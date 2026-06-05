Ingredientes para receitas juninas têm variação de até 266% entre os mercados da Capital

Junho marca o início das comemorações de festa junina em todo o Brasil e, em Mato Grosso do Sul, não é diferente, com culinárias típicas da data.
Os consumidores e cozinheiros devem ficar atentos, já que uma pesquisa do Procon MS revelou que pode haver variação de até 266% entre os produtos tradicionais nas festas juninas.
A pesquisa visitou 13 estabelecimentos de Campo Grande e cotou os preços de mais de 800 produtos entre ingredientes para as principais receitas.
A maior variação de preços foi encontrada entre a canela em pó. A marca Kelli, de 100g, foi encontrada de R$ 1,50 a R$ 5,49, ou seja, uma variação de 266% entre os estabelecimentos.
Outros itens que merecem atenção nas gôndolas é o molho de tomate de 300g. A marca Donana teve variação de 205,76%, com preços indo de R$ 1,39 a R$ 4,25.
O pé de moleque da marca Yoki de 306g apresentou variação de 118,68% entre os mercados, com preços entre R$ 21,90 a R$ 47,89. O amendoin cru, presente em grande parte das receitas juninas, teve oscilação de 73,62% nos preços, com valor mínimo de R$ 11,98 e mínimo de R$ 6,90 no pacote de 400g.
O pacote de fubá mimoso da marca Donzan de 500g foi o com maior variação nos valores entre o ingredientes. Os valores indo de R$ 3,49 a R$ 6,99 resultam em uma variação de 100,29%.
Entre os valores médios, a paçoca rolha de 210 gramas sai por cerca de R$ 10,38. Já no caso das canjicas amarela e branca de 500 gramas, os custos médios são de R$ 4,33 e R$ 5,54, respectivamente.
Veja os outros produtos pesquisados e a variação de preços encontrada:
Açúcar cristal
Marca Sonora 2kg - variação de 34,68%, com preços variando entre R$ 5,19 a R$ 6,99
Paçoca em tablete
Marca Santa Helena 350g - variação de 36,28%, com preços entre R$ 21,90 a R$ 29,99
Paçoca em rolha
Marca Da Colônia 210g - variação de 31,28%, com preços entre R$ 8,95 e R$ 11,75
Leite condensado (caixa)
Marca Italac semi desnatado 395g - variação de 41,74%, com preços entre R$ 5,99 a R$ 8,49
Bebida alcoólica
Cachaça 51 965 ml - variação de 101,37%, com preços variando entre R$ 13,90 e R$ 27,99
Leite Integral UHT Pack
Marca Itambé 1L - variação de 27,32%, com preços entre R$ 5,49 a R$ 6,99
Leite Pasteurizado Integral
Marca Buriti tipo C 1L - variação de 20,04%, com preços entre R$ 4,99 a R$ 5,99
Cereais e grãos - arroz agulhinha longo fino tipo 1
Marca Guacira 5kg - variação de 60,04%, com preços entre R$ 15,49 a R$ 24,79
Canjica Amarela
Marca Donana 400g - variação de 118,81%, com preços entre R$ 3,19 e R$ 6,98
Flocão de milho
Marca Dona Clara 500g - variação de 77,33%, com preços entre R$ 2,25 e R$ 3,99
Milho para pipoca
Marca Donana 400g - variação de 71,63%, com preços entre R$ 3,49 e R$ 5,99
Coco ralado adoçado
Marca Ducoco 100g - variação de 116,63%, com preços entre R$ 4,15 e R$ 8,99
Batata Palha
Marca Yoki 105g - variação de 128,18%, com preços entre R$ 6,99 e R$ 15,95
Óleo de soja
Marca Concórdia 900 ml - variação de 27,03%, com preços entre R$ 6,29 a R$ 7,99
Hortifruti
Gengibre a granel (kg) - variação de 100,75%, com preços entre R$ 11,95 a R$ 23,99
Pão para Hot Dog
Marca Da Casa Artesanal 300g - variação de 129,78%, com preços entre R$ 4,13 a R$ 9,49
Salsicha
Marca Copacol 500g - variação de 50,06%, com preços entre R$ 7,99 a R$ 11,99.
Os estabelecimentos pesquisados foram:
- SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - ASSAÍ ATACADISTA - AV. CÔNSUL ASSAF TRAD S/N - MATA DO JACINTO
- ATACADÃO S.A.- AV. DUQUE DE CAXIAS, nº 2400 - SANTO ANTONIO
- SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - COMPER SUPERMERCADOS - AV. CEARA, nº 1553 JD. DOS ESTADOS
- SUPERMERCADO DUARTE LTDA - R. ANACÁ, nº 437 - VILA MORENINHA II
- SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - FORT ATACADISTA - AV. TRÊS BARRAS, 1650 - VILA VILAS BOAS
- SYMPLÊ SUPERMERCADO - R. SÃO PAULO, nº 626 -JD. BRASIL
- MISTER JUNIOR - AV. GAL ALBERTO CARLOS MENDONÇA LIMA, nº 2669 - JARDIM SÃO CONRADO
- S. PIRES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - R. RAQUEL DE QUEIROZ, nº 568 - AERO RANCHO
- HORTIFRUTI SANTA RITA LTDA ME - AV. GUAICURUS, Nº 3235 - SANTO EUGENIO
- VASCONCELOS SANTOS E CIA LTDA - SUPERMERCADO COMPRE BEM- R. DELFIM MOREIRA, nº 759 - VILA ALMEIDA
- OLIVEIRA E CARNEIRO LTDA - MORENA ATACADISTA - AV. SÃO NICOLAU, nº 1139 - VILA SANTA LUZIA
- SUPERMERCADO ECONÔMICO - R. CATIGUA, nº 883 - JARDIM CANGURU
- NUNES SUPERMERCADO - AV. MARECHAL DEODORO, nº 165, GUANANDI