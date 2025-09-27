Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

LOGÍSTICA E COMÉRCIO EXTERIOR

Japão quer investir e cooperar com Corredor Bioceânico que passa por MS

Intenção do país asiático é de apoiar obras e incentivar a instalação de indústrias ao longo da rota que liga Atlântico e Pacífico

Eduardo Miranda

Eduardo Miranda

27/09/2025 - 08h00
O Japão está disposto a ajudar a desenvolver e a cooperar com Brasil, Paraguai, Argentina e Chile na implementação do Corredor Bioceânico, que passa por Mato Grosso do Sul e que tem, no sudoeste do Estado, obras como a construção da ponte sobre o Rio Paraguai, entre Porto Murtinho e Carmelo Peralta, considerada um dos elementos fundamentais para a efetivação da via de mão dupla para trocas comerciais entre América do Sul e Ásia.

O gigante asiático quer trazer sua expertise para a implantação de corredores bioceânicos e para a rota que está sendo implantada no Estado, após atuações exitosas na cooperação técnica, política e financeira em algumas regiões do planeta, como o Sudeste Asiático e a África.

A contribuição do Japão pode ocorrer na implementação das vias da rota ou mesmo no incentivo para que indústrias japonesas se instalem ao longo dela.

Quem fala dessa disposição é o embaixador do Japão no Brasil, Teiji Hayashi, em entrevista ao Correio do Estado. “O Japão tem várias experiências na implementação de Corredores Bioceânicos em outros países. Na Ásia, por exemplo, nós trabalhamos muito com o desenvolvimento de corredores”, explica o diplomata.

Teiji Hayashi conta que o Japão atuou decisivamente na implementação do Corredor do Mekong, sistema logístico que cruza o Sudeste Asiático, ligando os oceanos Pacífico e Índico, com rodovias e hidrovias, e que envolve países como Vietnã, Camboja e Tailândia.

“Em Brasília, o Ministério da Infraestrutura já manifestou o interesse de trabalhar conosco”, informou o embaixador.

Desenvolvimento  regional

O principal conhecimento que o Japão pode trazer aos países envolvidos no Corredor Bioceânico – Brasil, Paraguai, Argentina e Chile, que liga os oceanos Atlântico e Pacífico e passa por Mato Grosso do Sul – é o de desenvolver, econômica e socialmente, a rota do corredor.

“Para nós, esse desenvolvimento multinacional de corredores não depende somente da implementação das vias. Porque apenas construir uma ferrovia, uma ponte ou uma hidrovia não beneficia muito a região. Para desenvolver essa rota, temos também que desenvolver as indústrias e as economias dos locais por onde ela passa”, destaca o embaixador japonês.

A cooperação do Japão com a Rota Bioceânica já ocorre e deve ser ainda mais aperfeiçoada em dois níveis: no governamental, integrando projetos, e também no empresarial. Segundo o embaixador, o país asiático pode contribuir com financiamento e cooperação técnica.

“Foi o que houve no caso do Rio Mekong”, exemplifica. “Nós explicamos o potencial da região e da rota às empresas japonesas, e elas podem participar de duas maneiras: na construção da estrutura da rota, ou mesmo instalando uma fábrica no meio dela, para levar produtos a outras grandes cidades”, lembra.

O Corredor Bioceânico

A implantação do Corredor Bioceânico, que liga o Brasil ao Chile, passando pelo Chaco Paraguaio e pelo norte da Argentina, foi idealizada há quase duas décadas, mas sua efetivação teve início apenas no fim da década passada.

As obras na rodovia TransChaco, que atravessará todo o norte do Paraguai, começaram no fim da década passada e já estão bastante adiantadas. Para a conclusão, resta ainda a conexão com a fronteira do Paraguai com a Argentina.

Do lado brasileiro, a construção da ponte sobre o Rio Paraguai, entre as cidades de Porto Murtinho, no Brasil, e Carmelo Peralta, no Paraguai, teve início em dezembro de 2021. A expectativa é de que ela esteja concluída no segundo semestre de 2026. Além da ponte, também será construído um acesso com ampla estrutura aduaneira. Ambas as obras requerem um investimento de aproximadamente R$ 800 milhões.

A expectativa das autoridades é de que a Rota Bioceânica passe a ser operacional no primeiro semestre de 2027, se não houver atrasos. O corredor possibilitará a redução em até 17 dias no trânsito de mercadorias do Sudeste, Sul e Centro-Oeste brasileiros para a Ásia. A China, segunda maior economia do mundo, e o Japão, quarta maior, têm grande interesse na rota.

Loterias

Resultado da Super Sete de hoje, concurso 751, sexta-feira (26/09)

A Super Sete tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

26/09/2025 19h20

Confira o concurso da Super Sete

Confira o concurso da Super Sete Foto/ Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 751 da Super Sete na noite desta sexta-feira, 26 de setembro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 1,5 milhão.

Confira o resultado da Super Sete de hoje!

Os números da Super Sete 751 são:

Verifique sua aposta e veja se você foi um dos sortudos deste concurso.

  • Coluna 1: 1
  • Coluna 2: 5 
  • Coluna 3: 7
  • Coluna 4: 3
  • Coluna 5: 2
  • Coluna 6: 4
  • Coluna 7: 5

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Super Sete 752

Como a Super Sete tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na segunda-feira, 29 de setembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 752. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Super Sete é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

Como jogar na Super Sete

Os sorteios da Super Sete são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 19h (horário de MS).

O Super Sete é a loteria de prognósticos numéricos cujo volante contém 7 colunas com 10 números (de 0 a 9) em cada uma, de forma que o apostador deverá escolher um número por coluna.

Caso opte por fazer apostas múltiplas, poderá escolher até mais 14 números (totalizando 21 números no máximo), sendo no mínimo 1 e no máximo 2 números por coluna com 8 a 14 números marcados e no mínimo 2 e no máximo 3 números por coluna com 15 a 21 números marcados.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6,  9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

O valor da aposta é R$ 2,50.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas sete dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 158.730, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 21 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 280, ainda segundo a Caixa.

Loterias

Resultado da Dupla-Sena de hoje, concurso 2865, sexta-feira (26/09)

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

26/09/2025 19h17

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2865 da Dupla Sena na noite desta sexta-feira, 26 de setembro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 12,3 milhões.

Confira o resultado da Dupla-Sena de hoje!

Os números da Dupla Sena 2865 são:

Primeiro sorteio

  • 21 - 06 - 38 - 18 - 47 - 45

Segundo sorteio

  • 41 - 15 - 05 - 43 - 18 - 23 

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Dupla Sena 2866

Como a Dupla Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na segunda-feira, 29 de setembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 2866. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Dupla Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Como jogar na Dupla-Sena

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais: às segundas, quartas e sextas, às 19h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer.

Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com seis dezenas e preço de R$ 2,50, a probabilidade de acertar 6 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 15.890.700 segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 3.174, ainda segundo a Caixa.

