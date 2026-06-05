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Ingredientes para receitas juninas têm variação de até 266% entre os mercados da Capital

Pesquisa do Procon MS mostra diferença entre os preços dos ingredientes das principais receitas da comemoração junina

Karina Varjão

Karina Varjão

05/06/2026 - 14h45
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Junho marca o início das comemorações de festa junina em todo o Brasil e, em Mato Grosso do Sul, não é diferente, com culinárias típicas da data. 

Os consumidores e cozinheiros devem ficar atentos, já que uma pesquisa do Procon MS revelou que pode haver variação de até 266% entre os produtos tradicionais nas festas juninas. 

A pesquisa visitou 13 estabelecimentos de Campo Grande e cotou os preços de mais de 800 produtos entre ingredientes para as principais receitas. 

A maior variação de preços foi encontrada entre a canela em pó. A marca Kelli, de 100g, foi encontrada de R$ 1,50 a R$ 5,49, ou seja, uma variação de 266% entre os estabelecimentos. 

Outros itens que merecem atenção nas gôndolas é o molho de tomate de 300g. A marca Donana teve variação de 205,76%, com preços indo de R$ 1,39 a R$ 4,25. 

O pé de moleque da marca Yoki de 306g apresentou variação de 118,68% entre os mercados, com preços entre R$ 21,90 a R$ 47,89. O amendoin cru, presente em grande parte das receitas juninas, teve oscilação de 73,62% nos preços, com valor mínimo de R$ 11,98 e mínimo de R$ 6,90 no pacote de 400g. 

O pacote de fubá mimoso da marca Donzan de 500g foi o com maior variação nos valores entre o ingredientes. Os valores indo de R$ 3,49 a R$ 6,99 resultam em uma variação de 100,29%.

Entre os valores médios, a paçoca rolha de 210 gramas sai por cerca de R$ 10,38. Já no caso das canjicas amarela e branca de 500 gramas, os custos médios são de R$ 4,33 e R$ 5,54, respectivamente.

Veja os outros produtos pesquisados e a variação de preços encontrada:

Açúcar cristal
Marca Sonora 2kg - variação de 34,68%, com preços variando entre R$ 5,19 a R$ 6,99

Paçoca em tablete
Marca Santa Helena 350g - variação de 36,28%, com preços entre R$ 21,90 a R$ 29,99

Paçoca em rolha
Marca Da Colônia 210g -  variação de 31,28%, com preços entre R$ 8,95 e R$ 11,75

Leite condensado (caixa)
Marca Italac semi desnatado 395g - variação de 41,74%, com preços entre R$ 5,99 a R$ 8,49

Bebida alcoólica 
Cachaça 51 965 ml - variação de 101,37%, com preços variando entre R$ 13,90 e R$ 27,99

Leite Integral UHT Pack
Marca Itambé 1L - variação de 27,32%, com preços entre R$ 5,49 a R$ 6,99

Leite Pasteurizado Integral
Marca Buriti tipo C 1L - variação de 20,04%, com preços entre R$ 4,99 a R$ 5,99

Cereais e grãos - arroz agulhinha longo fino tipo 1 
Marca Guacira 5kg - variação de 60,04%, com preços entre R$ 15,49 a R$ 24,79

Canjica Amarela
Marca Donana 400g - variação de 118,81%, com preços entre R$ 3,19 e R$ 6,98

Flocão de milho
Marca Dona Clara 500g - variação de 77,33%, com preços entre R$ 2,25 e R$ 3,99

Milho para pipoca
Marca Donana 400g - variação de 71,63%, com preços entre R$ 3,49 e R$ 5,99

Coco ralado adoçado
Marca Ducoco 100g - variação de 116,63%, com preços entre R$ 4,15 e R$ 8,99

Batata Palha
Marca Yoki 105g - variação de 128,18%, com preços entre R$ 6,99 e R$ 15,95

Óleo de soja 
Marca Concórdia 900 ml - variação de 27,03%, com preços entre R$ 6,29 a R$ 7,99

Hortifruti
Gengibre a granel (kg) - variação de 100,75%, com preços entre R$ 11,95 a R$ 23,99

Pão para Hot Dog 
Marca Da Casa Artesanal 300g - variação de 129,78%, com preços entre R$ 4,13 a R$ 9,49

Salsicha
Marca Copacol 500g - variação de 50,06%, com preços entre R$ 7,99 a R$ 11,99. 

Os estabelecimentos pesquisados foram:

  • SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - ASSAÍ ATACADISTA - AV. CÔNSUL ASSAF TRAD S/N - MATA DO JACINTO
  • ATACADÃO S.A.- AV. DUQUE DE CAXIAS, nº 2400 - SANTO ANTONIO
  • SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - COMPER SUPERMERCADOS - AV. CEARA, nº 1553 JD. DOS ESTADOS
  • SUPERMERCADO DUARTE LTDA - R. ANACÁ, nº 437 - VILA MORENINHA II
  • SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - FORT ATACADISTA - AV. TRÊS BARRAS, 1650 - VILA VILAS BOAS
  • SYMPLÊ SUPERMERCADO - R. SÃO PAULO, nº 626 -JD. BRASIL
  • MISTER JUNIOR - AV. GAL ALBERTO CARLOS MENDONÇA LIMA, nº 2669 - JARDIM SÃO CONRADO
  • S. PIRES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - R. RAQUEL DE QUEIROZ, nº 568 - AERO RANCHO
  • HORTIFRUTI SANTA RITA LTDA ME - AV. GUAICURUS, Nº 3235 - SANTO EUGENIO
  • VASCONCELOS SANTOS E CIA LTDA - SUPERMERCADO COMPRE BEM- R. DELFIM MOREIRA, nº 759 - VILA ALMEIDA
  • OLIVEIRA E CARNEIRO LTDA - MORENA ATACADISTA - AV. SÃO NICOLAU, nº 1139 - VILA SANTA LUZIA
  • SUPERMERCADO ECONÔMICO - R. CATIGUA, nº 883 - JARDIM CANGURU
  • NUNES SUPERMERCADO - AV. MARECHAL DEODORO, nº 165, GUANANDI

LOTERIA

Resultado da Loteria Federal 06071-2 de ontem, quarta-feira (03/06): veja o rateio

A Loteria Federal é a modalidade mais tradicional das loterias da Caixa, com sorteios realizados às quartas e sábados; veja números sorteados

04/06/2026 11h22

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Confira o resultado da Loteria Federal

Confira o resultado da Loteria Federal Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou a extração 06071-2 da Loteria Federal na noite desta quarta-feira, 3 de junho de 2026, a partir das 21h (de Brasília). O sorteio ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo.

  • 5º prêmio: Florianópolis/SC - R$ 20.503,00
  • 4º prêmio: Campinas/SP -  R$ 25.000,00
  • 3º prêmio:São Félix do Araguaia/MT -  R$ 30.000,00
  • 2º prêmio: Mogi das Cruzes/SP -  R$ 35.000,00
  • 1º Prêmio: São Paulo/SP -  R$ 500.000,00

Resultado da extração 06071-2:

5º prêmio: 05144

4º prêmio: 48664

3º prêmio: 72380

2º prêmio: 57814

1º prêmio: 19140

O sorteio da Loteria Federal é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Como jogar na Loteria Federal

Os sorteios da Loteria Federal são realizados às quartas e sábados, sempre às 19h (horário de MS).

Para apostar na Loteria Federal você escolher o bilhete exposto na casa lotérica ou adquiri-lo com um ambulante lotérico credenciado. Você escolhe o número impresso no bilhete que quer concorrer, conforme disponibilização no momento da compra.

Cada bilhete contém 10 frações e pode ser adquirido inteiro ou em partes. O valor do prêmio é proporcional à quantidade de frações que você adquirir.

Com a Loteria Federal, são diversas as chances de ganhar. Você ganha acertando:

  • Um dos cinco números sorteados para os prêmios principais;
  • A milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;
  • Bilhetes cujos números correspondam à aproximação imediatamente anterior e posterior ao número sorteado para o 1º prêmio;
  • Bilhetes cujos números contenham a dezena final idêntica a umas das 3 (três) dezenas anteriores ou das 3 (três) dezenas posteriores à dezena do número sorteado para o 1º prêmio, excetuando-se os premiados pela aproximação anterior e posterior;
  • A unidade do primeiro prêmio.

Premiação

Você pode receber o prêmio em qualquer lotérica ou nas agências da Caixa.

Caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento deve ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e do bilhete (ou fração) original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dias úteis a partir de sua apresentação em Agência da Caixa.

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LOTERIA

Resultado da + Milionária de ontem, concurso 360, quarta-feira (03/06): veja o rateio

A + Milionária tem dois sorteios semanais, às quartas e sábados, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

04/06/2026 11h17

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Confira o resultado da +Milionária

Confira o resultado da +Milionária Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 360 da + Milionária na noite desta quarta-feira, 3 de maio de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$60 milhões.

Confira os detalhes das apostas ganhadoras:

  • 6 acertos + 2 trevos - Não houve acertador; 
  • 6 acertos + 1 ou nenhum trevo - Não houve acertador;
  • 5 acertos + 2 trevos - 3 apostas ganhadoras, (R$ 82.320,56 cada); 
  • 5 acertos + 1 ou nenhum trevo - 25 apostas ganhadoras, (R$ 4.390,43 cada);
  • 4 acertos + 2 trevos - 96 apostas ganhadoras, (R$ 1.225,00 cada);
  • 4 acertos + 1 ou nenhum trevo - 989 apostas ganhadoras, (R$ 118,90 cada); 
  • 3 acertos + 2 trevos - 1718 apostas ganhadoras, (R$ 50,00 cada); 
  • 3 acertos + 1 trevo - 11167 apostas ganhadoras, (R$ 24,00 cada); 
  • 2 acertos + 2 trevos - 12823 apostas ganhadoras, (R$ 12,00 cada); 
  • 2 acertos + 1 trevo - 82042 apostas ganhadoras, (R$ 6,00 cada).

Confira o resultado da + Milionária de ontem!

Os números da + Milionária 360 são:

  • 07 - 15 - 23 - 20 - 34 - 04
  • Trevos sorteados: 4 - 3

O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: + Milionária 361

Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 06 de junho, a partir das 20 horas, pelo concurso 361. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

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