 24 - 18 - 14 - 09 - 15 - 23 - 07 - 02

O sorteio da Lotofácil é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 3560

Como a Lotofácil tem seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 10 de dezembro a partir das 20 horas, pelo concurso 3560. O valor da premiação está estimado em R$ 1,8 milhão.

Para participar dos sorteios da Lotofácil é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 15 dente as 25 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Como apostar na Lotofácil

Os sorteios da Lotofácil são realizados diariamente, às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 15 dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 211, ainda segundo a Caixa.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

De atestado médico, secretária da Capital é flagrada em corrida de rua de Bonito
Campo Grande

/ 1 dia

De atestado médico, secretária da Capital é flagrada em corrida de rua de Bonito

2

CNJ destaca enriquecimento "exponencial" de filho de desembargador investigado por venda de sentença
relatório

/ 1 dia

CNJ destaca enriquecimento "exponencial" de filho de desembargador investigado por venda de sentença

3

Instrutores enxergam medida para baratear CNH como positiva
Cidades

/ 1 dia

Instrutores enxergam medida para baratear CNH como positiva

4

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2859, segunda-feira (08/12)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2859, segunda-feira (08/12)

5

Onde vai passar e qual é o horário do jogo entre Flamengo e Cruz Azul
copa intercontinental

/ 1 dia

Onde vai passar e qual é o horário do jogo entre Flamengo e Cruz Azul

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Brasil e Mato Grosso do Sul: as diferenças cada vez mais fortes
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

Brasil e Mato Grosso do Sul: as diferenças cada vez mais fortes
Juliane Penteado: CTC é obrigatório para vínculos CLT antes de 12/12/1990 na aposentadoria no RPPS?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 5 dias

Juliane Penteado: CTC é obrigatório para vínculos CLT antes de 12/12/1990 na aposentadoria no RPPS?
Leandro Provenzano: A entrega do seu imóvel comprado na planta atrasou?
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

Leandro Provenzano: A entrega do seu imóvel comprado na planta atrasou?
Voo de Galinha à Vista: Análise das Perspectivas Econômicas para o Brasil (2025-2027)
Exclusivo para Assinantes

/ 02/12/2025

Voo de Galinha à Vista: Análise das Perspectivas Econômicas para o Brasil (2025-2027)