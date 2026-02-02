Inadimplência cresce 8,4% em Campo Grande e dívidas ficam acima da média nacional

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

O número de consumidores inadimplentes em Campo Grande registrou crescimento de 8,42% em dezembro de 2025, na comparação com o mesmo mês em 2024, segundo dados do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil). O índice ficou acima da média da região Centro-Oeste (8,07%) e abaixo da média nacional (10,17%).

De novembro à dezembro, o aumento foi de 1,23%, também superior à variação regional no mesmo período (0,82%). O levantamento considera informações consolidadas de todas as bases às quais o SPC Brasil tem acesso.

Além do crescimento no número de devedores, os dados apontam avanço ainda mais expressivo no volume de dívidas. Em dezembro, o total de débitos em atraso de moradores de Campo Grande subiu 18,82% em relação a dezembro de 2024, percentual acima da média do Centro-Oeste (15,83%) e do Brasil (17,14%).

No comparativo mensal, o número de dívidas cresceu 2,63%, mais que o dobro da variação registrada na região.

Para o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Campo Grande, Adelaido Figueiredo, os indicadores apontam que as famílias estão enfrentando dificuldades financeiras, o que demanda atenção do comércio na área.

“O crescimento simultâneo do número de devedores e do volume de dívidas mostra que o consumidor segue com dificuldade para equilibrar o orçamento. Esse cenário impacta diretamente o varejo e mostra a importância de planejamento financeiro, renegociação e uso responsável do crédito”, afirma.

Perfil dos endividados

A maior concentração de consumidores negativados em Campo Grande está na faixa etária de 30 a 39 anos, o que representa 26,13% do total, seguida pelos grupos de 40 a 49 anos (22,78%) e 50 a 64 anos (21,69%). A idade média dos inadimplentes é de 45,5 anos.

A distribuição por sexo permanece equilibrada, com 51,17% de mulheres e 48,83% de homens.

Em dezembro, cada consumidor negativado da Capital possuía, em média, R$ 6.475,72 em dívidas, considerando a soma de todos os débitos. Do total, 24,04% tinham dívidas de até R$ 500, percentual que sobe para 35,87% quando consideradas pendências de até R$ 1.000.

O tempo médio de atraso é de 29,1 meses, o equivalente a aproximadamente 2,4 anos, sendo que 35,66% dos inadimplentes acumulam dívidas entre um e três anos.

Bancos concentram maior parte das dívidas

O levantamento mostra que o setor bancário concentra a maior parcela das dívidas em atraso em Campo Grande:

bancos - 67,6%;

comércio (8,49%);

água e luz (9,06%);

outros setores (11,82%);

comunicação (3,03%).

Outro dado relevante é o número médio de compromissos financeiros por consumidor. Em dezembro, cada inadimplente da Capital possuía 2,47 dívidas em atraso, volume superior à média do Centro-Oeste (2,35) e do Brasil (2,23).

