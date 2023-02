Informe de rendimentos para o IR deve ser entregue até 28 de fevereiro

PESQUISA

Rendimento é de R$ 1.839,00, maior do que a média nacional (R$ 1.625)

Nesta sexta-feira (24), o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou os valores dos rendimentos domiciliares per capita, referentes ao ano de 2022, com base nas informações oriundas da Pesquisa Nacional por Amostra e Domicílios Contínua - PNAD Contínua.

O rendimento domiciliar per capita para o Brasil foi de R$ 1.625, variando de R$ 814 no Maranhão a R$ 2.913 no Distrito Federal

Mato Grosso do Sul é o 7º estado com maior rendimento médio per capita do país, com R$ 1.839,00 de rendimento nominal mensal domiciliar per capita, atrás do Distrito Federal, que registra o maior (R$2.913), São Paulo (R$ 2.148), Rio Grande do Sul (R$ 2.087), Santa Catarina (R$ 2.018), Rio de Janeiro (R$ 1.971) e Paraná (R$ 1.846).

O IBGE explica que o rendimento domiciliar per capita foi calculado como a razão entre o total dos rendimentos domiciliares (em termos nominais) e o total dos moradores dos domicílios. Nesse cálculo, são considerados os rendimentos de trabalho e de outras fontes. Todos os moradores são considerados no cálculo, inclusive os moradores classificados como pensionistas, empregados domésticos e parentes dos empregados domésticos.

Os valores foram obtidos a partir dos rendimentos brutos de trabalho e de outras fontes, efetivamente recebidos no mês de referência da pesquisa, acumulando as informações das quintas visitas da PNAD Contínua feitas no 1º, 2º, 3º e 4º trimestres de 2022.



Confira tabela completa:

Rendimento nominal mensal domiciliar

per capita da população residente,

segundo as Unidades da Federação – 2022 Unidades da Federação Rendimento nominal mensal domiciliar per capita da população residente (R$) Brasil 1.625 Rondônia 1.365 Acre 1.038 Amazonas 965 Roraima(1) 1.242 Pará 1.061 Amapá 1.177 Tocantins 1.379 Maranhão 814 Piauí 1.110 Ceará 1.050 Rio Grande do Norte 1.267 Paraíba 1.096 Pernambuco 1.010 Alagoas 935 Sergipe 1.187 Bahia 1.010 Minas Gerais 1.529 Espírito Santo 1.723 Rio de Janeiro 1.971 São Paulo 2.148 Paraná 1.846 Santa Catarina 2.018 Rio Grande do Sul 2.087 Mato Grosso do Sul 1.839 Mato Grosso 1.674 Goiás 1.619 Distrito Federal 2.913 Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Pesquisas por Amostra de Domicílios, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua - PNAD Contínua - 2022.

Nota (1): Em cumprimento ao Mandado de Segurança - Acão Judicial: 1000261-89.2020.4.01.4200, o Rendimento per capita 2022 para o Estado de Roraima é R$ 1.166.

PNAD Contínua

A PNAD Contínua é uma pesquisa domiciliar, amostral, realizada pelo IBGE desde janeiro de 2012, que acompanha as flutuações trimestrais e a evolução da força de trabalho, entre outras informações necessárias para o estudo do desenvolvimento socioeconômico do País.

Entre 2014 e 2019, o aproveitamento da amostra foi maior nas bases de primeiras visitas. Já em 2020, o aproveitamento da amostra foi maior na base de quintas visitas (72,7% de entrevistas realizadas) do que na base de primeiras visitas (47,4% de entrevistas realizadas). O mesmo ocorreu em 2021, sendo este o segundo ano em que o aproveitamento da amostra foi maior na base de quintas visitas (69,9% de entrevistas realizadas) do que na base de primeiras visitas (60,4% de entrevistas realizadas).

Em 2022, as taxas de aproveitamento seguiram crescendo, tanto nas primeiras como nas quintas vistas. Mais uma vez, o aproveitamento da amostra foi maior nas quintas visitas (80,7% de entrevistas realizadas) do que nas primeiras (79,4% de entrevistas realizadas).

A queda das taxas de aproveitamento das entrevistas nos últimos anos reflete o contexto excepcional, observado principalmente nos anos de 2020 e 2021, ocasionado pela pandemia de COVID-19 e os procedimentos adotados para minimizar as perdas de informação que poderiam ocorrer com a pandemia e o isolamento social.

Tradicionalmente, a coleta das informações da PNAD Contínua é realizada de forma presencial nos domicílios selecionados. No entanto, de março de 2020 a junho de 2021, devido à pandemia, essa coleta foi feita inteiramente por telefone.

Esta divulgação atende ao disposto na Lei Complementar 143/2013, que estabelece os novos critérios de rateio do

Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal – FPE e, em consequência, aos compromissos assumidos

quanto à definição dos valores a serem repassados ao Tribunal de Contas da União - TCU para o cálculo dos fatores

representativos do inverso do rendimento domiciliar per capita.