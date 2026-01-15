Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

IBGE

Impulsionado pela Black Friday, comércio varejista de MS tem a 2ª maior alta do País

O comportamento do varejo sul-mato-grossense teve destaque expressivo no meio nacional, com alta no varejo e varejo ampliado

Karina Varjão

Karina Varjão

15/01/2026 - 14h45
No mês de novembro de 2025, o comércio varejista ampliado de Mato Grosso do Sul registrou uma alta de 7,7% em relação ao mês anterior, de outubro. Essa foi a 2ª maior alta registrada no período entre os estados brasileiros, ficando atrás somente de Rondônia (7,7%). 

O varejo ampliado é aquele que inclui veículos, motos, partes e peças, material de construção e atacado de produtos alimentícios, bebidas e fumo.

Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (15) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na Pesquisa Mensal de Comércio, que permite acompanhar o comportamento do comércio varejista no País mês a mês, de acordo com a receita bruta de revenda nas empresas de venda de varejo com 20 ou mais pessoas ocupadas. 

O cenário positivo acompanhou o resultado do mês de outubro, quando registrou alta de 1,8% com relação ao mês de setembro, a 5ª maior alta do País, no varejo. 

No mês de novembro a variação no comércio varejista de Mato Grosso do Sul, em comparação ao mês de outubro, foi de 2,6%, colocando o Estado em 7º lugar no ranking nacional. 

Já na variação anual, os dados mostram que o Estado teve uma alta de 3,3%, em comparação a novembro de 2024. No varejo ampliado, a variação anual foi de 6,8%, colocando Mato Grosso do Sul no topo do ranking juntamente de Rondônia (9,2%), Amapá (6,8%) e Goiás (6,7%). 

Segundo o gerente da Pesquisa Mensal de Comércio, Cristiano Santos, o comércio varejista brasileiro conseguiu se manter em alta pelo segundo mês consecutivo, o que não acontecia desde o início de 2025, representando um respiro no comércio do País. 

 “Naquele momento, fevereiro e março subiram acima do que chamamos de estabilidade (entre -0,5% e 0,5%). Lá, no entanto, os valores tinham sido 0,5% e 0,7%. Agora, outubro e novembro cresceram 0,5% e 1,0%, respectivamente”, afirmou. 

Nacional 

De outubro para novembro de 2025, sete das oito atividades do comércio varejista nacional mostraram taxas positivas no volume de vendas na série com ajuste sazonal:

  • Equipamentos e material para escritório, informática e comunicação (4,1%); 
  • Móveis e eletrodomésticos (2,3%); 
  • Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria (2,2%); 
  • Outros artigos de uso pessoal e doméstico (2,0%); 
  • Livros, jornais, revistas e papelaria (1,5%); 
  • Hiper, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo (1,0%); e 
  • Combustíveis e lubrificantes (0,6%).

Assim como no mês de outubro, somente o setor de Tecidos, vestuário e calçados teve um resultado negativo (-0,8%). 

Para Cristiano, “em novembro teve a Black Friday, o que ajudou a dar um perfil mais distribuído ao crescimento setorial. Além disso, os setores que mais cresceram nessa passagem foram de Equipamentos para escritório, informática e comunicação e Móveis e eletrodomésticos, típicos das promoções de itens como celulares, computadores, móveis, entre outros”.

Ainda em comparação ao mês de outubro, o comércio varejista ampliado nacional cresceu 0,7% em novembro, com resultados positivos no setor de vendas de material de construção (0,8%). O resultado negativo ficou com o setor de Veículos e motos, partes e peças, com -0,2%. 

Em relação a novembro de 2024, o indicador apresentou variação de 1,3%, com resultados positivos em 21 das 27 Unidades da Federação, com destaque para Rondônia (13,4%), Rio Grande do Norte (8,2%) e Amapá (8,2%). Por outro lado, 5 das 27 Unidades da Federação apresentaram resultado negativo, com destaque para Tocantins (-3,0%), Piauí (-2,1%) e Roraima (1,8%).

Black Friday

O resultado expressivo de Mato Grosso do Sul aparece em um cenário de um comércio de expectativas retraídas no final do ano passado. 

Duas pesquisas divulgadas pelo Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio de Mato Grosso do Sul (IPF-MS), em parceria com o Sebrae-MS, indicam queda de 18% no volume de compras da Black Friday e recuo de 38% na movimentação financeira do fim de ano, que deve alcançar R$ 824 milhões, ante R$ 1,27 bilhão em 2024. 

