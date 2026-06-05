Ingredientes para receitas juninas têm variação de até 266% entre os mercados da Capital

Variação chega a 266% entre produtos de 13 estabelecimentos - Valdenir Rezende/Arquivo Correio do Estado

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Junho marca o início das comemorações de festa junina em todo o Brasil e, em Mato Grosso do Sul, não é diferente, com culinárias típicas da data.

Os consumidores e cozinheiros devem ficar atentos, já que uma pesquisa do Procon MS revelou que pode haver variação de até 266% entre os produtos tradicionais nas festas juninas.

A pesquisa visitou 13 estabelecimentos de Campo Grande e cotou os preços de mais de 800 produtos entre ingredientes para as principais receitas.

A maior variação de preços foi encontrada entre a canela em pó. A marca Kelli, de 100g, foi encontrada de R$ 1,50 a R$ 5,49, ou seja, uma variação de 266% entre os estabelecimentos.

Outros itens que merecem atenção nas gôndolas é o molho de tomate de 300g. A marca Donana teve variação de 205,76%, com preços indo de R$ 1,39 a R$ 4,25.

O pé de moleque da marca Yoki de 306g apresentou variação de 118,68% entre os mercados, com preços entre R$ 21,90 a R$ 47,89. O amendoin cru, presente em grande parte das receitas juninas, teve oscilação de 73,62% nos preços, com valor mínimo de R$ 11,98 e mínimo de R$ 6,90 no pacote de 400g.

O pacote de fubá mimoso da marca Donzan de 500g foi o com maior variação nos valores entre o ingredientes. Os valores indo de R$ 3,49 a R$ 6,99 resultam em uma variação de 100,29%.

Entre os valores médios, a paçoca rolha de 210 gramas sai por cerca de R$ 10,38. Já no caso das canjicas amarela e branca de 500 gramas, os custos médios são de R$ 4,33 e R$ 5,54, respectivamente.

Veja os outros produtos pesquisados e a variação de preços encontrada:

Açúcar cristal

Marca Sonora 2kg - variação de 34,68%, com preços variando entre R$ 5,19 a R$ 6,99

Paçoca em tablete

Marca Santa Helena 350g - variação de 36,28%, com preços entre R$ 21,90 a R$ 29,99

Paçoca em rolha

Marca Da Colônia 210g - variação de 31,28%, com preços entre R$ 8,95 e R$ 11,75

Leite condensado (caixa)

Marca Italac semi desnatado 395g - variação de 41,74%, com preços entre R$ 5,99 a R$ 8,49

Bebida alcoólica

Cachaça 51 965 ml - variação de 101,37%, com preços variando entre R$ 13,90 e R$ 27,99

Leite Integral UHT Pack

Marca Itambé 1L - variação de 27,32%, com preços entre R$ 5,49 a R$ 6,99

Leite Pasteurizado Integral

Marca Buriti tipo C 1L - variação de 20,04%, com preços entre R$ 4,99 a R$ 5,99

Cereais e grãos - arroz agulhinha longo fino tipo 1

Marca Guacira 5kg - variação de 60,04%, com preços entre R$ 15,49 a R$ 24,79

Canjica Amarela

Marca Donana 400g - variação de 118,81%, com preços entre R$ 3,19 e R$ 6,98

Flocão de milho

Marca Dona Clara 500g - variação de 77,33%, com preços entre R$ 2,25 e R$ 3,99

Milho para pipoca

Marca Donana 400g - variação de 71,63%, com preços entre R$ 3,49 e R$ 5,99

Coco ralado adoçado

Marca Ducoco 100g - variação de 116,63%, com preços entre R$ 4,15 e R$ 8,99

Batata Palha

Marca Yoki 105g - variação de 128,18%, com preços entre R$ 6,99 e R$ 15,95

Óleo de soja

Marca Concórdia 900 ml - variação de 27,03%, com preços entre R$ 6,29 a R$ 7,99

Hortifruti

Gengibre a granel (kg) - variação de 100,75%, com preços entre R$ 11,95 a R$ 23,99

Pão para Hot Dog

Marca Da Casa Artesanal 300g - variação de 129,78%, com preços entre R$ 4,13 a R$ 9,49

Salsicha

Marca Copacol 500g - variação de 50,06%, com preços entre R$ 7,99 a R$ 11,99.

Os estabelecimentos pesquisados foram: