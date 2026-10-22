INSS devolve R$ 51 milhões em descontos indevidos a 73 mil aposentados de MS

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Em Mato Grosso do Sul, 73.069 aposentados e pensionistas foram ressarcidos por descontos indevidos, realizados sem autorização por associações, segundo balanço divulgado pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O valor devolvido no Estado soma R$ 51.072.743,02.

Segundo informações do INSS, o valor é depositado diretamente na conta do beneficiário lesado, em parcela única. Em todo o Brasil, 5,1 milhões de pessoas já receberam o ressarcimento, que totaliza R$ 3.593.771.078,11.

O balanço foi divulgado na quarta-feira (21) pelo ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz.

O ressarcimento está sendo disponibilizado aos beneficiários que contestaram os descontos considerados indevidos, mas não receberam retorno das entidades responsáveis.

Relembre o caso

Os descontos das mensalidades associativas diretamente dos benefícios previdenciários estão suspensos desde 23 de abril de 2025, quando a Polícia Federal (PF) e a Controladoria-Geral da União (CGU) deflagraram a Operação Sem Desconto, que tornou pública a existência de um esquema que lesou milhões de beneficiários do INSS de todo o Brasil.

Na operação, foram identificados R$ 6,3 bilhões descontados de beneficiários do INSS entre 2019 e 2024. Durante as investigações, a Justiça bloqueou bens e valores de pessoas, sindicatos e associações investigadas.

Depois da descoberta da fraude, o Congresso aprovou uma lei que proíbe expressamente descontos associativos nos benefícios. A norma está em vigor desde janeiro de 2026.