Segundo os dados, a expectativa era que a Black Friday em novembro movimentasse R$ 354 milhões no comércio de Mato Grosso do Sul, valor que representa queda de 18% na comparação anual. 

Do total de entrevistados, 52% pretendiam comprar, mas 48% disseram que não devem consumir na data. Entre os que vão às compras, o digital dominou: 78% fariam compras online, enquanto 23% iriam às lojas físicas. No presencial, o centro da cidade liderou como destino principal, com 43% da preferência, seguido pelos shoppings (27%), galerias (13%) e bairros (12%).

Os itens mais buscados foram bens de maior utilidade imediata e impacto no cotidiano do cliente, 21% pretendiam comprar produtos para o trabalho, 20%, notebooks e computadores, 19%, móveis e eletrodomésticos/eletrônicos, e 14%, tablets e celulares. 

Já entre os motivos para não participar da data, liderou a desconfiança em relação aos descontos (53%), seguido por incerteza econômica (20%), falta de dinheiro (18%) e receio de gastar (10%).
 

LOTERIAS

Resultado da Dupla-Sena de ontem, concurso 2912, quarta-feira (14/01): veja o rateio

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

15/01/2026 08h32

Confira o rateio da Dupla-Sena

Confira o rateio da Dupla-Sena Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2912 da Dupla Sena na noite desta quarta-feira, 14 de janeiro de 2025, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 8 milhões.

Premiação - 1º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 32 apostas ganhadoras, (R$ 4.014,33)
  • 4 acertos - 1.597 apostas ganhadoras, (R$ 91,92)
  • 3 acertos - 27.774 apostas ganhadoras, (R$ 2,64)

Premiação - 2º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 28 apostas ganhadoras, (R$ 4.129,02)
  • 4 acertos - 1.460 apostas ganhadoras, (R$ 100,55)
  • 3 acertos - 25.028 apostas ganhadoras, (R$ 2,93)

Confira o resultado da Dupla-Sena de ontem!

Os números da Dupla Sena 2912 são:

Primeiro sorteio

  • 12 - 17 - 20 - 23 - 19 - 33

Segundo sorteio

  • 23 - 38 - 15 - 07 - 10 - 33

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Dupla Sena 2913

Como a Dupla Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 16 de janeiro, a partir das 20 horas, pelo concurso 2913. O valor da premiação está estimado em R$ 8,5 milhões.

Para participar dos sorteios da Dupla Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Como jogar na Dupla-Sena

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais: às segundas, quartas e sextas, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer.

Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com seis dezenas e preço de R$ 2,50, a probabilidade de acertar 6 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 15.890.700 segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 3.174, ainda segundo a Caixa.

LOTERIAS

Resultado da + Milionária de ontem, concurso 320, quarta-feira (14/01): veja o rateio

A + Milionária tem dois sorteios semanais, às quartas e sábados, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

15/01/2026 08h30

Confira o rateio da +Milionária

Confira o rateio da +Milionária Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 320 da + Milionária na noite desta quarta-feira, 14 de janeiro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 17 milhões.

Premiação

  • 6 acertos + 2 trevos - Não houve acertador
  • 6 acertos + 1 ou nenhum trevo - Não houve acertador
  • 5 acertos + 2 trevos - 1 aposta ganhadora, (R$ 215.055,64)
  • 5 acertos + 1 ou nenhum trevo - 8 apostas ganhadoras, (R$ 11.947,53)
  • 4 acertos + 2 trevos - 46 apostas ganhadoras, (R$ 2.226,24)
  • 4 acertos + 1 ou nenhum trevo - 558 apostas ganhadoras, (R$ 183,52)
  • 3 acertos + 2 trevos - 728 apostas ganhadoras, (R$ 50,00)
  • 3 acertos + 1 trevo - 6906 apostas ganhadoras, (R$ 24,00)
  • 2 acertos + 2 trevos - 5915 apostas ganhadoras, (R$ 12,00)
  • 2 acertos + 1 trevo - 56014 apostas ganhadoras, (R$ 6,00)

Confira o resultado da + Milionária de ontem!

Os números da + Milionária 320 são:

  • 35 - 41 - 20 - 38 - 36 - 44
  • Trevos sorteados: 4 - 6

O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: + Milionária 321

Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 17 de janeiro, a partir das 20 horas, pelo concurso 319. O valor da premiação está estimado em R$ 17,5 milhões.

Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

