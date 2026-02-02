Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

ECONOMIA

Inadimplência cresce 8,4% em Campo Grande e dívidas ficam acima da média nacional

Levantamento do SPC Brasil mostra aumento no total de devedores e de dívidas na Capital, com maior concentração entre consumidores de 30 a 39 anos

João Pedro Flores

02/02/2026 - 19h15
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O número de consumidores inadimplentes em Campo Grande registrou crescimento de 8,42% em dezembro de 2025, na comparação com o mesmo mês em 2024, segundo dados do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil). O índice ficou acima da média da região Centro-Oeste (8,07%) e abaixo da média nacional (10,17%).

De novembro à dezembro, o aumento foi de 1,23%, também superior à variação regional no mesmo período (0,82%). O levantamento considera informações consolidadas de todas as bases às quais o SPC Brasil tem acesso.

Além do crescimento no número de devedores, os dados apontam avanço ainda mais expressivo no volume de dívidas. Em dezembro, o total de débitos em atraso de moradores de Campo Grande subiu 18,82% em relação a dezembro de 2024, percentual acima da média do Centro-Oeste (15,83%) e do Brasil (17,14%).

No comparativo mensal, o número de dívidas cresceu 2,63%, mais que o dobro da variação registrada na região.

Para o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Campo Grande, Adelaido Figueiredo, os indicadores apontam que as famílias estão enfrentando dificuldades financeiras, o que demanda atenção do comércio na área.

“O crescimento simultâneo do número de devedores e do volume de dívidas mostra que o consumidor segue com dificuldade para equilibrar o orçamento. Esse cenário impacta diretamente o varejo e mostra a importância de planejamento financeiro, renegociação e uso responsável do crédito”, afirma.

Perfil dos endividados

A maior concentração de consumidores negativados em Campo Grande está na faixa etária de 30 a 39 anos, o que representa 26,13% do total, seguida pelos grupos de 40 a 49 anos (22,78%) e 50 a 64 anos (21,69%). A idade média dos inadimplentes é de 45,5 anos.

A distribuição por sexo permanece equilibrada, com 51,17% de mulheres e 48,83% de homens.

Em dezembro, cada consumidor negativado da Capital possuía, em média, R$ 6.475,72 em dívidas, considerando a soma de todos os débitos. Do total, 24,04% tinham dívidas de até R$ 500, percentual que sobe para 35,87% quando consideradas pendências de até R$ 1.000.

O tempo médio de atraso é de 29,1 meses, o equivalente a aproximadamente 2,4 anos, sendo que 35,66% dos inadimplentes acumulam dívidas entre um e três anos.

Bancos concentram maior parte das dívidas

O levantamento mostra que o setor bancário concentra a maior parcela das dívidas em atraso em Campo Grande:

  • bancos - 67,6%;
  • comércio (8,49%);
  • água e luz (9,06%);
  • outros setores (11,82%);
  • comunicação (3,03%).

Outro dado relevante é o número médio de compromissos financeiros por consumidor. Em dezembro, cada inadimplente da Capital possuía 2,47 dívidas em atraso, volume superior à média do Centro-Oeste (2,35) e do Brasil (2,23).

Assine o Correio do Estado

Loterias

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2883, segunda-feira (02/02)

A Lotomania tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

02/02/2026 20h11

Compartilhar
Confira o concurso da Lotomania

Confira o concurso da Lotomania Foto: Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2883 da Lotomania na noite desta segunda-feira, 2 de fevereiro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 9,5 milhões.

Confira o resultado da Lotomania de hoje!

Os números da Lotomania 2883 são:

  • 33 - 73 - 77 - 47 - 76 - 89 - 53 - 40 - 81 - 28 - 61 - 13 - 05 - 63 - 43 - 21 - 03 - 71 - 35 - 16

O sorteio da Lotomania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Lotomania 2884

Como a Lotomania três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 4 de janeiro, a partir das 21 horas, pelo concurso 2884. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Lotomania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples. 

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

Como jogar na Lotomania

Os sorteios da Lotomania são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

O preço da aposta é único e custa  R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

A aposta é única, com 50 dezenas, e a probabilidade de acertar 20 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 11.372.635 segundo a Caixa.

Para 0 números, que a Lotomania também premia, a probabilidade é a mesma, de 1 em 11.372.635.

Assine o Correio do Estado

Loterias

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3603, segunda-feira (02/02)

A Lotofácil é uma das loterias mais populares no Brasil, com sorteios realizados seis vezes por semana, de segunda a sábado; veja números sorteados

02/02/2026 20h07

Compartilhar
Confira o resultado da Lotofácil

Confira o resultado da Lotofácil Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3603  da Lotofácil na noite desta segunda-feira, 2 de fevereiro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 1,8 milhão.

Os números da Lotofácil 3603 são:

  • 21 - 15 - 20 - 19 - 12 - 22 - 14 - 17 - 02 - 05 - 24 - 11 - 10 - 09 - 04

O sorteio da Lotofácil é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 3604

Como a Lotofácil tem seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 3 de fevereiro, a partir das 21 horas, pelo concurso 3604. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Como apostar na Lotofácil

Os sorteios da Lotofácil são realizados diariamente, às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 15 dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 211, ainda segundo a Caixa.

Assine o Correio do Estado 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Quina de hoje, concurso 6942, sábado (31/01)
Loterias

/ 2 dias

Resultado da Quina de hoje, concurso 6942, sábado (31/01)

2

Prefeituras de MS deixam passar possíveis fraudes no Bolsa Família
PROGRAMA SOCIAL

/ 13 horas

Prefeituras de MS deixam passar possíveis fraudes no Bolsa Família

3

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2967, sábado (31/01); veja o rateio
loteria

/ 1 dia

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2967, sábado (31/01); veja o rateio

4

Justiça mantém prisão preventiva de influencer da Capital por quebra de medida protetiva
Irônico

/ 1 dia

Justiça mantém prisão preventiva de influencer da Capital por quebra de medida protetiva

5

Resultado da Quina de ontem, concurso 6941, sexta-feira (30/01): veja o rateio
loteria

/ 2 dias

Resultado da Quina de ontem, concurso 6941, sexta-feira (30/01): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: O que muda para os servidores públicos com a Lei do Descongela?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 3 dias

Juliane Penteado: O que muda para os servidores públicos com a Lei do Descongela?
Cobrança judicial e Execução
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

Cobrança judicial e Execução
Juliane Penteado: Guia rápido da aposentadoria integral no RPPS por doença ocupacional
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 23/01/2026

Juliane Penteado: Guia rápido da aposentadoria integral no RPPS por doença ocupacional
Leandro Provenzano: O Fim das Obras Inacabadas?
Exclusivo para Assinantes

/ 22/01/2026

Leandro Provenzano: O Fim das Obras Inacabadas?